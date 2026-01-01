איך HeyGen לימדה את Rosetta Stone לתרגם עם סרטוני AI

+13%CTR
5XROAS
-75%זמן / עלות הפקה
מאז 1992 Rosetta Stone משתמשת בטכנולוגיית ענן כדי לעזור לכל הלומדים לקרוא, לכתוב ולדבר ביותר מ־30 שפות. כדי לבצע לוקליזציה למודעות, Rosetta Stone השתמשה בטכנולוגיית תרגום הווידאו עם בינה מלאכותית של HeyGen כדי לתרגם קריאייטיבים של מודעות לספרדית, צרפתית, גרמנית ואיטלקית.

עם HeyGen הם הצליחו להרחיב בצורה חסכונית את הפרסום הממומן לשווקים נוספים ולהגדיל את המעורבות ושיעורי ההמרה:

  • 75% פחות זמן ועלויות הפקה לעומת תרגום ידני
  • 13% שיעור הקלקה גבוה יותר לגרסאות המקומיות
  • עלייה של 9% בשיעור המרה למכירות מצופים שאינם דוברי אנגלית
  • גידול פי 5 בתשואה על הוצאות פרסום (ROAS) בשווקים בספרדית, צרפתית וגרמנית

