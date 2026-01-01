Copient.ai היא פלטפורמת אימון AI מתקדמת שמדמה אינטראקציות לקוח מציאותיות ולא מתוסרטות בסביבה בטוחה לתרגול מכירות אג׳ילי. מנהלי מכירות יודעים עד כמה חשוב שהצוותים שלהם יבינו את החומרים ויכירו אותם מספיק טוב כדי להוביל שיחות, שיחות דיסקברי ולהדגים מוצרים בביטחון. אבל סרטונים וחידונים לא תמיד מספיקים. צוותי מכירות צריכים דרך לבצע משחקי תפקידים לא מתוסרטים בקנה מידה גדול, עם כל הניואנסים הספציפיים שהצוות ייתקל בהם בתרחישים אמיתיים.

כדי ליצור את השילוב המנצח הזה, Copient.ai הייתה צריכה שותף שיכול לספק הדרכות מכירה אינטראקטיביות יותר, מעורבות יותר וניתנות להרחבה, כדי לייצר אימפקט עסקי בזמן שיא. שם נכנס Copient.ai וחיברה את טכנולוגיית ה-AI השיחתית שלה עם האווטארים האינטראקטיביים של HeyGen — נשארת לפני המתחרים ומשנה את הדרך שבה צוותי מכירות לומדים ומסתגלים בסביבה המהירה של היום.

״אנחנו מתחרים באופן פעיל מול יותר ויותר חברות שמנסות לפתור את בעיית ה־role-play בקנה מידה גדול, אבל בזכות העבודה שלנו עם HeyGen אנחנו צעד אחד לפני כולם."



לתקשר את החידושים והפתרונות המובילים בנוף מורכב

Copient.ai התחילה בתור פתרון הדרכה פנימי עבור Copient Health, חברת בריאות שמשתמשת בלמידת מכונה כדי להעלות את היעילות ולשפר את התפעול בבתי חולים ומרכזי ניתוח ברחבי המדינה. המייסדים ראו מקרוב עד כמה נציגי מכירות מתקשים להשתלט על הנוף המורכב של מכירות טכנולוגיית הבריאות. בתגובה לאתגר הזה, הצוות בנה כלי הדרכה מבוסס צ׳אט כדי להאיץ את תהליך ההכשרה, שהפך בהמשך ל‑Copient.ai. היום, הפלטפורמה מהפכת את הדרכת המכירות בתעשיות הרבה מעבר לעולם הבריאות.

מה שמבדיל את Copient.ai מפלטפורמות מסורתיות להכשרת אנשי מכירות הוא היכולת שלה לדמות תרחישי מכירה היפר-ריאליסטיים באמצעות בינה מלאכותית שיחתית, שמאפשרת לצוותי המכירות לבצע משחקי תפקידים חופשיים ולא מתוסרטים, המותאמים במיוחד לצרכים הייחודיים של החברה – כולל פרסונות קונים מפורטות, ידע מעמיק במוצר ומתודולוגיות מכירה ניתנות להגדרה, כדי להכין אותם טוב יותר לעולם האמיתי. כשהגיע הזמן עבור הצוות לשדרג את חוויית הטקסט לחוויה סוחפת לחלוטין, שבה אנשי המכירות יכולים לראות ולהתנהל מול אווטאר AI, אף פתרון לא עמד בציפיות הגבוהות ובדרישות שלהם לאווטאר של Copient.ai — עד שהם פגשו את HeyGen.

להכשיר את המאמן הווירטואלי עם טכנולוגיית ה-AI של HeyGen

היום Copient.ai משלבת אווטארים אינטראקטיביים של HeyGen בפלטפורמת ההכשרה למכירות שלה, ומאפשרת לצוותי מכירות לנהל שיחות משחק תפקידים דינמיות, לחדד פיצ׳ים ולתרגל טיפול בהתנגדויות. הפלטפורמה מנצלת את האווטארים הרגשיים-אינטליגנטיים של HeyGen כדי ליצור סימולציות היפר-ריאליסטיות, שבהן נציגי מכירות מקבלים הערכה ואימון עקביים המבוססים על רובריקות ביצועים. לא רק צוותי מכירות משתמשים ב‑Copient.ai. רשימה הולכת וגדלה של תוכניות MBA ותוכניות עסקים מובילות באוניברסיטאות משתמשות ב‑Copient.ai כדי להרחיב משחקי תפקידים ולהכשיר סטודנטים לתארים מתקדמים בקריירות אמיתיות בעולם המכירות. משחקי התפקידים האוטומטיים שלה, עם הערכה ואימון בזמן אמת, התגלו כחיוניים במיוחד בכיתות גדולות עם יותר מ‑200 סטודנטים, שבהן אימון אחד על אחד פחות מעשי.

״כשאנחנו מספקים את Copient.ai ללקוחות שלנו, במיוחד לאוניברסיטאות, יש להם רובריקה מאוד מדויקת כדי לדרג כל אינטראקציה ולוודא שהסטודנטים מקבלים פידבק ואימון עקביים וללא הטיה״, אמר ג׳וש בירד, סמנכ״ל הצמיחה ב‑Copient.ai. "לפני עידן ה‑AI, מרצים, עוזרי הוראה וחברים לכיתה היו צריכים לבצע את משחקי התפקידים וההערכות באופן פרונטלי או דרך סביבה של פגישה וירטואלית, מה שמכניס כמה מורכבויות שמפחיתות את חוויית הסטודנטים. פיתחנו דרך לספק חוויית סטודנט טובה יותר, למקסם עקביות ולהעלים הטיות.״

האווטארים האינטראקטיביים והיכולות הרגשיות של HeyGen יוצרים חוויית משתמש מציאותית יותר, ועוזרים לצוותי מכירות ולסטודנטים להשתתף בצורה יעילה יותר במפגשי ההדרכה.

להגיע לציון מושלם בכל התעשיות

ההצלחה של הפלטפורמה ברורה מהאימוץ המהיר שלה: מאז ההשקה הרשמית של Copient.ai ב־1 בספטמבר 2024 הושלמו יותר מ־14,000 סימולציות תפקידים עבור 37 לקוחות שונים, והפלטפורמה רואה יותר מ־500 משתמשים פעילים ביום. קייטון מספר שמשתמשים מתארים שוב ושוב את Copient.ai בתור ״פלטפורמת ההדרכה הטובה ביותר בזמן אמת מבוססת אווטארים שיש היום״.

במסלול התחרויות האוניברסיטאיות למכירות, שהוא תחרותי במיוחד, הקבוצות שסיימו בחמישייה הראשונה ב־International Collegiate Sales Competition (ICSC), Selling with the Bulls, וב־National Collegiate Sales Competition (NCSC) כולן השתמשו ב־Copient.ai כחלק מרכזי מהאימון שלהן. חוקרי מכירות אקדמיים מובילים עובדים גם הם עם החברה כדי לנתח את ההשפעה של בינה מלאכותית שיחתית על הדרכת מכירות.

מאז השותפות עם HeyGen, הנתונים של Copient.ai מראים שמשתמשים משפרים משמעותית את כישורי המכירה שלהם כבר אחרי חמישה סשני משחק תפקידים בלבד. ככל ש‑Copient.ai ממשיכה לצמוח בין תעשיות שונות – מבריאות, דרך חינוך ועד מכירות B2B – קריטי שיהיו אווטארים שיכולים להתאים את עצמם לצרכים הייחודיים של כל לקוח. עם HeyGen, Copient.ai ממוצבת להעצים צוותי מכירות ואוניברסיטאות ברחבי העולם בעזרת משחקי תפקידים בשיחות מבוססות בינה מלאכותית, הערכה ואימון, כדי להבטיח שצוותי המכירות יגיעו למקסימום מוכנות למכירה.