I Love Happy Cats היא פלטפורמה חינוכית מבלגיה שהוקמה על ידי אנלין ברו, מומחית מוסמכת להתנהגות חתולים, עם מטרה אחת: להפוך חתולים למאושרים יותר. דרך קורסים אונליין, ספרים ותכני וידאו, אנלין מאפשרת לבעלי חתולים ולאנשי מקצוע להבין טוב יותר התנהגות חתולים בעזרת הדרכה מעשית המבוססת על מחקר מדעי.

אבל להרחיב את הידע שלה לאזורים ולפלטפורמות שונות התברר כאתגר. יצירת תוכן וידאו מקצועי ורב־לשוני הייתה תהליך שגזל הרבה זמן, היה יקר ושוחק רגשית. "אני יזמת עם רעיונות גדולים", אמרה אנלין. "אבל כל הזמן נתקעתי בתהליך המעשי ולא הצלחתי להאיץ אותו."

הכול השתנה כשהיא גילתה את HeyGen. הפלטפורמה נתנה לאנלין את הכלים לשנות לגמרי את הדרך שבה היא יוצרת, מתרגמת ומפיצה את התוכן שלה, ולפתוח סקייל חסר תקדים לעסק שלה.

ניהול האיזון הבלתי אפשרי בין זמן לאיכות

כיזמית יחידה, אנלין הונעה על‑ידי השליחות שלה אבל הוגבלה על‑ידי הזמן, התקציב ודרישות ההפקה. "פעם היינו מצלמים הכל בסטודיו", אנלין אומרת. "הייתי משתמשת בטלפרומפטר, מתאפרת וקוראת את התסריט שוב ושוב. טעות אחת קטנה הייתה אומרת להתחיל הכל מההתחלה."

גם עם העזרה של בן הזוג שלה, שערך את הווידאוים, התהליך היה מתיש. וידאו אחד של 10 דקות יכול היה לקחת שעות של צילום וימים של עריכה. ״אנשים רואים סרטון קצר וחושבים שזה קל, אבל מאחורי הקלעים זה שבועות של עבודה, וכשאתה עסק קטן, זה אומר שהכול האחר נעצר״, אמרה אנלין.

העלות של ההפקה לא הייתה רק כספית, היא הייתה גם רגשית. ״אני זוכרת שפעם צילמתי שעות וגיליתי שהמצלמה בכלל לא הקליטה״, אמרה אנלין. ״בפעם אחרת הסתובבתי כל היום עם איפור מרוח מתחת לעיניים. היינו צריכים לזרוק את הכל ולהתחיל מההתחלה״.

הכי חשוב, הפקת וידאו מסורתית הפכה את ההתרחבות הגלובלית לכמעט בלתי אפשרית. תרגום התוכן שלה לשפות אחרות דרש לגייס מתרגמים, לצלם מחדש את כל החומרים ולערוך הכל מאפס לכל שוק. "רציתי לצאת מעבר לפלמית או הולנדית. רציתי להגיע ליפן, ברזיל וגרמניה. אבל לא יכולתי לעשות את זה לבד."

לפתוח אפשרויות חדשות עם אווטארים ואוטומציה

המסע של Anneleen עם HeyGen התחיל מסקרנות. "התחלתי מתרגום וידאו בסיסי. פשוט העליתי את סרטוני האנגלית הקיימים שלי ויצרתי גרסאות בצרפתית ובגרמנית", סיפרה Anneleen. "דאגתי שהם יישמעו רובוטיים, אבל הם לא. הקול, הטון ואפילו ההגייה הרגישו כמוני."

ההצלחה המוקדמת הזאת גרמה לה להמשיך לחקור. היא התחילה להתנסות עם אווטארים. "הבנתי שאני יכולה להעלות תמליל, ליצור וידאו אווטאר, ולתרגם אותו שוב ושוב בלי להתחיל מאפס. שם זה התחבר לי: זה לא היה רק כלי. זה היה שינוי משחק אמיתי."

לילה אחד זה הכה בה. ״לא ישנתי. הבנתי שאני יכולה להפוך את הספרים שלי לקורסים, את הרעיונות שלי לסרטונים. אני יכולה להשתמש מחדש בשנים של עבודה ולתת להם חיים חדשים. אז אמרתי לעצמי: ‘אני יכולה לכבוש את העולם עם Happy Cats.’״

בעזרת HeyGen, אנלין הפכה את הקורס שלה עם 56 סרטונים לנכס רב־לשוני, מתורגם לצרפתית, גרמנית, איטלקית, רוסית, הונגרית, יפנית ועוד. ״שלחתי סרטוני בדיקה לדוברי שפת אם״, אמרה אנלין. ״הם חזרו אליי ואמרו: ‘זה מושלם’. הם הבינו הכל, אפילו את המונחים המדעיים.״

הממשק האינטואיטיבי של HeyGen הפך את זה לעוד יותר פשוט. זה כל כך קל. אני כותב תסריט, מעלה אותו וזהו. אני יכול להוסיף כתוביות, לתרגם ולערוך הכול במקום אחד. ברגע שזה בתור, אני יכול לעבור לעשות משהו אחר.

להגיע להפקה מהירה יותר עם תהליכי עבודה ללא מאמץ

מאז שהתחילו להשתמש ב‑HeyGen, I Love Happy Cats רואה שיפור משמעותי במהירות, בהגעה לקהל ובמעורבות.

זמן ההפקה התקצר : יצירת וידאו מההתחלה ועד הסוף מהירה פי 5 לעומת מה שהיה לפני HeyGen.

: יצירת וידאו מההתחלה ועד הסוף מהירה פי 5 לעומת מה שהיה לפני HeyGen. פריסה גלובלית נפתחה : הקורסים זמינים עכשיו בצרפתית, גרמנית, איטלקית, רוסית, יפנית, הונגרית וסינית.

: הקורסים זמינים עכשיו בצרפתית, גרמנית, איטלקית, רוסית, יפנית, הונגרית וסינית. חיסכון בעלויות: בלי צורך בסטודיואים, מתרגמים או עורכים, Anneleen מייצרת עכשיו תוכן מקצועי לחלוטין בתוך החברה.

״אני תמיד אומרת שיש תקופה לפני HeyGen ותקופה אחרי,״ היא אמרה. ״לראות את האווטאר שלי אומר משהו שאני כתבתי – זה היה כמו לגלות את התאומה שלי. זה היה סוריאליסטי. זה הפך את המשימה שלי למשהו שאפשר להגדיל בקנה מידה.״

העצה שלה לאחרים? ״אל תפספס את ההזדמנות. אם יש לך משהו לומר לעולם, HeyGen תעזור לך להגיד את זה.״