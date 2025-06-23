TechMix היא מובילה עולמית בתחום תזונת בריאות לבעלי חיים, ומספקת מוצרים שנועדו לתמוך בבעלי חיים בתקופות של סטרס, כמו לידה, גמילה, הובלה ומזג אוויר קיצוני. מגוון המוצרים שלה כולל פתרונות לפרות חלב, בקר, חזירים ובעלי חיים נלווים כמו כלבים וסוסים. על‑ידי יצירת תוכן חינוכי שעוזר לחקלאים ולשותפי הפצה להבין את היתרונות והיישומים של המוצרים שלהם, TechMix שואפת לשפר את הבריאות והקיימות של בעלי החיים במשקים ברחבי העולם.
כדי לגשר על פערי השפה והלמידה בין TechMix לבין שותפי ההפצה הבינלאומיים שלה, TechMix פנתה ל‑HeyGen כדי ליצור תוכן וידאו מקומי ומרתק שתומך בהדרכה שוטפת על המוצרים שלה.
יצירת מערכת רב־לשונית אחידה
בעבר, TechMix התמודדה עם אתגרים בהדרכת השותפים הבינלאומיים שלה, במיוחד כשנדרשו להתמודד עם מחסומי שפה וחוסר בכלי לימוד דינמיים. הגישה המסורתית הסתמכה על מסמכים טקסטואליים ועל העברת מידע מפה לאוזן, שלרוב לא סיפקו הנחיה ויזואלית ברורה לשימוש במוצר. TechMix הייתה צריכה דרך לוודא ששותפים במדינות שונות יוכלו לגשת לחומרי הדרכה איכותיים ומקומיים.
״מה שרצינו היה משהו שיוכל לערב את שותפי ההפצה הבינלאומיים שלנו, להסיר חסמי שפה, ולתת להם גישה לידע על המוצרים בפורמט מקצועי ומהנה,״ אמר ג׳ון סוקנסקי, מתאם השיווק ב‑TechMix.
בעזרת HeyGen, TechMix התחילה להפוך את סרטוני המוצר וההדרכה הקיימים שלה לתוכן דינמי ומקומי, תוך שימוש באווטארים ובתרגומים. הסרטונים האלה, שמסופקים בשפת האם של השותפים, מבטיחים בהירות ומשפרים את ההבנה.
TechMix גם הבינה את הכוח שבהפיכת תוכן לימודי למרתק יותר. בתחום שלהם, הדרכות שמבוססות בעיקר על טקסט כבר לא מספיקות. היה חשוב להם לוודא ששותפי ההפצה מבינים את המוצרים ומרגישים נלהבים ומועצמים כדי להעביר את הידע לצוותים שלהם.
״ידענו שפשוט לספק תוכן כתוב לא יספיק כדי לשמור את השותפים שלנו מעורבים״, אמר ג׳ון. ״באמצעות האווטארים של HeyGen יכולנו ליצור תוכן שהוא אינפורמטיבי, כיפי ואינטראקטיבי. זה הופך את הלמידה לחוויה הרבה יותר דינמית.״
אווטארים מותאמים אישית ותהליך עבודה ליצירת וידאו
עם שותפי הפצה במספר מדינות, TechMix היו צריכים פתרון שיאפשר להם להגדיל את היקף הפקת תכני ההדרכה שלהם. בעזרת כלי האווטאר של HeyGen, הצוות מצלם את אנשי הצוות הטכני בסטודיו, כשהם מעבירים הרצאות על שימושים ספציפיים במוצרים, כמו טיפול במצבי לחץ בעגלים. קטעי הווידאו האלה מומרִים לאחר מכן לאווטארים ומתורגמים לשפות שונות באמצעות יכולות התרגום של HeyGen.
״בעזרת אווטארים ביטלנו את הצורך בצילומי לייב, מה שלא רק חוסך זמן אלא גם מוריד את הלחץ מהצוות שלנו שלא מרגיש בנוח מול מצלמה,״ מסביר ג׳ון. ״עכשיו הם פשוט מעבירים לנו את הסקריפט, ואנחנו מטפלים בכל השאר מאחורי הקלעים.״
לאחר שהתרגום מוכן, הצוות של TechMix עובד עם שותפים בינלאומיים כדי ללטש את התוכן עבור אזורים מקומיים ספציפיים, כך שהתרגום ירגיש טבעי לקהל היעד. בזכות הפלטפורמה של HeyGen, TechMix מספקת לשותפים שלה סרטוני הדרכה מותאמים אישית, חוסכת זמן ומשאבים משמעותיים ושומרת על סטנדרטים גבוהים של איכות.
״HeyGen אפשרה לנו ליצור מאגר של סרטוני הדרכה שהשותפים שלנו יכולים לגשת אליו בקלות בכל זמן. זה נותן להם את הביטחון והידע שהם צריכים כדי למכור את המוצרים שלנו בשפת האם שלהם״, אמר ג׳ון.
מהפכה באופן שבו TechMix מתקשרת עם השותפים הבינלאומיים שלה
השימוש של TechMix ב‑HeyGen שיפר את תהליכי העבודה הפנימיים וסייע לחזק את הקשרים עם שותפי ההפצה הבינלאומיים שלהם, על ידי הפיכת התכנים הלימודיים לנגישים, מובנים ומעניינים יותר. כתוצאה מכך, המפיצים מרגישים בטוחים יותר ביכולת שלהם לשווק ולהטמיע את המוצרים של TechMix, מה שמוביל לעלייה במכירות ולשותפויות חזקות יותר.
עם תוכניות להרחיב את השימוש ב-HeyGen בשוק האמריקאי ולשפר את חוויית הלמידה של עובדים בחוות בקר וחזירים, TechMix סוללת את הדרך לעתיד שבו הצוותים הבינלאומיים והמקומיים שלה מקבלים כוח מכלי AI מתקדמים.
תכונות עיקריות:
- למידה אינטראקטיבית: האווטארים של HeyGen מאפשרים הדרכה דינמית ומרתקת למפיצים גלובליים, כך שהם לא רק מקבלים מידע בצורה פסיבית אלא משתתפים פעילים בתהליך הלמידה.
- לוקליזציה בקנה מידה גדול: בזכות היכולות הרב־לשוניות של HeyGen, TechMix יכולה להרחיב בקלות את תכני ההדרכה שלה כדי לתמוך במגוון רחב של שווקים גלובליים.
- גמישות והתאמה אישית: TechMix מנצלת עד תום את האווטארים המותאמים אישית ותהליכי הווידאו של HeyGen, מה שמאפשר לה ליצור תוכן לימודי שמתאים בדיוק לצרכים הספציפיים של כל קהל יעד.
עם HeyGen, TechMix ממוקמת לשנות מהיסוד את הדרך שבה משווקים ומשתמשים במוצרי בריאות לבעלי חיים ברחבי העולם. בעזרת כלי תקשורת מבוססי בינה מלאכותית, TechMix לא רק משפרת את חוויית הלמידה עבור שותפי ההפצה שלה, אלא גם בונה ערוצי תקשורת חזקים ויעילים יותר שמניעים הצלחה בשווקים שונים.