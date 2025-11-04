ג׳וליה מקוי היא המנכ״לית והמייסדת של First Movers, פלטפורמת לימוד וחדשנות שעוזרת יזמים ויוצרים לשלוט בכלי AI כדי לצמוח עם העסק שלהם. כאסטרטגית תוכן ותיקה, סופרת ומרצה, ג׳וליה בנתה את החברה שלה על עקביות — פרסום, הרצאות והוראה בלי הפסקה. אבל בתחילת 2025, הקצב הזה נעצר.

אחרי קריסה בריאותית פתאומית וחמורה, ג׳וליה כבר לא יכלה לצלם וידאו, להקליט, או אפילו לשבת זקוף לפרקי זמן ארוכים. "זו הייתה התקופה הכי מפחידה בחיים שלי", אמרה ג׳וליה. "עברתי מיום של טיול רגלי לזה שבלילה כבר הייתי בבית חולים, כולי כחולה. לא הצלחתי להרים את הידיים. לא הצלחתי לנשום." אחר כך הגיעו חודשים של בדיקות ואבחנות שגויות. הרופאים לא הצליחו להסביר את התסמינים שלה. "אם לא היה לי את השיבוט שלי ואת האווטאר שלי", היא נזכרה, "לא הייתי מצליחה לדבר עם הקהל שלי בכלל."

העסק שלה היה תלוי בנוכחות שלה. היא הייתה צריכה דרך להישאר נוכחת, להמשיך לשרת את הקהילה שלה ולהחזיק את First Movers פעיל בלי הדרישות הפיזיות של הפקת וידאו. בשלב הזה ג׳וליה פנתה ל‑HeyGen כדי לבנות שיבוט דיגיטלי ריאליסטי של עצמה.

חקר בינה מלאכותית כדי להתגבר על חסמים פיזיים ויצירתיים

לפני שג׳וליה אימצה את HeyGen, העסק שלה הסתמך לחלוטין על וידאו חי. היא צילמה בעצמה כל טיוטוריאל, וובינר וקורס, וניהלה לבד את כל מה שקשור לאיפור, סט־אפ של המצלמה ועד העריכה. ״זה היה כיף״, אמרה ג׳וליה. ״אבל מבחינה מעשית וכלכלית, זה היה המון עבודה. וידאו אחד של עשר דקות יכול היה לקחת ימים״.

עוד לפני המחלה, התהליך הזה לא היה בר־קיימא. "אני יזמת. אני רוצה לזוז מהר. עולה לי רעיון לסרטון ואני רוצה שהוא יהיה מוכן כבר אתמול", אמרה ג׳וליה. "אבל התהליך תמיד האט אותי."

כשהמשבר הבריאותי שלה התחיל, כל המודל היה חייב להשתנות. היא פשוט לא יכלה יותר לצלם או לנסוע. ״בכל פעם שהתיישבתי לדבר, הרגשתי כאילו האיברים שלי נקרעים״, אמרה ג׳וליה. ״הייתי צריכה לחלק את האנרגיה שלי ולהחליט אם להשקיע אותה בלסרק את השיער או בהקלטת וידאו״.

באותו רגע ג׳וליה התחילה להתנסות בבינה מלאכותית. היא התחילה לבדוק כלים של שיבוט קול ואווטארים, ולחקור עד כמה היא יכולה לשחזר את הנוכחות שלה מול המצלמה בלי לאבד את האותנטיות. ״השיבוט שלי הפך ליותר מסתם כלי,״ אמרה ג׳וליה. ״הוא היה קו החיים שלי.״

לבנות תאום דיגיטלי כדי ליצור בלי גבולות

Julia שילבה את בונה האווטארים המותאמים אישית של HeyGen עם ElevenLabs לשיבוט קול מקצועי, והשקיעה יותר מ-25 שעות בליטוש הדאטה כדי לוודא שהגרסה הדיגיטלית שלה נראית ונשמעת אמיתית.

״הדבר הכי חשוב הוא דאטה האימון״, אמרה ג׳וליה. ״אודיו נקי ועקבי. בלי קפיצות בעריכה. אותו מיקרופון כל הזמן. אתה ממש מלמד את ה‑AI מי אתה.״

בעזרת סרטוני הווידאו האיכותיים שלה וצילומי הסטודיו, ג׳וליה בנתה אווטאר שמסוגל להגיש תכני YouTube באורך מלא. HeyGen טיפלה בהבעות הפנים, במחוות ובתנועות הפה, בעוד Eleven Labs סיפקה קול חלק ומדויק רגשית.

כשהיא בדקה את סרטון ה‑AI המשובט הראשון שלה, התוצאות הדהימו אותה. ״פרסמתי וידאו שהיה בו שיבוט שלי, והוא קיבל את הכי הרבה אנגייג׳מנט מכל מה שאי פעם הוצאתי״, אמרה ג׳וליה. הווידאו, בשם ״03 Just Broke the AI Ceiling״, השיג פי 3.8 יותר צפיות, שיעור הקלקה (CTR) של 7.8% וזמן צפייה ממוצע של שמונה דקות – הרבה מעל הבנצ׳מרקים הקודמים שלה.

ההצלחה הזאת נתנה לה ביטחון ללכת על זה בגדול. בתוך ספרינט אחד של שלושה ימים, ג׳וליה הפיקה שישה סרטונים. לפני כן, כמות כזאת הייתה לוקחת שבועות. ״בפעם הראשונה אחרי 12 שנים בשיווק, זה הפך להיות משהו שאפשר להתמודד איתו. יכולתי לכתוב, לביים ולפרסם בלי להישחק״, אמרה ג׳וליה.

מאחורי הקלעים, ג׳וליה עדיין הסתמכה על הצוות האנושי שלה לעריכה ולליטוש קריאייטיב. "המפיקה שלי יושבת בפיליפינים," אמרה ג׳וליה. "היא עורכת הכול ידנית. המגע האנושי הזה עושה את כל ההבדל." אבל HeyGen טיפלה בכל העבודה הכבדה, ושחררה אותה להתמקד במחקר, כתיבה ואסטרטגיה.

״לשכפל את עצמך זה חופש מעבודה,״ אמרה ג׳וליה. ״זה חופש מהשחיקה. עכשיו אני יכולה לנוח, להיטען מחדש, ועדיין ליצור.״

להחזיר לעצמך זמן, בריאות והשפעה עם HeyGen

מאז שג׳וליה התחילה להשתמש ב‑HeyGen, היא שינתה לא רק את תהליך העבודה שלה, אלא את כל מערכת היחסים שלה עם העבודה.

תוצאות

מעורבות וידאו גבוהה פי 3.8 : הווידאו מבוסס השיבוט של Julia עקף את כל ההעלאות הקודמות, עם CTR של 7.8% וזמן צפייה ממוצע של 8 דקות.

: הווידאו מבוסס השיבוט של Julia עקף את כל ההעלאות הקודמות, עם CTR של 7.8% וזמן צפייה ממוצע של 8 דקות. 6 סרטונים ב־3 ימים : שיא חדש בהפקה, שהתאפשר בזכות שיבוט

: שיא חדש בהפקה, שהתאפשר בזכות שיבוט שמירה על רציפות עסקית גם בזמן מחלה: HeyGen אפשרה לג׳וליה להמשיך לשמור על קשר עם הקהל ולהכניס הכנסות גם כשהיא עבדה רק 30 דקות ביום.

מעבר לנתונים, ההשפעה הרגשית הייתה עמוקה. "השיבוט הזה הציל את העסק שלי, אבל יותר חשוב מזה – הוא הציל אותי", אמרה ג׳וליה. "יכולתי לנוח, להחלים, ועדיין להיות שם עבור הקהל שלי."

היום היא מלמדת את השיטות האלה בתוך First Movers Labs, ועוזרת ליזמים לבנות תהליכי עבודה מונעי AI משלהם. ״אני רוצה שעוד אנשים ידעו איך לעשות את זה״, אמרה ג׳וליה. ״אפשר לכוון את הקלון לרמה כזאת שאף אחד לא ירגיש בהבדל, ועדיין יש לו נגיעה אנושית. זה הסוד.״

היום ג׳וליה קוראת ל‑HeyGen הכלי שמגדיר את הקריירה שלה. ״יש תקופה לפני HeyGen ותקופה אחרי HeyGen״, אמרה ג׳וליה. ״זה השינוי הכי גדול שראיתי אי פעם במשחק.״

