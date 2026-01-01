כשמדובר במחקר ובחיזוי מדויק של האופן שבו תרופות חדשות יפעלו בתוך גוף האדם, לכלים יש תפקיד מרכזי בקיצור לוחות זמנים ובהפחתת שיעורי כישלון. כאן נכנס לתמונה תוכנת סימולציה פרמצבטית, שתומכת בגילוי תרופות, במחקר ופיתוח, ובהגשות לרגולטורים.

דיברנו עם חברה שמציעה מגוון תוכנות מבוססות סימולציה, שמשמשות לחיזוי איך תרופות מתנהגות בתוך הגוף ולהכשרת אנשי מקצוע בתחום הבריאות. עם חיזויים מדויקים יותר, חוקרים יכולים להתמקד בפיתוח טיפולים בטוחים ויעילים יותר, ולייעל תהליך שבאופן מסורתי היה יקר ומלא אי־ודאות. הצוותים שלהם מתמקדים ביצירת משאבים שלא רק מלמדים, אלא גם מאפשרים למשתמשים לשלוט בפרוטוקולים של ניסויים קליניים ובשיטות עבודה מומלצות.

בעזרת HeyGen, צוות הפיתוח של תוכנת הסימולציה הצליח לקצר את זמן אספקת הווידאו בחצי, ולשדרג משמעותית סרטוני ייעוץ והדרכה. HeyGen הייתה גורם מרכזי שאיפשר לצוות לדחוף את גבולות הטכנולוגיה והמחקר מצילי החיים, להאיץ את פיתוח התרופות ולתרום לגילוי טיפולים פורצי דרך.

האתגר

האתגר שעמד בפני צוות ההפקה שלהם היה העלות הגבוהה וכמות הזמן המשמעותית שנדרשות בהפקת וידאו רגילה.

הצוות מייצר מודולי הדרכה בסגנון סימולציה עבור תעשיית הרפואה. כל מודול כולל בין 50 ל־100 סרטונים, שדורשים עד שבועיים לכל מודול כדי לאתר לוקיישנים, לשכור צוות הפקה, ולנהל את תהליך הצילום והעריכה.

לפני העבודה עם HeyGen, צוות ההפקה התמודד עם צווארי בקבוק שגזלו הרבה זמן בתהליך הצילום והעריכה, כמו הגייה שגויה של מונחים רפואיים מורכבים ושמות של תרופות, מה שהוביל לעיתים קרובות להשקעת זמן וכסף נוספים בצילומי מחדש של סרטוני המודולים. בנוסף, הצוות שלו עמד במצב בלתי אפשרי כשניסה לתרגם את התוכן ללקוחות הבינלאומיים שלהם: או להכפיל את התקציב כדי להשתמש בפיצ׳ר דיבוב שפה שלא באמת מחקה את השחקנים, או להוסיף עוד חמישה שבועות של צילום כדי לצלם את החומר מחדש בשפה אחרת.

כדי להתמודד עם התהליך הממושך והיקר הזה, הם פנו ל-HeyGen.

הפתרון

באמצעות האווטארים הריאליסטיים של HeyGen, צוות ההפקה כבר לא צריך לצלם מחדש מודולים שוב ושוב. במקום זאת, הצוות יצר אינטגרציית וורקפלואו חדשה בין ה‑API של HeyGen לכלי התוכן שלהם, שמאפשרת למשתמשים להוסיף אווטארים ריאליסטיים למודולי הווידאו שלהם.

לדוגמה, במקום להיאבק בגיוס שחקנים עם רקע רפואי, אפשר ליצור תסריטים לאווטארים ב‑HeyGen כדי להבטיח הגייה מדויקת של מונחים רפואיים מורכבים ושמות של תרופות.

בנוסף, אפשר להחליף שפות בתוך דקות בעזרת יכולת הטקסט־לדיבור של HeyGen, שמאפשרת לעסקים לתרגם ולוקליזציה של סרטונים ליותר מ־175 שפות וניבים.

לפני כן, לקח לצוות ההפקה חמשה שבועות להשלים את תהליך ההקלטה לשפות שונות. עם HeyGen, התהליך הזה מתקצר ליום אחד.

התוצאות

לאחר שימוש ב‑HeyGen במשך שלושה חודשים בלבד, צוות ההפקה שלהם ראה ירידה משמעותית בעלויות ההפקה ושיפור ניכר ביעילות.

הם קיצרו את זמן אספקת הווידאו שלהם ב־ 50% – מ־12 שבועות ל־6 שבועות – על ידי ביטול הצורך בצילומי חזרה, חיבורי וידאו או הוספת אפקטים נוספים כדי להתאים שפות. היעילות הזו מאפשרת לצוות שלהם לקחת על עצמו יותר פרויקטים ולהגדיל את בסיס הלקוחות שלהם בלי צורך להתרחב.

עכשיו הצוות שלהם יכול להעביר את כל צרכי ההפקה באולפן ל-HeyGen, מה שמאפשר להם לצמצם את עלויות אולפן ההפקה ב-80%.

״אם אתה מחפש להוריד עלויות ולהאיץ את פיתוח התוכן, HeyGen היא הפתרון. ככל שהתוכנה מתפתחת ומתקדמת, האווטארים נהיים יותר ויותר מציאותיים. ניסינו מתחרים, אבל האווטארים שלהם לא נראו מספיק חיים ולא נתנו את הביצועים שאנחנו רואים היום עם HeyGen. עם HeyGen קשה לזהות שזה אווטאר, והלקוחות שלנו מרגישים שהם עדיין מקבלים את אותה רמת ערך.״

מנהל מסירת פתרונות טכניים ב‑Simulations Software