TechMix היא מובילה עולמית בתחום תזונת בריאות לבעלי חיים, ומספקת מוצרים שנועדו לתמוך בבעלי חיים בתקופות של סטרס, כמו לידה, גמילה, הובלה ומזג אוויר קיצוני. מגוון המוצרים שלה כולל פתרונות לפרות חלב, בקר, חזירים ובעלי חיים נלווים כמו כלבים וסוסים. על‑ידי יצירת תוכן חינוכי שעוזר לחקלאים ולשותפי הפצה להבין את היתרונות והיישומים של המוצרים שלהם, TechMix שואפת לשפר את הבריאות והקיימות של בעלי החיים במשקים ברחבי העולם.

כדי לגשר על פערי השפה והלמידה בין TechMix לבין שותפי ההפצה הבינלאומיים שלה, TechMix פנתה ל‑HeyGen כדי ליצור תוכן וידאו מקומי ומרתק שתומך בהדרכה שוטפת על המוצרים שלה.

יצירת מערכת רב־לשונית אחידה

בעבר, TechMix התמודדה עם אתגרים בהדרכת השותפים הבינלאומיים שלה, במיוחד כשנדרשו להתמודד עם מחסומי שפה וחוסר בכלי לימוד דינמיים. הגישה המסורתית הסתמכה על מסמכים טקסטואליים ועל העברת מידע מפה לאוזן, שלרוב לא סיפקו הנחיה ויזואלית ברורה לשימוש במוצר. TechMix הייתה צריכה דרך לוודא ששותפים במדינות שונות יוכלו לגשת לחומרי הדרכה איכותיים ומקומיים.

״מה שרצינו היה משהו שיוכל לערב את שותפי ההפצה הבינלאומיים שלנו, להסיר חסמי שפה, ולתת להם גישה לידע על המוצרים בפורמט מקצועי ומהנה,״ אמר ג׳ון סוקנסקי, מתאם השיווק ב‑TechMix.

בעזרת HeyGen, TechMix התחילה להפוך את סרטוני המוצר וההדרכה הקיימים שלה לתוכן דינמי ומקומי, תוך שימוש באווטארים ובתרגומים. הסרטונים האלה, שמסופקים בשפת האם של השותפים, מבטיחים בהירות ומשפרים את ההבנה.

TechMix גם הבינה את הכוח שבהפיכת תוכן לימודי למרתק יותר. בתחום שלהם, הדרכות שמבוססות בעיקר על טקסט כבר לא מספיקות. היה חשוב להם לוודא ששותפי ההפצה מבינים את המוצרים ומרגישים נלהבים ומועצמים כדי להעביר את הידע לצוותים שלהם.

״ידענו שפשוט לספק תוכן כתוב לא יספיק כדי לשמור את השותפים שלנו מעורבים״, אמר ג׳ון. ״באמצעות האווטארים של HeyGen יכולנו ליצור תוכן שהוא אינפורמטיבי, כיפי ואינטראקטיבי. זה הופך את הלמידה לחוויה הרבה יותר דינמית.״

אווטארים מותאמים אישית ותהליך עבודה ליצירת וידאו