Ratava היא סוכנות מדיה מבוססת AI שמשלבת קולנוע מסורתי עם אווטארים של AI וכלי ג׳נרטיב כדי ליצור וידאו לתקשורת B2B, שיווק, מכירות ותקשורת פנימית. בהובלת הבמאים הקריאייטיב מקסימוס ג׳נקינס וקיילב מנסקי, Ratava עובדת עם לקוחות מסוכנויות שיווק, ברוקראז׳ים ופרנצ׳ייזים שכולם צריכים תוכן וידאו דינמי ובנפח גבוה — בלי הנטל הכבד של הפקה מסורתית.

לפני האינטגרציה עם HeyGen, Ratava התמודדה עם צווארי בקבוק חוזרים. כל יום צילום ללקוח, במיוחד עם מנהלים בכירים, דרש תיאום זמנים מדויק, כמה וכמה טייקים ותיאום מורכב. "היינו עושים יום צילום עם מנכ"ל וצריכים שהכול יהיה מושלם באותו יום", אמר מקסימוס. אם משהו לא צולם כמו שצריך, לא הייתה דרך קלה לחזור אחורה. מנהלים בכירים היו לרוב לחוצים בזמן, לא מרגישים בנוח מול המצלמה או לא זמינים לצילומי השלמה, מה שאומר שפספוס אחד יכול היה לעכב פרויקט שלם.

תהליך ההפקה עצמו רק הגביר את הלחץ. מספר מצומצם של ימי צילום יצר דדליינים צפופים, בעוד טאלנטים לחוצים או ביישנים מול מצלמה האטו את הקצב. הפוסט־פרודקשן האריך את הפרויקטים עוד יותר, מה שהקשה לספק תוכן חדש במהירות. "אחד האתגרים הכי גדולים היה פשוט להביא מישהו מול המצלמה", הסביר מקסימוס. עבור לקוחות שהיו צריכים זרם קבוע של וידאו מותאם אישית, המגבלות האלה הפכו את הסקיילינג לכמעט בלתי אפשרי.

בניית ספריית אווטארים לשימוש חוזר כדי ליצור בקנה מידה גדול

HeyGen שינתה את כללי המשחק עבור Ratava. על ידי צילום המנהלים פעם אחת ובניית ספרייה של אווטארים, Ratava יכלו ליצור תוכן חדש לפי דרישה בלי צורך בצילומים נוספים, בין אם זה ימים, חודשים או אפילו שנים אחרי. ״עכשיו אנחנו יכולים לבנות ספרייה של 15 עד 30 אווטארים וליצור תוכן חדש בכל פעם שהם צריכים״, שיתף Maximus. מה שפעם היה מוגבל למגבלות של צילום חי הפך למערכת פתוחה וגמישה להפקת וידאו מתמשכת.

טווח היצירתיות התרחב בצורה דרמטית. פיצ׳ים בווידאו התפתחו מדקים סטטיים למצגות דינמיות עם אווטארים של מנהלים. שיווק לאירועים הומצא מחדש עם סרטוני הייפ מותאמים אישית לפני כנסים, פתיחי דיבור חיים מבוססי אווטאר במהלך האירועים, וסרטוני סיכום אחרי האירוע ששילבו צילומי אווטאר עם צילומים בזמן אמת. במקום הפקות חד־פעמיות, Ratava יכולה עכשיו להריץ קמפיינים מתמשכים בקנה מידה גדול.

עבור מקסימוס, ההשפעה הייתה אישית וגם מקצועית. אחרי שהתחיל בעולם הקולנוע המסורתי, הוא ראה ב-AI כוח שמנגיש יצירה לכולם: "AI מאפשר לי לעשות דברים שלפני כן לא יכולתי, בין אם זה היה יקר מדי, גוזל יותר מדי זמן או מורכב טכנית. עכשיו אני יכול להפיק סרטונים עם אפקטים של צניחה חופשית וגרסאות שפה שונות ברחבי העולם, בלי מיליוני דולרים ובלי צוות מלא."

״HeyGen מאפשרת לנו לתת ללקוחות שלנו, שרבים מהם לא מרגישים בנוח מול מצלמה, קול. זה הלב של סטוריטלינג, ועכשיו כל אחד יכול לעשות את זה״, אמר קיילב. הוא גם הדגיש כמה הפלטפורמה פשוטה לשימוש: ״כעורך וידאו, לא הייתה בכלל עקומת למידה. אבל אפילו מישהו שחדש בווידאו יכול פשוט לקפוץ פנימה ולהתחיל ליצור. פשוט מקלידים את הסקריפט, וזהו, אתה בדרך.״

להוכיח את העוצמה של הבינה המלאכותית דרך הצלחות אישיות ומקצועיות

מאז ש־Ratava אימצה את HeyGen, היא הגדילה את היקף הפקת התוכן בכל מקרי השימוש המרכזיים, תוך חיסכון בזמן ופתיחת הזדמנויות יצירתיות חדשות.

מהירות בקנה מידה גדול : קיצור זמן ההפקה של סרטוני ראיונות משבועות ליום אחד בלבד. "אנחנו מסיימים ואומרים, 'עשיתי את זה היום'. זה אף פעם לא קרה קודם", אמר קיילב.

נוכחות גלובלית : ניצול לוקליזציה לשונית כדי להתרחב לשווקים דוברי ספרדית וצרפתית בלי שליטה שוטפת בשפה. "אני יכול להציג ולמכור לקהל דובר ערבית או צרפתית בלי לדעת את השפה", הוסיף מקסימוס.

פרסונליזציה לעומק: שיעורי פתיחת הווידאו בקמפייני האאוטריץ׳ קפצו מ־10% ל־30–40% בזכות מסרים מותאמים אישית עם אווטאר

הרגע הקסום עבור מקסימוס הגיע כשהוא ראה בפועל את איכות סנכרון השפתיים של HeyGen. "העליתי את הקול שלי וצפיתי באווטאר שלי מדבר עם הפנים של הלקוח שלי, וזה נראה מושלם." עבור קיילב, זה היה לשלוח סרטון "בוקר טוב" לאמא שלו. "היא ענתה, 'אני אוהבת אותך גם', ולא היה לה מושג שזה היה AI. שם הבנתי עד כמה זה אמיתי."

מאז HeyGen הפכה לחלק בסיסי במודל העסקי של Ratava. הם שילבו אותה בתוך ה‑CRM שלהם, מה שמאפשר שליחת סרטוני וידאו מקומיים ואוטומטיים ללקוחות. "98% מהסרטונים שלנו עכשיו כוללים אווטארים של HeyGen בצורה כלשהי", אמר מקסימוס. "זה הפך לחלק מארגז הכלים שלנו, כמו שחקנים שאפשר להפעיל בכל רגע."

ככל ש-Ratava ממשיכה לגדול, HeyGen נשארת בלב החזון שלהם: לאפשר ללקוחות לספר סיפורים טובים יותר, מהר יותר, ובחלק קטן מהעלות המסורתית. ״בנינו את העסק שלנו על HeyGen״, ציין מקסימוס. ״התוצאות מדברות בעד עצמן.״