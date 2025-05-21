Colenso BBDO, סוכנות הפרסום מניו זילנד, ידועה בכך שהיא מצליחה למשוך תשומת לב עולמית מהקצה של העולם עם קמפיינים פורצי גבולות. הם שיכללו את האמנות של יצירת קמפיינים שמשלבים שובבות ותחכום, ובתקופה האחרונה גם טכנולוגיית AI יחד עם HeyGen.
עבור הלקוח שלה, Skinny Mobile, חברת התקשורת האהובה בניו זילנד, Colenso השיקה את ״The Unlimited Spokesperson״ – קמפיין שיווקי שלא רק פתח שיחות, אלא גם חגג את הלקוחות הכי נלהבים שלה. דרך ״The Unlimited Spokesperson״ Colenso יצאה למצוא את הלקוח הכי שמח של Skinny, לשבט אותו דיגיטלית ולהפוך אותו לשגריר מותג בתמורה לשיחות והודעות טקסט חינם לכל החיים.
החיפוש הוביל אותם לליז, לקוחה מושבעת של Skinny שגרה מחוץ למסלול הרגיל בקריקירי ועבדה בעבר כמהנדסת תקשורת. היא הייתה האדם המושלם לקמפיין.
החיפוש אחר פלטפורמת ה-AI המתאימה
עבור Colenso, מציאת הטכנולוגיה המושלמת לא הייתה פשוטה כמו מציאת הדובר המושלם. בהנחיה המקצועית של Creature Post, הצוות בחן כמה כלי AI שונים, ושילב את HeyGen כחלק מהנוסחה המנצחת שהניעה את הקמפיין.
״HeyGen היא חלק בלתי־ניתן להחלפה בערכת הכלים שלנו להחייאת הקמפיין. היא מדהימה ברשתות החברתיות, ושילבנו אותה בצורה נרחבת בתהליך הפקת ה‑TVC שלנו״, אמרה אנה פלוז, מפיקת אינטגרציה ראשית ב‑Colenso.
עבור Colenso, עצם היכולת לבדוק את רישיון הארגון לפני שמתחייבים הייתה שינוי משחק. כמו שאנה מספרת: "מנהל החשבון שלנו, Cathal, הצליח לסדר לנו תקופת ניסיון, מה שהפך את הכול להרבה יותר פשוט. מהניסיון הזה היינו בטוחים ש‑HeyGen Enterprise הולך לעשות בדיוק מה שאנחנו צריכים לפני שנבצע את הרכישה הגדולה."
בנוסף, הקלות והפשטות של הפלטפורמה סגרו את הפינה. ״יכולנו לעבוד על גריידינג ותאורה בצורה הנכונה כדי לשלב את HeyGen כך שייראה גם קולנועי וגם טבעי. כולם מאוד התרשמו מהתוצרים״, אומר הדלי סינקלייר, המנהל הקריאטיבי ב‑Colenso.
אחרי שהם מצאו את השילוב הנכון של טכנולוגיות, הם השתמשו בסטודיו אווטאר ובטכנולוגיית ה־instant avatar של HeyGen כדי ליצור כפיל דיגיטלי גמיש במיוחד וקל לשימוש של ליז – הפנים החדשות של Skinny Mobile. בנוסף ל־HeyGen, הם בנו סט כלים חזק שמנצל את Flux לרקעים מטורפים, Topaz לשיפור איכות (upscaling), Runway, ועוד המון כלים אחרים שמרוכזים בתוך Comfy UI כדי לחבר את כל החלקים יחד. זה איפשר להם להפוך את ליז לכל מה שדמיינו – ויקינגית, מאמן כדורגל, אסטרונאוטית, קריינית חדשות, מה שלא תרצה. Skinny התלהבו, הקהל התחבר, וההנחיה של ליז ״תעשו את זה יותר מוזר״ דחפה את Colenso להמשיך ולמתוח את גבולות הקריאייטיב.
בניית פלייבוק לקמפיינים מצליחים עם AI
קולנסו מצאו את עצמם במצב הלא שגרתי שבו יש להם טכנולוגיה שעבדה טוב מדי. הדלי מספר: "מאוד קשה להבחין בין הגרסה של ליז עם AI לבין ליז האמיתית, אלא אם כן אתה ממש יודע מה לחפש. בסופו של דבר העברנו את הפלטים של HeyGen שוב דרך Runway כדי להחזיר קצת את האסתטיקה הכוללת של AI ולהיות יותר שקופים לגבי השימוש שלנו ב-AI."
התוצאה השאירה גם את Skinny וגם את ליז מרוצים באותה מידה. הצוות של Skinny לא רק אישר את הקמפיין — הוא אימץ אותו בהתלהבות, והבין מיד את הפוטנציאל פורץ הדרך שלו עבור המותג ואת השימוש הייחודי ב-AI. ליז ראתה את הגרסה הדיגיטלית שלה מתפתחת למשהו מעבר לכל מה שדמיינה, כשהיא הופכת משגרירת Skinny למי שמניעה שיחה תרבותית.
חלק ממה שהפך את הקמפיין הזה לייחודי היה היכולת של HeyGen לפתור אתגר מתמשך בשימוש ב‑AI: עקביות בדמות. בעוד שפלטפורמות קודמות יצרו אווטארים שנראו קצת שונים מסצנה לסצנה, HeyGen עזרה ל‑Colenso ליצור נוכחות דמות חלקה ששמרה על המהות של ליז, בין אם היא הופיעה כקריינית חדשות מקצועית או כאסטרונאוטית.
עבור Colenso, הקמפיין לא היה רק ״להשתמש ב‑AI כי אפשר״ — אלא לדחוף את הגבולות של היצירתיות, לחבק את המוזר, ואפילו להתחיל לכתוב את ספר החוקים לאיך משתמשים ב‑AI בניו זילנד. הקמפיין היה כל כך אפקטיבי בעיקר כי הוא חגג את ה‑AI, והזמין את הקהל לשיחה על אפשרויות יצירתיות במקום לנסות להסתיר אותו. ואולי המדד הכי חזק להצלחה שלו הוא כמה הקהל פתוח ל‑AI — כשעושים את זה נכון, כמובן — בזמן ש‑Colenso ממשיכה לסער מוחות על רעיונות יצירתיים, שאפתניים ובעלי אימפקט עבור הלקוחות שלה.