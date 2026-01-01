Curt Landry Ministries היא עמותה הומניטרית ללא מטרות רווח שמוקדשת לפעילות קהילתית והרחבת מעגלי ההשפעה. היא מציעה מרחבים מזמינים, וירטואליים ופיזיים, שבהם אנשים יכולים להתחבר ללימוד מקראי ולהעמיק את ההבנה וההערכה שלהם למורשת היהודית ולקשר המרכזי שלה לנצרות.

דרל פקט, מנהל המדיה הקריאטיבית ב‑Curt Landry Ministries, אחראי על כל ההיבטים היצירתיים של הארגון, תוך איזון בין חדשנות לגישה עסקית ממוקדת. פקט נותן עדיפות לנתונים, אנליטיקה וטראפיק אורגני כדי להרחיב את הבשורה של המשרד ולהגדיל את ההשפעה שלו.

הצוות שלו, שמונע מתשוקה להפיץ את המסר הנבואי והרוחני של Curt Landry לקהל גלובלי, בחן מגוון אפשרויות להגדלת היקף התוכן במהירות ובמספר שפות. אחרי שבדקו כמה מתחרים, דארל והצוות שלו השתמשו ב-HeyGen כדי להרחיב את טווח ההגעה, להגדיל את היקף התוכן הרב-לשוני, ולשדרג את יכולות ההגעה הגלובלית שלהם.

להגיע לעמים שונים בשפות האם שלהם

דרל רצה לקחת את המילה המדוברת לשלב הבא על ידי הגעה לקהלים מגוונים ברחבי העולם בצורה אותנטית שקל להתחבר אליה. ל-Curt Landry Ministries יש יוזמה בשם "Reaching the Nations", שמטרתה להגיע לאנשים בשפת האם שלהם עם התכנים הרוחניים של הרב קרט.



לאחר שהיה חלק מהשירות במשך שנתיים וחצי, אחד היעדים המרכזיים של דארל הוא להפוך את התכנים הרוחניים של הרב קרטיס לנגישים במספר שפות דרך ערוץ ה-YouTube שלהם. תהליכי התרגום והדיבוב המסורתיים היו יקרים, ארוכים ולעיתים קרובות לא עקביים. הדרישות העיקריות שלהם היו גוון קול מציאותי, סנכרון שפתיים מדויק ושמירה על הקצב הרגשי – כולם קריטיים לתוכן רוחני.



״לשמוע את המילה המדוברת בשפה שלך זה דבר עוצמתי בטירוף. רצינו לוודא שהמסר של הרב קרט לנדרי יעבור בצורה אותנטית, אבל לעשות את זה ידנית פשוט לא היה ניתן להרחבה״, אמר דארל. ״ה‑AI היה חייב להיות כמעט מושלם. כשאנשים צופים בתוכן דתי, הם מתחברים עמוק לאישיות ולרגש של הדובר״.



לשמור על עומק רגשי עם בינה מלאכותית



פלטפורמת הווידאו עם הבינה המלאכותית של HeyGen quickly emerged ככלי האמין ביותר לצרכים שלהם. היא שומרת על העומק הרגשי, הטון והקצב של הדוברים המקוריים, ומספקת סנכרון שפתיים מציאותי בשפות מתורגמות.



הצוות התחיל בתרגום התוכן לספרדית והשיק את ערוץ ה-YouTube ״Curt Landry en Español״ כהוכחת היתכנות. תהליך העבודה כולל חיתוך תכנים ארוכים, כמו שירותי שבת ופודקאסטים, לקטעי וידאו קצרים ונוחים לצפייה. הצוות מעלה ל-HeyGen קבצי וידאו נקיים לתרגום ולעיבוד, בודק את התוצאה עם חבר צוות דובר שתי שפות כדי לוודא דיוק ורלוונטיות תרבותית, ומפיץ את התוכן דרך YouTube, פלטפורמות מדיה חברתית ואפליקציית One New Man Network של Curt Landry Ministries.



בממוצע, הצוות מתרגם ארבעה שירותי שבת בחודש, בסך כולל של כ־4.5 שעות תוכן. בנוסף, הם מפיקים ארבעה פרקי פודקאסט מרכזיים בחודש, כל אחד באורך של כ־40 דקות, ויוצרים סרטון קצר אחד ביום, מה שמצטבר לכ־30 סרטונים קצרים בחודש.



בעזרת טכנולוגיית תרגום הווידאו המתקדמת של HeyGen, המשרד הצליח להתגבר על מחסומי שפה, זמן ומשאבים, ולמסור את המסר שלו בצורה אותנטית ויעילה לקהל עולמי. "זה מאפשר לנו להגיע לאנשים בשפות שלהם, עם הצוות הקטן שלנו, בקנה מידה שלא היה אפשרי בעבר", אמר דארל.



צמיחת קהל פי חמישה וסקייל גלובלי

התוצאות של הפיילוט בספרדית היו גם מהירות וגם יוצאות דופן. בתוך שנה אחת בלבד, ערוץ ה-YouTube Curt Landry en Español צמח מאפס ליותר מ-5,700 מנויים — הרבה מעבר ליעד ההתחלתי של הצוות, 1,000.

״הטכנולוגיה הייתה כל כך מדויקת שראינו מיד טראקשן. זה הרגיש אותנטי, והקהל התחבר לזה״, אמר דארל.

ההצלחה של הערוץ הספרדי אישרה שהאסטרטגיה מתאימה גם לשפות נוספות. Curt Landry Ministries מתכננים להשיק ערוץ במנדרינית, ולאחריו תרגומים לעברית ולערבית. עד סוף 2025, היעד הוא 25,000 מנויים ל‑Curt Landry en Español, עם תוכניות לשלב את התוכן באתר הארגון ובאפליקציה הסלולרית, כדי להציע חוויית שימוש מקיפה יותר לקהל דובר הספרדית.

״אם אני עוצם את העיניים, אני צריך שזה יהיה כמה שיותר קרוב לקול ולגוון המקוריים, אבל בשפה אחרת״, אמר דארל. ״ל-HeyGen יש את זה בדיוק, ולכן זה יכול להתרחב בקנה מידה גדול. עכשיו זה תלוי בצוות שלי לקחת את האסטרטגיה שמאחורי זה ולהרחיב אותה הלאה.״