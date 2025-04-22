עבור STUDIO 47, אחד מגופי החדשות האזוריים המובילים בגרמניה, שמספק חדשות שוטפות לאזור נורדריין-וסטפאליה, המדינה המאוכלסת ביותר במדינה, זו ממש לא משימה פשוטה. כדי להישאר בחזית החדשות המתפרצות, התחקירים והסיפורים החדשניים, STUDIO 47 צריך שחדר החדשות שלו יעבוד בתפוקה גבוהה ובמהירות, תוך שמירה על רף גבוה של איכות ודיוק בהפקת הכתבות. מאז ששלבו את אווטארי ה-AI של HeyGen כדי לייעל את הפקת הווידאו, STUDIO 47 לא רק מדווח על החדשנות באזור — הם עצמם הופכים לכותרות.
״המטרה המרכזית שלנו היא לפנות לעיתונאים זמן למשימות בעלות ערך גבוה יותר באמצעות שימוש ב-AI כ׳מדיח כלים עיתונאי׳—שיטפל בעבודה השוטפת כדי שהעורכים יוכלו להתמקד בתחקירים ובעבודה מעמיקה״, אמר סשה דוויניה, העורך הראשי ב-STUDIO 47.
התמודדות עם מחסור במשאבים בחדר החדשות
עם יותר מ־650,000 צופים וערוץ חדשות שפועל 24/7, מחסור בכוח אדם ובמשאבים טכניים הגביל את כמות התוכן שעורכים ומגישי חדשות יכלו להפיק ב‑STUDIO 47. בתעשיית העיתונות המקומית הרחבה יותר, STUDIO 47 מתמודדת עם אותם אתגרים כמו גופי מדיה אחרים: תקציבים מצטמצמים, העדפות קהל משתנות ועלויות הפקה עולות. ובכל זאת, החשיבות של תחנות חדשות מקומיות והתפקיד שלהן בהעברת תוכן רלוונטי לקהל שלהן נשארת קריטית. סשה נמצא תחת לחץ לעזור לחברה שלו ולחברות מדיה אחרות בגרמניה לצלוח את האתגרים האלה.
בפוסט בלוג שפורסם לאחרונה, הוא משתף: "המצב הכלכלי משפיע על הרבה גופי מדיה אזוריים ומקומיים שמחפשים אופטימיזציה של עלויות. וכיוון ש-AI ואוטומציה יכולים להיות דרך מצוינת לחסוך בעלויות בלי לאבד איכות, לא צריך לפחד מהם. צריך לאמץ אותם ולהפיק מהם את המקסימום בעבודה המערכתית שלנו."
להשתמש בטכנולוגיית ה‑AI של HeyGen כדי להגדיל תוכן איכותי בקנה מידה גדול
כש-STUDIO 47 העמיקה בשימוש ב-AI כדי לחדש ולייעל תהליכי עבודה, היא פנתה ל-HeyGen כדי להפעיל את NewsHub, פלטפורמת חדר החדשות שלה. עם היכולות של HeyGen, הצוות יכול להשתמש ב-AI כדי ליצור תסריטים, לאוטומט הפקת קריינות, ליצור אווטארים מבוססי AI למגישי החדשות, ולהתאים תוכן להפצה רב-ערוצית בטלוויזיה, באתר ובמדיה החברתית. HeyGen מאפשרת קריינות חלקה, הרחבת חשיפה באמצעות לוקליזציה מונעת AI, אספקת חדשות מהירה יותר וחיסכון משמעותי בעלויות. בנוסף, האינטגרציה של ה-API של HeyGen עובדת בצורה חלקה בתוך חבילת כלי ה-AI הקיימת של STUDIO 47 לחדר החדשות, כולל NewsHub, BotCast ו-ClipSense.
בגלל שהתחום הזה נשען כל כך על מגישי חדשות וכתבים, הפיצ׳ר הכי חזק עבור STUDIO 47 הוא האווטארים של הבינה המלאכותית של HeyGen – סקיילבילים ובאיכות גבוהה.
לפני HeyGen, הפקה של חדשות יומיות ועדכוני חדשות דחופים הייתה תהליך שדרש הרבה משאבים והייתה יקרה: היה צריך זמן אולפן ייעודי, להסתדר לפי זמינות מוגבלת של מגישים, ולהשקיע בעבודת פוסט־פרודקשן יקרה. עם HeyGen, הצוות יצר אווטארים דיגיטליים של מגישי הטלוויזיה האהובים, שהיו פנים מוכרות עבור הצופים הרבים שלו.
אווטארי ה-AI האיכותיים של HeyGen שינו את תהליך העבודה של STUDIO 47 בכך שביטלו את הצורך בהקלטות באולפן ובתיאום לוחות זמנים עם כתבים. אווטארי ה-AI אפשרו הפקת תוכן 24/7, הרחיבו את ההיצע הרב-לשוני והפחיתו את עלויות ההפקה ב-60% — ובסופו של דבר אפשרו ל-STUDIO 47 להגדיל את היקף חדשות הווידאו שהוא מפיק.
״HeyGen שינתה מהיסוד את הדרך שבה STUDIO 47 מפיקה חדשות. על ידי שילוב אווטארים עם בינה מלאכותית בחדר החדשות שלנו, הגדרנו מחדש את העיתונות האזורית, והפכנו אותה לניתנת להרחבה, חסכונית וערוכה לעתיד״, אמר סשה.
פתרונות שידור לכלל התעשייה
בנוסף להעברת חדשות אזוריות למדינה המאוכלסת ביותר בגרמניה, STUDIO 47 מספקת שירותי הפקת וידאו ללקוחות ברחבי גרמניה, אוסטריה והולנד, כולל גופי מדיה אזוריים ומקומיים, פלטפורמות מדיה אונליין וחדרי חדשות דיגיטליים. שירותי ההפקה האלה כוללים את פתרונות ה-AI שפיתחו כדי לאפשר לחדרי חדשות וחברות מדיה אחרות לעבוד בצורה יעילה יותר. בעזרת HeyGen, STUDIO 47 השיגה הפקת חדשות מהירה יותר ב-80% והפחתת עלויות של 60% בהוצאות אולפן ופוסט-הפקה.
דרך השותפות הזו STUDIO 47 יכולה לכתוב מחדש את ספר החוקים של עולם החדשות — ובסופו של דבר להבטיח את עתיד התעשייה באמצעות חיסכון בעלויות ובנייה של מנוע תוכן רציף.