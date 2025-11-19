BI Studio of Emotional Intelligence הוא הסטודיו שיצרה ליסה אנוגוום נאר, מספרת סיפורים, סופרת ויוצרת YouTube שעומדת מאחורי The 2 a.m. Code. דרך הסטודיו והערוץ שלה, ליסה חוקרת בינה רגשית, אישיות ומודעות עצמית כדי לעזור לאנשים להתחבר לעצמם האותנטיים. הסיפורים שלה מתמקדים בקהילת ה-INFJ, אחד מסוגי האישיות הנדירים ביותר במודל מיירס-בריגס, שמייצגים רק אחד עד שני אחוזים מהאוכלוסייה.

המשימה של ליסה היא להשתמש בסיפורים כדי לפתוח לבבות ומחשבות, ולעזור לאנשים לראות את החוויות שלהם באור חדש. "אני חושבת שיש כל כך הרבה ידע וחוכמה שאפשר למצוא בתוך סיפור", היא אמרה. אבל למרות שהחזון היצירתי שלה היה ברור, תהליך יצירת תוכן וידאו מקצועי היה איטי, יקר ומתיש בפני עצמו.

הכול השתנה כשליסה גילתה את HeyGen. פלטפורמת הווידאו עם בינה מלאכותית נתנה לה את היכולת להפוך רעיונות לסרטונים מקצועיים ומרגשים בכל זמן ומכל מקום. היא הפכה לגשר בין היצירתיות שלה לבין הקהל שלה, ואיפשרה לה לשתף תוכן משמעותי במהירות ובעקביות יותר מאי פעם.

עוברים את מגבלות ההפקה כדי להגיע לעקביות

לפני HeyGen, ליסה עשתה הכל בעצמה. היא הייתה הכותבת, המספרת, העורכת והבמאית הקריאייטיבית, ולעיתים קרובות איזנה בין יצירת תוכן לבין העבודה המלאה שלה כקצינת ציות במחוז לוס אנג׳לס. כל וידאו דרש שעות של הכנה, הקמה ופירוק עוד לפני שהתהליך היצירתי בכלל התחיל.

״זה דרש ממני להיות כמה אישיויות שונות בשעות שונות של היום כדי לבצע את זה,״ היא אמרה. ״הייתי איש ה-IT, צוות התאורה והעורך – הכל באדם אחד.״ יצירת תוכן פירושה הייתה לסדר מחדש את הבית, להקים ציוד ולהבטיח שקט מוחלט. ״הייתי צריכה להזיז רהיטים, לוודא שהילדים לא בבית, להטעין את המיקרופונים והמצלמות, ולוודא שהכל נראה מושלם,״ אמרה ליסה.

המאמץ המתמשך הזה הוביל לעיכובים ותסכול. "אם לא הייתי נחה מספיק או לא הרגשתי בטוחה מול המצלמה, הייתי דוחה את הצילומים", היא אמרה. "היו כל כך הרבה תירוצים שהאטו את התהליך." אפילו כשהיא כן הקליטה, שלבי העריכה והפוסט־פרודקשן דרשו עוד זמן ואנרגיה.

התוצאה הייתה חוסר עקביות. היכולת שלה להגדיל את הקהל שלה הוגבלה על ידי כמות הזמן שהיא יכלה להקדיש ליצירה. ״היה קשה למצוא את הזמן ואת הסביבה הנכונה כדי ליצור תוכן כמו שרציתי,״ היא אמרה. ״וכשאתה עובד לבד, זה יכול להיות מאוד מתסכל.״

לאמץ בינה מלאכותית כדי להגדיל את הסיפור שלך בלי גבולות

החוויה הראשונה של ליסה עם HeyGen הייתה מפתיעה ומרגיעה. "HeyGen הייתה היפוך מוחלט מכל מה שעשיתי קודם", היא אמרה. "כל מה שאני צריכה עכשיו זה רעיון, והוא קם לחיים בכל שעה ביום."

לראשונה, היא יכלה להפיק סרטוני וידאו בלי מצלמות, תאורה או תנאים מושלמים. בעזרת האווטארים ותכונות הקול של HeyGen, ליסה הצליחה ליצור ולפרסם סרטונים מכל מקום. ״אפילו יצרתי סרטונים מהטלפון שלי. זו אני, אבל גרסה חכמה יותר שלי, שמעבירה את המסר שלי טוב יותר ממה שאי פעם הצלחתי״, היא אמרה.

HeyGen גם עזרה לה לגלות מחדש את הביטחון היצירתי שלה. "תמיד יש קצת לחץ כשעומדים מול מצלמה", אמרה ליסה. "אבל עם HeyGen, הפחד הזה נעלם. כל עוד הייתה לי רעיון שחקרתי כמו שצריך והוא היה אותנטי, הרגשתי בנוח ובביטחון להציג אותו לעולם."

הרגע ה״קסום״ שלה הגיע כשהיא יצרה את התאום הדיגיטלי הראשון שלה. ״כשלחצתי על Generate וראיתי את האווטאר שלי מדבר בקול ובטון שלי, זו הייתה החוויה הכי אותנטית שהייתה לי אי פעם״, היא אמרה. ״כמעט הפסקתי לנשום. חשבתי, ‘זה לא יכול להיות אמיתי’. אבל זה היה.״

מאותה נקודה ואילך, ליסה ראתה ב‑HeyGen יותר מסתם כלי. הוא הפך לשותף יצירתי שאיפשר לה להחיות סיפורים מהר יותר, חכם יותר ועם חיבור רגשי עמוק יותר. ״בפעם הראשונה הרגשתי שיש לי מותג שהוא באמת שלי״, היא אמרה. ״HeyGen עזר לי למצוא את הקול שלי ולשתף אותו עם העולם״.

משנים את הדרך ליצור חיבור וקהילה בעזרת אווטארים

ההשפעה הכי מפתיעה של השימוש ב‑HeyGen הגיעה מהתגובה של הקהל של ליסה. "הדבר הכי מפתיע היה הפידבק", היא אמרה. "אנשים מרגישים אותי דרך האווטאר שלי. הם מתחברים אליו רגשית ומשתפים אותו עם אחרים. הם אף פעם לא שואלים אם זה אמיתי."

התאומה הדיגיטלית שלה הפכה לגשר בין המסר שלה לבין הצופים. "זו אני. זה הקול שלי. זה המסר שלי. וזה עושה שינוי", היא אמרה. דרך אווטארים היא הצליחה להכניס דמויות לסיפור שהיא מספרת, ולתת לקהל שלה יותר עומק וגיוון. "אנשים מחכים לראות את הדמויות האלה כל שבוע. הן מרגישות חיות."

השינוי הזה גם שחרר את ליסה מפרפקציוניזם ומפחד. ״אני כבר לא דוחה סרטונים בגלל איך שאני נראית או כמה אני עייפה״, היא אמרה. ״אני יכולה להתמקד במה שהכי חשוב: הסיפור והמסר״.

להגיע לצמיחה מדידה וחופש יצירתי עם HeyGen

התוצאות של האימוץ של HeyGen על ידי ליסה היו מהפכניות. ערוץ ה-YouTube שלה ראה עלייה של 43.8% בחשיפות וגידול של 70% במעורבות בוידאוים ארוכים. היא מוסיפה עכשיו יותר מ-10,000 מנויים חדשים בכל חודש, וכל זה תוך ניהול משרת מלאה והפקת התוכן לבד.

״אני יכולה ליצור וידאו בפחות משעתיים, כולל מעברים ומוזיקה״, אמרה ליסה. ״עברתי מלהיאבק לעמוד בקצב לפרסום עקבי של תוכן שמדבר לאנשים״.

HeyGen נתנה לליסה את היכולת להגדיל את ההשפעה של המסר שלה ולהתחבר לעומק עם הקהל שלה. ״לפני HeyGen, כל הזמן נלחמתי בזמן, במרחק ובאנרגיה״, היא אמרה. ״אחרי HeyGen, מצאתי את הקצב שלי, את הקהל שלי ואת הקול שלי״.

העצה שלה ליוצרים אחרים פשוטה: "קליק. אל תפחד לחקור כל פיצ׳ר. תופתע ממה שאתה יכול לעשות. להתחיל עם הגרסה החינמית. אתה רק כמה קליקים מחופש."

עבור ליסה, HeyGen עשתה הרבה יותר מאשר לפשט את ההפקה. היא הציתה מחדש את היצירתיות שלה ועזרה לה לבנות קהילה הולכת וגדלה, מעורבת. ״זה לא רק פלטפורמה״, היא אמרה. ״זה שותף יצירתי. זה עזר לי להחיות את הסיפורים שלי ולהופיע מול הקהל שלי בצורה הכי אותנטית שאפשר.״