עבור STUDIO 47, אחד מגופי החדשות האזוריים המובילים בגרמניה, שמספק חדשות שוטפות לאזור נורדריין-וסטפאליה, המדינה המאוכלסת ביותר במדינה, זו ממש לא משימה פשוטה. כדי להישאר בחזית החדשות המתפרצות, התחקירים והסיפורים החדשניים, STUDIO 47 צריך שחדר החדשות שלו יעבוד בתפוקה גבוהה ובמהירות, תוך שמירה על רף גבוה של איכות ודיוק בהפקת הכתבות. מאז ששלבו את אווטארי ה-AI של HeyGen כדי לייעל את הפקת הווידאו, STUDIO 47 לא רק מדווח על החדשנות באזור — הם עצמם הופכים לכותרות.

״המטרה המרכזית שלנו היא לפנות לעיתונאים זמן למשימות בעלות ערך גבוה יותר באמצעות שימוש ב-AI כ׳מדיח כלים עיתונאי׳—שיטפל בעבודה השוטפת כדי שהעורכים יוכלו להתמקד בתחקירים ובעבודה מעמיקה״, אמר סשה דוויניה, העורך הראשי ב-STUDIO 47.

התמודדות עם מחסור במשאבים בחדר החדשות

עם יותר מ־650,000 צופים וערוץ חדשות שפועל 24/7, מחסור בכוח אדם ובמשאבים טכניים הגביל את כמות התוכן שעורכים ומגישי חדשות יכלו להפיק ב‑STUDIO 47. בתעשיית העיתונות המקומית הרחבה יותר, STUDIO 47 מתמודדת עם אותם אתגרים כמו גופי מדיה אחרים: תקציבים מצטמצמים, העדפות קהל משתנות ועלויות הפקה עולות. ובכל זאת, החשיבות של תחנות חדשות מקומיות והתפקיד שלהן בהעברת תוכן רלוונטי לקהל שלהן נשארת קריטית. סשה נמצא תחת לחץ לעזור לחברה שלו ולחברות מדיה אחרות בגרמניה לצלוח את האתגרים האלה.