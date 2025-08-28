Pray.com הוקמה ב-2016, Pray.com היא אפליקציית מספר 1 לתפילה ומדיטציה, ומשמשת כיעד דיגיטלי לאנשים מאמינים.

ריאן בק, CTO ומייסד-שותף של Pray.com, זיהה פער ברור באופן שבו ארגונים מבוססי אמונה ניצלו את הטכנולוגיה. "אנחנו עובדים עם המשרדים והעמותות הגדולים ביותר ברחבי העולם כדי לעזור להם לעבור לדיגיטל ולהתחבר לחברים חדשים אונליין", אמר ריאן.

מההתחלה, החזון של Pray.com היה להביא כלים מודרניים לתעשייה שבאופן היסטורי פיגרה באימוץ דיגיטלי. החזון הזה התפתח במהירות למיקוד בבינה מלאכותית (AI). ״כשמודלי שפה גדולים ומודלי דיפיוז׳ן הופיעו, ידענו שאנחנו חייבים לאמץ אותם עבור שותפי המשרדים והעמותות שלנו, כדי שהם יוכלו להעצים את המסר וההשפעה שלהם״, אמר ריאן. אז Pray.com פנו ל‑HeyGen.

להפוך את הבלתי אפשרי לאפשרי עם סרטוני AI

לפני ש-Pray.com אימצה את HeyGen, רמת התרגום והלוקליזציה שהם דמיינו פשוט לא הייתה אפשרית. הרבה מהשותפים של Pray.com הקימו בתי ספר, כנסיות וארגוני סיוע באזורים שבהם לא דיברו אנגלית. המייסדים האלה מעולם לא הצליחו לתקשר ישירות עם החברים המקומיים בשפת האם שלהם.

״זה לא היה רק אתגר; זה היה בלתי אפשרי,״ אמר ריאן. ״לארגונים האלה לא היו הכלים או התקציב לתרגם אלפי סרטונים בין שפות ואזורים שונים.״

HeyGen לא רק ייעלה את התהליך. היא פתחה דלת שהייתה סגורה. ״עם תרגומי AI הם יכולים עכשיו לדבר עם הקהילות שלהם ברחבי העולם בלי להסתמך על מתרגם״, הסביר ריאן. ״זה אף פעם לא היה אפשרי קודם״.

רגע מכונן אחד הגיע במהלך האקתון פנימי. חבר צוות מארגנטינה הגיש סרטון דמו שהשתמש בטכנולוגיית תרגום ה‑AI של HeyGen כדי להציג אחד משותפי המשרד של Pray.com — טקסני בן 75 — מדבר ספרדית שוטפת. ״הוא לא מדבר מילה אחת בספרדית, אבל זה נשמע בדיוק כמוהו״, נזכר ריאן. ״שלחנו לו את זה והוא היה בהלם מוחלט״.

הרגע הזה הצית שינוי. "זה היה רגע קסום לא רק בשבילנו, אלא גם בשביל הלקוחות שלנו. הם ראו מקרוב מה AI יכול לעשות בשביל המשימה שלהם."

כלי התרגום של HeyGen הפכו לחלק מרכזי מההצעה של Pray.com. כומר אחד השתמש בהם כדי לשלוח דרשה מתורגמת לטגלוג לבן הדוד של אשתו בפיליפינים, שמעולם לא שמע אותו מטיף קודם. "הוא פרץ בבכי", אמר ריאן. "זו הייתה חוויה משנה חיים עבור שניהם."

עבור ראיין, הסיפורים האלה הם הרבה יותר מאנקדוטות. הם הוכחה ש-HeyGen מגשרת על פערים תרבותיים, לשוניים ורגשיים. "הארגונים האלה עושים עבודה אמיתית: חלוקת מזון, חינוך פיננסי לעסקים קטנים, בתי יתומים. עם HeyGen, המייסדים שלהם יכולים לדבר ישירות עם האנשים שהם משפיעים עליהם. חיבור כזה פשוט לא היה אפשרי קודם."

מגדילים את ההשפעה, קול אחד בכל פעם

מאז שיישמה את HeyGen, Pray.com הצליחה להרחיב בצורה משמעותית את מה שאפשרי עבור הלקוחות שלה, בלי להעלות את עלויות ההפקה ובלי צורך בעזרה חיצונית. התוצאות המרכזיות כוללות:

נוכחות גלובלית : אלפי סרטונים מבוססי אמונה מתורגמים עכשיו ל־8–30 שפות בתוך דקות, לא חודשים.

: אלפי סרטונים מבוססי אמונה מתורגמים עכשיו ל־8–30 שפות בתוך דקות, לא חודשים. יעילות תוכן : מה שפעם לקח שבועות אפשרי עכשיו בתוך שעות, ומאפשר למנהיגים להרחיב את ההשפעה הקולית שלהם בלי להתפשר על האותנטיות.

: מה שפעם לקח שבועות אפשרי עכשיו בתוך שעות, ומאפשר למנהיגים להרחיב את ההשפעה הקולית שלהם בלי להתפשר על האותנטיות. השפעה רגשית: הודעות וידאו שומרות עכשיו על הרגש, הקצב והטון של הדובר אפילו בשפה שונה לחלוטין.

ראיין רואה בזה רק את ההתחלה. עברנו מתרגום אודיו בלבד לתרגום וידאו מלא. לא רק שהאווטארים זזים בסנכרון, הם גם שומרים על הרגש והקצב הטבעי. זה לא דיבוב מסורבל — זה מרגיש אמיתי.

עבורו, החלק הכי מספק הוא לשמוע מנהיגי שירות אומרים: ״אני יצרתי את זה״. ״זה מה ש‑HeyGen מאפשרת״, הוא אמר. ״מייסד יכול להסתכל על אלפי סרטונים מתורגמים ולהגיד: 'אני יצרתי את זה'. זה די מדהים״.

העצה שלו למי שרק מתחיל עם סרטוני AI? אין יותר גבולות — לא פיזיים ולא לשוניים. אם אתה יוצר תוכן, הקהל שלך עכשיו גדול פי אלף.

עם HeyGen, Pray.com לא רק שומרים על קצב עם החדשנות; הם מובילים תנועה שהופכת את האמונה לנגישה יותר, מכלילה יותר ובעלת השפעה גדולה יותר בקנה מידה עולמי.