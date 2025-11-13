Favoured משתמשת עכשיו ביצירת אווטארים עם AI של HeyGen כאבן יסוד באסטרטגיית בדיקות הקריאייטיב הקפדנית שלה. ״מה ש-HeyGen מאפשרת לנו לעשות זה ליצור אווטארים למודעות UGC במהירות גבוהה מאוד, ובסופו של דבר מאפשרת לנו לבדוק הרבה יותר וריאציות של תסריטים״, מסביר אנדי. עם HeyGen, הסוכנות הרחיבה בצורה דרמטית את יכולות הבדיקה שלה, מסקייל של 10–15 וריאציות שונות של UGC בחודש ל-50 עד 100, מה שמאפשר לה למצוא את הקריאייטיב המנצח מהר יותר ולשפר בסופו של דבר את ביצועי הקמפיינים שלה דרך יותר בדיקות ואופטימיזציה.

״לפני שמונה חודשים יכולתי להכין בערך 20 סרטונים ביום,״ אמר ג׳ורג׳. ״היום, הכנתי 100 רק הבוקר.״

אנדי הוסיף: ״עכשיו אפשר לתת לאווטאר AI לקרוא בצורה מציאותית 20 תסריטים בבת אחת ולהעביר אותם ישר לעורך. ככה אנחנו יכולים ליצור הרבה יותר וריאציות, בהרבה פחות זמן.״

הצוות מאוד מעריך את האווטארים הריאליסטיים של HeyGen. ״עם HeyGen הקלטנו את אותו אדם במגוון רחב של הקשרים שונים. היכולת לשנות את השוט או הזווית כדי ליצור וריאציות עוזרת לבנות תחושת מציאות גבוהה יותר עבור הצרכן״, מוסיף אנדי. כדי למקסם את האימפקט, Favoured משלבת את HeyGen עם כלי AI נוספים — משדרגת קריינות עם ElevenLabs, יוצרת תמונות מוצר עם Ideogram ומפתחת חומרי b-roll עם Kling.

המספרים מדברים בעד עצמם

HeyGen מאפשרת ל-Favoured להתמקד עוד יותר במה שהיא עושה הכי טוב: לספק קמפיינים שיווקיים מונעי ביצועים.

״HeyGen בעצם משחררת ביצועים ברמה הכי בסיסית שלהם״, מסביר אנדי. ״ככל שנוכל לבדוק יותר, נוכל לראות טוב יותר מה מדבר אל הקהל, מה מייצר שיעור הקלקה גבוה יותר, מה מוריד את העלות לקליק — וכל זה משפיע ישירות על כל שאר המדדים במורד הפאנל של כל קמפיין.״

שיפור היעילות לא יכול להיות ברור יותר. בעבר, היה לוקח למישהו 20 דקות לקרוא עשרה הוקים שונים. עכשיו, Favoured יכולה להפיק 50 הוקים שונים כמעט מיד. עבור Favoured, ביצועים הם הבסיס למודל העסקי שלהם. שביעות רצון הלקוחות תלויה במדדי ביצוע מרכזיים כמו החזר על הוצאות פרסום (ROAS) ועלות רכישת לקוח. עם אווטארי ה-AI של HeyGen, הם יכולים להגיע ל-KPI מהר יותר, להגדיל תקציבי קמפיינים בצורה יעילה יותר, ולהעלות את שביעות רצון הלקוחות בהשוואה לשיטות המסורתיות. בנוף דיגיטלי שבו כדי לבלוט צריך לעשות יותר, HeyGen הפכה לכלי בלתי ניתן להחלפה בגישה השיווקית של Favoured.

אנדי סיכם את זה בפשטות: "HeyGen שינתה לנו את המשחק. אנחנו יכולים להוציא קריאייטיב מוכן להפקה בתוך כמה שעות, וזה משהו שפעם היה לוקח שבועות."

״זה באמת פחות מלחיץ מלצלם וידאו אמיתי. אפשר להשתמש ב-50 יוצרים שונים ולהפיק 100 יחידות תוכן בשבוע בלי לגייס אף אחד״, אמר ג׳ורג׳.