דף הבית Academy קול מהם מודלי קול

מהם מודלי קול

אם אי פעם רצית שהתוכן שלך ישמע טבעי יותר, אישי יותר, או מותאם יותר לקול מותג מסוים, מודלי קול הופכים את זה לאפשרי.

ב־HeyGen, קולות מחיים את הסקריפטים והאווטארים שלך בעזרת נראציה שנוצרת על ידי AI. כל קול שאתה בוחר מופעל על ידי מנוע קול, מודל שנועד ליצור דיבור טבעי, מלא הבעה ומדויק לשפה. בחירת המנוע הנכון עוזרת להתאים את הטון, הקצב והרגש של המסר שלך.

מהם מודלי קול

מודל קול הוא מערכת ה‑AI הבסיסית שמייצרת דיבור. הוא קובע איך הקול נשמע, כמה הוא אקספרסיבי, באיזו מהירות הוא מדבר, ועד כמה הוא מבצע טוב בשפות שונות.

HeyGen מציעה כמה מנועי קול, שכל אחד מהם מותאם למקרי שימוש שונים כמו הדרכה, שיווק, סטוריטלינג או לוקליזציה.

מנוע קול אוטומטי

הגדרת Auto מאפשרת ל‑HeyGen לבחור אוטומטית את מנוע הקול הטוב ביותר לפי השפה והתוכן של הווידאו שלך. זו אפשרות טובה אם חשוב לך לקבל תוצאות אמינות בלי לבחור ידנית מודל ספציפי.

מנוע הקול של ElevenLabs

ElevenLabs מספקת קריינות באיכות סטודיו ביותר מ־70 שפות, מה שהופך אותה למתאימה לרוב פרויקטי הווידאו והקול.

אם אתה משתמש בקול מותאם אישית, אתה יכול גם לבחור איזה מודל קול יפעיל אותו, כדי לקבל שליטה טובה יותר על הטון ועל רמת הריאליזם. כברירת מחדל, HeyGen משתמשת במודל הרב־לשוני V3 של ElevenLabs, שידוע בהבעה טבעית ובביצועים חזקים במספר שפות.

מודלי קול Turbo

לפרויקטים שצריכים יצירה מהירה יותר, אפשר לעבור לאחד מדגמי Turbo. הם מציעים השהיה נמוכה יותר ועיבוד מהיר יותר, אבל מותאמים בעיקר לתוכן באנגלית.

מנוע הקול Starfish

Starfish מותאם לשפות אסייתיות, כולל סינית, יפנית וקוריאנית. הוא מבטיח הגייה וקצב דיבור טבעיים לתוכן המותאם לאזור.

מנוע הקול Panda

Panda הוא מנוע הדיבור האקספרסיבי של HeyGen, שנועד להעברת מסרים רגשית ושליטה מתקדמת. הוא תומך בפיצ׳רים כמו Voice Director ו‑Voice Mirroring, שמאפשרים שליטה מדויקת בתזמון, בהדגשות ובטון.

מנוע קול Fish

Fish, המופעלת על ידי fish.audio, מתמקדת בדיבוב קולי באנגלית עם הבעה עשירה. היא מתאימה במיוחד לסיפורים, סרטונים שיחתיים ותוכן שמרוויח מהגשה מעודנת ומדויקת.

יחד, מנועי הקול והמודלים נותנים לך שליטה מלאה על איך הסרטונים שלך נשמעים – מהטון והרגש ועד למהירות ולדיוק הלשוני.