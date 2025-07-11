ריד הופמן נמצא כבר שנים בחזית החדשנות והטכנולוגיה. כמייסד-שותף והמנכ״ל המייסד של LinkedIn, שותף בקרן Greylock ומנחה של כמה פודקאסטים על AI ואתיקה, ריד הקדיש שנים לחקר האופן שבו בינה מלאכותית יכולה להעצים – ולא להחליף – את היכולות האנושיות. ב-2024 הוא הציב שאלה נועזת: האם אפשר ליצור תאום דיגיטלי של עצמי ככלי לחיזוק תקשורת, יצירתיות ונוכחות?

השאלה הזו הובילה ליצירה של Reid AI , התאום הדיגיטלי שלו המופעל ב-AI, שאומן על יותר משני עשורים של המחשבה הציבורית של ריד — מספרים, פודקאסטים, ראיונות, נאומים ומאמרים. את הניסוי הזה, בהובלת המפיקה הוותיקה מרגרט בריס, מומחה ה-AI פרת׳ פטיל, האסטרטג הקריאטיבי בן רלס וריד עצמו, היה צריך יותר מדגם קול. הם היו צריכים דרך להחיות את התאום הדיגיטלי של ריד — ויזואלית, דינמית ובקנה מידה גדול. שם נכנסה לתמונה יכולת האווטאר האינטראקטיבי החזקה של HeyGen.

הרחבת ההשפעה באמצעות מדיה סינתטית אחראית

לצוות היו שני יעדים עיקריים: הראשון, לבדוק איך דמות ציבורית אמינה יכולה להשתמש ב‑AI בצורה שקופה ואתית; והשני, להרחיב את היכולת של ריד לתקשר בין פלטפורמות, שפות וקהלים שונים — בלי שיהיה צריך להיות נוכח כל הזמן.

כדי להשיג את זה, Reid AI משתמש ב-HeyGen בכמה דרכים מרכזיות. האווטאר של Reid מופיע באופן קבוע בערוצים החברתיים שלו, ומשתף תובנות עדכניות ופרשנות בקול ובסגנון האישיים שלו. כש-Reid לא זמין להשתתף בכנסים או בהרצאות, התאום הדיגיטלי שלו נכנס במקומו כדי להעביר הרצאות מפתח ולענות על שאלות מהקהל דרך היכולות האינטראקטיביות של HeyGen.

HeyGen משחקת תפקיד מרכזי בכך ש-Reid AI לא תהיה רק פונקציונלית, אלא גם ביטויית וניתנת להרחבה. בתוך כמה דקות בלבד של חומרי אימון, הצוות יצר אווטאר מציאותי עם הבעות דינמיות, דיבור טבעי וסנכרון שפתיים מדויק ב-9 שפות. ״עם HeyGen, Reid יכול עכשיו להופיע ב-9 שפות שונות, כולן עם סנכרון שפתיים מדויק וטון נכון״, אומרת מרגרט. ״ועם כלי הכתוביות, אנחנו יכולים להתאים את אותו תוכן עצמו לפורמטים ולקהלים שונים בצורה חלקה.״

זה לא רק מה שהם מספקים — זה איך. ״פעם היינו עובדים בסיילואים — פיתוח, כתיבה, צילום, עריכה״, מסבירה מרגרט. ״עכשיו אני יכולה לנסח משהו עם ה‑GPT של Reid AI, להכניס אותו ל‑HeyGen, ולקבל וידאו שעבר ביקורת ומוכן לפרסום בפחות משעה.״ הגמישות הזו מאפשרת להם להגיב מהר לעיתונות, לאירועים ולרגעים ברשתות החברתיות, בלי צורך בסטודיו או בצוות צילום.

מודל אחראי וניתן להרחבה לזהות דיגיטלית

מבמות קיינוט ועד פגישות פנימיות, Reid AI משנה את המשמעות של "להיות נוכח". הצוות כבר פרס את האווטאר ביותר מ־20 אירועים חיים, כש‑Reid AI עונה בזמן אמת על שאלות מהקהל ואפילו מפתיעה את היוצרים שלה עם כמה טבעי שהיא מגיבה.

ובכל זאת, הצוות חד־משמעי בדבר אחד: שקיפות זה חשוב. כל שימוש ב‑Reid AI מסומן ככזה. "יש פה כל כך הרבה פוטנציאל," אומר בן. "אבל אנחנו חייבים להיות מכוונים ומודעים לאיך שאנחנו משתמשים בזה. המטרה היא לא לעבוד על אף אחד, אלא להרחיב את הקול ואת המנהיגות המחשבתית בצורה משמעותית."

עבור ריד הופמן, הפרויקט תמיד עסק בחקירה איך בינה מלאכותית יכולה להרחיב את הנוכחות שלו בדרכים מחושבות ושימושיות. עם HeyGen, הרעיון הזה עבר מקונספט לביצוע, ומאפשר תאום דיגיטלי שכבר תומך בתקשורת בזמן אמת, ביצירה ויזואלית ובגישה רחבה יותר למחשבות שלו.

״עדיין מדהים אותי כמה מהר עברנו מכמה דקות של וידאו לתאום דיגיטלי שיכול לדבר, להגיב ולהגדיל את הנוכחות של ריד ברחבי העולם״, אומר בן. ״זה עדיין ממש בתחילת הדרך ויש כאן כל כך הרבה פוטנציאל. אני מתרגש לגלות מה אווטארים אינטראקטיביים יכולים לעשות כשנמשיך להתנסות״