Colenso BBDO, סוכנות הפרסום מניו זילנד, ידועה בכך שהיא מצליחה למשוך תשומת לב עולמית מהקצה של העולם עם קמפיינים פורצי גבולות. הם שיכללו את האמנות של יצירת קמפיינים שמשלבים שובבות ותחכום, ובתקופה האחרונה גם טכנולוגיית AI יחד עם HeyGen.

עבור הלקוח שלה, Skinny Mobile, חברת התקשורת האהובה בניו זילנד, Colenso השיקה את ״The Unlimited Spokesperson״ – קמפיין שיווקי שלא רק פתח שיחות, אלא גם חגג את הלקוחות הכי נלהבים שלה. דרך ״The Unlimited Spokesperson״ Colenso יצאה למצוא את הלקוח הכי שמח של Skinny, לשבט אותו דיגיטלית ולהפוך אותו לשגריר מותג בתמורה לשיחות והודעות טקסט חינם לכל החיים.

החיפוש הוביל אותם לליז, לקוחה מושבעת של Skinny שגרה מחוץ למסלול הרגיל בקריקירי ועבדה בעבר כמהנדסת תקשורת. היא הייתה האדם המושלם לקמפיין.

החיפוש אחר פלטפורמת ה-AI המתאימה

עבור Colenso, מציאת הטכנולוגיה המושלמת לא הייתה פשוטה כמו מציאת הדובר המושלם. בהנחיה המקצועית של Creature Post, הצוות בחן כמה כלי AI שונים, ושילב את HeyGen כחלק מהנוסחה המנצחת שהניעה את הקמפיין.

״HeyGen היא חלק בלתי־ניתן להחלפה בערכת הכלים שלנו להחייאת הקמפיין. היא מדהימה ברשתות החברתיות, ושילבנו אותה בצורה נרחבת בתהליך הפקת ה‑TVC שלנו״, אמרה אנה פלוז, מפיקת אינטגרציה ראשית ב‑Colenso.