Equity Trust Company היא מובילה בתחום השירותים הפיננסיים, המתמחה ב‑IRA בניהול עצמי. וידאו הוא ערוץ מרכזי למעורבות לקוחות ולהדרכה בתעשייה. ג׳סי בריילי, מנהל בכיר למעורבות שיווקית ב‑Equity Trust, מוביל צוות שמוקדש ליצירת תוכן מושך במגוון רחב של ערוצים כדי לחבר את הקהל שלהם בצורה אפקטיבית.

מתוך הבנה שההשפעה של וידאו הולכת וגדלה, ג׳סי הציב יעדים שאפתניים להרחבת מאמצי הפקת הווידאו שלהם. כדי להגדיל את היקף ההפקה, החברה חיפשה פתרונות חדשניים לשיפור היעילות ולהגדלת היקף יצירת התוכן. HeyGen סיפקה פתרון משנה משחק, שאיפשר ל‑Equity Trust לייעל את תהליכי העבודה שלה ולמקסם את השימוש במשאבים.

התמודדות עם מגבלות משאבים ובעיות יעילות

אחד האתגרים המשמעותיים היה מגבלת משאבים, מה שהקשה על הפקת תוכן וידאו בכמות וברמת האיכות שהם דמיינו. בנוסף, יצירת סרטוני וידאו ברמה מקצועית דרשה זמן ומאמץ רבים, במיוחד כשזה כלל את מנהל ההדרכה של החברה. בתור מומחה תוכן מבוקש מאוד, למנהל הייתה זמינות מוגבלת לצילומי וידאו.

״נראה שנפח התוכן שצוותים מייצרים גדל כל שנה כדי להישאר רלוונטיים ותחרותיים״, אמר ג׳סי. ״סקיילביליות היא דבר חשוב, וצוותי תוכן צריכים סט הולך וגדל של כלים שמאפשרים אוטומציה ויעילות, כולל שימוש הולך וגובר ב‑AI.״

הצוות היה צריך גם לעמוד בציפיות הגבוהות של הקהל שלהם, שדרש תוכן מקצועי ואותנטי. הווידאוים היו צריכים לשקף את המחויבות של Equity Trust לאיכות, מבלי להיראות כ״סרטוני AI״, כי שמירה על אמון ואמינות מול הצופים הייתה קריטית. האתגרים האלה הדגישו את הצורך בפתרון יעיל וסקיילבילי יותר, שיתמוך ביעדי הפקת הווידאו של הצוות וישמור על האמון של הקהל שלהם.

שימוש ב-HeyGen ליצירת תוכן וידאו אותנטי שניתן להרחבה

Equity Trust גילתה את HeyGen במהלך חיפוש אונליין והחליטה לבדוק את יכולות הווידאו החדשניות שלה עם בינה מלאכותית. עבור ג׳סי והצוות שלו, המטרה בניסוי הייתה לבדוק אם סרטוני AI יכולים לענות על היעדים שלהם: יצירת תוכן איכותי שניתן להרחבה, קיצור זמני ההפקה והפחתת התלות במשאבים, תוך שמירה על אותנטיות כדי לשמור על האמון של הקהל.

תוך שעה אחת בלבד, הצוות יצר אווטאר דיגיטלי של מנהל ההדרכה שלהם, כולל הקול והנוכחות הוויזואלית שלו. זה איפשר ל-Equity Trust להפיק סרטוני הדרכה מקצועיים לרשתות חברתיות, להכשרות פנימיות ולחיזוק מעורבות הלקוחות – בלי הצורך במעורבות ישירה וזמן של המנהל. על ידי צמצום צווארי בקבוק והבטחת איכות עקבית, הגישה החדשנית פתחה אפשרויות חדשות ליצירת תוכן אותנטי שניתן להרחבה.

״עם HeyGen יכולנו ליצור סרטונים קצרים וקצביים ששמרו על איכות מקצועית. זה היה יעיל במיוחד לרשתות חברתיות״, אמר ג׳סי. ״הסקיילביליות שזה סיפק הייתה שינוי משחק עבור הצוות שלנו.״

מהפכה בהפקת וידאו עם פתרונות מבוססי בינה מלאכותית

לאחר ניסויים ראשוניים וכמה התאמות, Equity Trust שילבה בהצלחה את HeyGen בתהליך יצירת התוכן שלה. התוצאות היו משמעותיות:

חיסכון בזמן : לפני HeyGen, הפקה של סרטון אחד דרשה יותר מחמש שעות עבודה. עם HeyGen, אותו תוצר הושג בתוך דקות, מה ששיפר בצורה דרמטית את הפרודוקטיביות.

: לפני HeyGen, הפקה של סרטון אחד דרשה יותר מחמש שעות עבודה. עם HeyGen, אותו תוצר הושג בתוך דקות, מה ששיפר בצורה דרמטית את הפרודוקטיביות. נפח תוכן : הצוות יצר 12 סרטונים בפרק זמן קצר, הישג שלא היה אפשרי קודם בגלל מגבלות משאבים.

: הצוות יצר 12 סרטונים בפרק זמן קצר, הישג שלא היה אפשרי קודם בגלל מגבלות משאבים. גמישות: סרטוני ה-AI שימשו במגוון רחב של ערוצים, כולל TikTok, YouTube Shorts ו-Instagram Reels. למרות שהיו מיועדים בעיקר ללקוחות, הסרטונים שימשו גם להכשרות פנימיות.

״HeyGen היא העתיד של יצירת תוכן בקנה מידה גדול״, אמר ג׳סי. ״עבור צוותים קטנים או אפילו יוצרים בודדים, כלי AI כמו HeyGen הם בלתי ניתנים להחלפה.״

באמצעות ניצול יכולות ה‑AI של HeyGen, Equity Trust יכלה להתאים תוכן לפלחי קהל ספציפיים, ולנסות אווטארים שונים כדי להתאים לקהלים מגוונים. היכולת של הפלטפורמה להגדיל את היקף הפקת הווידאו בצורה יעילה, בלי להעמיס על משאבים פנימיים, משתלבת עם היעדים ארוכי הטווח של הצוות ומבטיחה שהם יוכלו לעמוד בביקוש ההולך וגדל.

ככל שטכנולוגיית ה‑AI מתקדמת, החוויה של Equity Trust מדגימה את הפוטנציאל המהפכני של כלים כמו HeyGen עבור צוותי שיווק מודרניים.