Dolsten & Co. היא סוכנות קריאייטיב AI-פרסט שהוקמה על ידי סיימון דולסטן, דירקטור קריאייטיב ותיק עם רקע בבניית נרטיבים מותגיים פרימיום. אחרי שהוביל עבודות קריאייטיב למותגים גלובליים כמו Michelob Ultra ו-Volkswagen, והפיק קמפיינים ברמת אמי והסופרבול, סיימון יצא להקים סוכנות שמותאמת לעידן חדש של יצירתיות – כזה שבו הטכנולוגיה מאיצה את הדמיון במקום להגביל אותו.

Dolsten & Co. עובדת עם מגוון רחב של לקוחות, ממותגים שמבוססים על אישיות ועד לארגוני אנטרפרייז גדולים, ועוזרת להם לספר סיפורים שמייצרים חיבור רגשי תוך שמירה על קצב העבודה המודרני. למרות שהבסיס של סיימון בסטוריטלינג נשאר במרכז, מודלי הפקה מסורתיים הקשו על ניסוי, יצירת פרוטוטייפים והוצאה מהירה לפועל של רעיונות שאפתניים.

HeyGen נתנה ל‑Dolsten & Co. דרך ליצור, לשפר ולספק עבודות קריאייטיב באיכות גבוהה בתוך ימים במקום חודשים, ולפתוח רעיונות שבעבר נראו בלתי אפשריים.

רעיונות גדולים נתקעים בגלל הפקה מסורתית

לפני השימוש ב‑HeyGen, Dolsten & Co. התמודדו עם אותו אתגר כמו רוב סוכנויות הקריאייטיב: הצורך במהירות. כדי להפוך רעיון למשהו שלקוחות יכולים ממש לראות ולהגיב אליו, היה צריך להשקיע המון עבודה מקדימה.

״אי אפשר היה באמת ליצור אבטיפוס או הוכחת היתכנות במהירות,״ הסביר סיימון. ״היית צריך להביא ללקוחות תסריט ארוך או מצגת של 100 עמודים.״

בסביבות פרסום מסורתיות, הפקה של פרסומת באורך 30 שניות בלבד יכולה לקחת חודשים ולעלות מיליוני דולרים. ברגע שההפקה הסתיימה, צוותי הקריאייטיב היו לרוב נעולים על מה שצולם על הסט, עם יכולת מוגבלת להתפתח או לבצע איטרציות.

״עבור קריאייטיבים זה מגביל,״ אמר סיימון. ״אתה רוצה להמשיך לבנות, לבדוק ולשפר, אבל התהליך לא מאפשר את זה.״

זה האט את שיתוף הפעולה, הגדיל את הסיכון והקשה על חקירת רעיונות נועזים, במיוחד כאלה שכוללים פורמטים מתפתחים כמו אווטארים אינטראקטיביים או נרטיבים מונעי AI.

שימוש ב‑HeyGen כדי ליצור אבטיפוס, לבצע איטרציות ולייצר במהירות

HeyGen שינתה מהיסוד את הדרך שבה Dolsten & Co. עובדים עם רעיונות. במקום להציג קונספטים דרך תסריטים או מצגות סטטיות, הצוות יכול עכשיו להביא ללקוחות משהו פונקציונלי ומלא, בתוך כמה ימים.

״עם HeyGen אתה יכול להגיע עם משהו שכבר ברמת נאמנות ויכולות גבוהה,״ אמר סיימון. ״ליצור משהו משמעותי ביחד נהיה הרבה יותר מהיר וקל.״

הפלטפורמה מאפשרת לצוות ליצור פרוטוטייפים לרעיונות מיד, לבצע איטרציות לפי פידבק ולהמשיך לפתח את הקונספטים לאורך זמן. בניגוד להפקה מסורתית, שבה החומר המצולם קבוע, HeyGen מאפשרת שיפור מתמשך.

״אפשר ליצור גרסה ראשונה, להציג אותה ללקוח ואז להמשיך לבנות עליה,״ אמר סיימון. ״היכולת הזאת להתפתח היא עוצמתית בטירוף עבור קריאייטיבים.״

HeyGen גם אפשרה לשלב סיפור וטכנולוגיה בדרכים חדשות. Dolsten & Co. התחילו להתנסות ב־digital twins ובאווטארים שיכולים ללמד, לבדר או להעביר מסרים ארגוניים בריאליזם ובעומק רגשי.

״מה שהפתיע אותי הכי הרבה הייתה הפונקציונליות״, אמר סיימון. ״אפשר לבנות בהם ידע, להפוך אותם לחינוכיים, בידוריים או ממותגים. הם יכולים למלא כל כך הרבה תפקידים.״

לפתוח רעיונות שפעם נראו בלתי אפשריים

כשהצוות המשיך לדחוף את הפלטפורמה קדימה, HeyGen אפשרה פרויקטים שהלכו הרבה מעבר לפרסומות מהירות יותר או אב־טיפוס.

Dolsten & Co. יצרו סרט עלילתי באורך שעה שנוצר בעזרת AI, עם דיאלוגים מציאותיים ותנועות שפתיים מדויקות — משהו ש-Simon מתאר כבלתי נתפס בעבר. מה שבעבר הרגיש כמו רעיון רחוק הופק והגיע לשוק בתוך כמה שבועות בלבד.

״HeyGen אפשרה לנו לעשות דברים שהיו הרבה מעבר לחלומות הכי פרועים שלנו,״ אמר סיימון.

הצוות בחן גם חוויות אינטראקטיביות אימרסיביות אחד על אחד באמצעות אווטארים ריאליסטיים. חוויות אלה עזרו לבנות אמון אצל צרכנים, לקוחות ואפילו התקשורת, על ידי שילוב טכנולוגיה מתקדמת עם פנים וקול אנושיים.

״המטרה היא לא להחליף אינטראקציה אנושית,״ הסביר סיימון. ״המטרה היא להעצים אותה.״

HeyGen גם הפכה לוקליזציה והגדלה של היקפים לפשוטות בהרבה. סיפור אחד יכול לקבל חיים במגוון שפות, ולאפשר למותגים להגיע לקהלים גלובליים בלי ליצור מחדש את התוכן מאפס.

אספקה מהירה יותר, תנופה חזקה יותר והשפעה מדידה

ההשפעה על המהירות והיעילות הייתה מיידית. עבודה שפעם לקחה שישה חודשים להפיק אפשר היה עכשיו להשלים בתוך שישה ימים בלבד.

״המהירות הזאת משנה את כללי המשחק,״ אמר סיימון. ״אנחנו יכולים למכור יותר עבודה, הלקוחות מקבלים תוצאות מהר יותר, והאיכות נשארת גבוהה.״

מעבר למספרים, HeyGen יצרה מומנטום. לראות רעיונות קמים לחיים במהירות נתן אנרגיה מחודשת גם לצוותים הפנימיים וגם ללקוחות.

״כשצפיתי בווידאו הראשון שיצרנו עם HeyGen, זה הרגיש כמו קסם,״ אמר סיימון. ״סוף סוף אפשר ליצור בקצב שאתה רוצה.״

המומנטום הזה הפך את שיתוף הפעולה לפשוט יותר, את הפידבק לכזה שאפשר באמת לעבוד איתו, ואת היצירתיות ליותר מחזורית ומתפתחת. במקום לחכות חודשים כדי לראות תוצאות, לקוחות יכלו להגיב לעבודה גמורה כמעט מיד.

עבור סיימון, הערך האמיתי של HeyGen הוא בחיבור בין סטוריטלינג אנושי לטכנולוגיה מתקדמת.

״עדיין צריך להגיד משהו משמעותי,״ הוא אמר. ״עדיין צריך לבנות את הנרטיב. HeyGen פשוט מאיצה את התהליך של להחיות אותו.״

על ידי הסרת החיכוך מתהליך ההפקה, HeyGen מאפשרת ל‑Dolsten & Co. להתמקד במה שהכי חשוב: רגש, דיאלוג, אינטראקציה והשפעה.

״HeyGen פתחה עבורנו את מה שנראה בלתי אפשרי,״ אמר סיימון. ״היא הפכה לרעיונות אמיתיים דברים שלפני כן יכולנו רק לחלום עליהם.״