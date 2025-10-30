נוסד ב־1843, The Economist הוא אחד מכלי התקשורת החדשותיים המכובדים בעולם, הידוע בניתוחים מעמיקים, קפדנות מערכתית וראייה גלובלית. המגזין הלונדוני מסקר פוליטיקה בינלאומית, עסקים, מדע ותרבות, ומשלב סטוריטלינג מודפס, דיגיטלי, פודקאסטים ווידאו.

ככל שצריכת המדיה הופכת ליותר מולטימודלית וגלובלית, The Economist חיפשה דרכים להרחיב את ההגעה שלה לשפות ופלטפורמות נוספות, בלי להתפשר על איכות העריכה או להעלות את עלויות ההפקה. מי שמוביל את המהלך הזה הוא לודוויג זיגלה, עורך בכיר ליוזמות בינה מלאכותית.

״העבודה שלי היא להבין איך להשתמש בבינה מלאכותית גנרטיבית בחדר החדשות,״ אמר לודוויג. ״וזה לא תמיד קל.״

אבל כשזה הגיע ללוקליזציה של וידאו, התשובה הפכה מהר מאוד לברורה: HeyGen.

פותחים את הדלת להגעה גלובלית עם תרגום וידאו מבוסס בינה מלאכותית

The Economist מייצרת באופן קבוע זרם יציב של סרטונים קצרים ועשירים מבחינה מערכתית לפלטפורמות כמו Instagram, TikTok ו‑YouTube. עם זאת, הם פורסמו באופן מסורתי רק באנגלית בגלל העלויות הגבוהות והמורכבות של תרגום והפקה מחדש של תוכן וידאו למגוון שפות.

״לפני שתרגמנו וידאו, זה היה עולה כל כך הרבה כסף שלא היה משתלם אפילו להתחיל להוציא אחד או שניים,״ אמר לודוויג. ״הניסויים עצמם היו יקרים מדי.״

זה השתנה כשלודוויג נתקל ב‑HeyGen. "שמעתי לראשונה על HeyGen מהבן של קולגה במשרד שלנו בברלין", אמר לודוויג. "הוא השתמש בזה כדי לתרגם סרטוני הדרכה לצוות שלו במזרח אירופה. ראיתי את זה וחשבתי, 'זה מדהים'."

הצוות התחיל לבדוק את פייפליין התרגום של HeyGen על סרטוני הסושיאל הקצרים שלהם, כשהוא מתרגם את הווידאו המקורי באנגלית לגרמנית, צרפתית, ספרדית ומנדרינית. "הדרך שבה אנחנו משתמשים ב‑HeyGen היא פשוטה," אמר לודוויג. "אנחנו מעלים את הווידאו, המערכת נותנת לנו תרגום ראשוני, ואנחנו משתמשים בפיצ׳ר ההגהה כדי להפוך אותו למושלם."

יכולת ההגהה הזו הייתה שינוי משחק. פלטפורמות אחרות הציעו תרגום אוטומטי אבל לא אפשרו שליטה עריכתית. ״אתה נתון לחסדי האלגוריתם״, אמר לודוויג. ״וזה לא תמיד עומד בסטנדרטים העיתונאיים שלנו.״ היכולת של HeyGen לערוך תרגומים בתוך הטקסט עצמו ולקבל עליהם ביקורת מדוברים ילידיים הבטיחה ש-The Economist יוכל לשמור על הטון, הדיוק והקול שלו.

התוצאות הגיעו מיד. חלק מהסרטונים המתורגמים עקפו בביצועים את הגרסאות האנגליות שלהם, והגיעו למאות אלפי צפיות. "זה היה רגע גדול בשבילנו", אמר לודוויג.

הרחבת ניסויים ושינוי התרבות הארגונית הפנימית

ההצלחה של HeyGen סימנה גם שינוי תרבותי בתוך חדר החדשות. "המטרה שלי היא לגרום לקולגות באמת להשתמש בטכנולוגיה," אמר לודוויג. "לכולם יש גישה, אבל קשה לשנות תהליכי עבודה. כלים כמו HeyGen מקלים על זה, כי התוצאות מדברות בעד עצמן."

הדגמה מוקדמת אחת התגלתה כנקודת מפנה. "בפעם הראשונה שראיתי אחד העורכים שלנו מדבר צרפתית שוטפת, נפל לי הלסת," נזכר לודוויג. "תנועות הפה היו מסונכרנות, הטון של הקול היה זהה. זה נראה אמיתי."

הריאליזם של התרגום של HeyGen עזר לעיתונאים של The Economist לראות ב-AI לא גימיק, אלא כלי עבודה מעשי לחדר החדשות. האמינות הזו פתחה את הדלת לצורות חדשות של ניסוי וחדשנות.

מאז הצוות התחיל לבדוק סרטוני הסבר מבוססי אווטאר, שמשתמשים בתמונות של הוגים היסטוריים שמקבלים חיים דרך תנועה וקריינות שנוצרות ב‑AI. הפרויקט הוא חלק מסדרה חדשה על ליברליזם שמדמיינת מחדש איך אפשר ללמד מושגים היסטוריים בצורה חזותית.

״העתיד של העיתונות הוא נזיל,״ אמר לודוויג. ״אתה כותב כתבה, ואז הופך אותה לוידאו, ואז לאודיו. הצרכן בוחר איך לחוות את זה.״ HeyGen עזרה להפוך את החזון הזה למוחשי בלי לשנות מהיסוד את תהליך העבודה של ההפקה ב‑The Economist.

מהפכה בעיתונות עם סרטוני AI רב־לשוניים

מאז שהטמיעה את HeyGen, The Economist פתחה יכולות רב־לשוניות חדשות, הרחיבה את היקף קהל הצופים ואישרה את הכדאיות של ההשקעה שלה בעיתונות מבוססת AI.

טווח ההגעה של הווידאו גדל : חלק מהסרטונים המתורגמים קיבלו מאות אלפי צפיות — ברמה דומה או גבוהה יותר מהביצועים של הסרטונים המקוריים באנגלית.

: חלק מהסרטונים המתורגמים קיבלו מאות אלפי צפיות — ברמה דומה או גבוהה יותר מהביצועים של הסרטונים המקוריים באנגלית. לוקליזציה נפתחה : בפעם הראשונה, The Economist יכלו להתנסות בווידאו רב־לשוני בקנה מידה גדול. "זה הפך לאפשרי רק כי העלות ירדה מספיק כדי להפוך את הניסוי לכדאי", אמר לודוויג.

: בפעם הראשונה, The Economist יכלו להתנסות בווידאו רב־לשוני בקנה מידה גדול. "זה הפך לאפשרי רק כי העלות ירדה מספיק כדי להפוך את הניסוי לכדאי", אמר לודוויג. איכות מערכתית נשמרת: פיצ׳ר ההגהה של HeyGen איפשר לדוברי שפת אם ללטש את התרגומים, להבטיח דיוק ולשמור על הסטנדרטים המערכתיים הגבוהים של The Economist.

מעבר למדדים, ההשפעה על אנשים הייתה לא פחות משמעותית. "להשתמש ב‑HeyGen כדי ליצור סרטוני וידאו מקצועיים זה מרגש", אמר לודוויג. "בסוף אתה יכול להגיד, 'אני עשיתי את זה'. זה נותן לך כוח לעשות דברים שלא היית יכול לעשות אחרת."

היום, The Economist ממשיך לפתח ולהרחיב את יכולות ה‑AI שלו בתחומי הווידאו, התרגום וההפקה המערכתית. למי ששוקל להשתמש בכלים דומים, העצה שלו פשוטה.

״אם אתה סקרן לגבי HeyGen, פשוט תנסה את זה,״ אמר לודוויג. ״תעלה וידאו, תבדוק את התרגומים, תשחק עם ההגהה ותראה עד כמה הטכנולוגיה הזו באמת חזקה ונגישה.״