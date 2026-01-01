Voice Director נותן לך שליטה עמוקה יותר על איך האווטאר שלך מבצע. במקום להסתמך על קריאה שטוחה, אפשר לכוון טון, קצב ורגש ישירות בתוך הסקריפט, וליצור נראציה שמרגישה מכוונת, מלאת הבעה ובהתאמה מלאה למותג שלך.

Open Voice Director

בתוך הפרויקט שלך, פתח את עורך הסקריפט והקלד לוכסן קדמי "/". זה יפתח פאנל עם אפשרויות נוספות. מהרשימה, בחר Voice Director.

בחר טון דיבור

אחרי ש-Voice Director נפתח, תראה רשימה של טון דיבור מוכן מראש, כולל Excited, Casual, Calm, Cool, Serious, Funny, Angry, Sarcastic ו-Laughing.

בחר את הטון שהכי מתאים למסרים שלך. לכל טון יש הוראת ברירת מחדל, שאפשר לערוך כדי להתאים טוב יותר לסגנון הדיבור שאתה רוצה.

החלת הכיוון

אחרי שמעדכנים את ההנחיה, בוחרים איך רוצים ליישם אותה. אפשר ליישם אותה רק על הסצנה הנוכחית, או על הקול עצמו כדי שאותו טון ישמש בכל הסצנות שמשתפות את אותו קול.

תצוגה מקדימה ושיפור

לחץ על Play בחלון התצוגה המקדימה כדי לשמוע איך האווטאר שלך מקריא את המשפט לפי ההנחיה שבחרת. אם זה לא נשמע מדויק, אפשר לחזור אחורה, לכוון מחדש את הטון או לנסח מחדש את ההוראה עד שזה יישמע טבעי ומדויק למה שאתה רוצה.

עכשיו אתה יודע איך להשתמש ב-Voice Director כדי לעצב את הביצוע של האווטאר שלך ולהוסיף רגש לסרטונים שלך. על ידי ניסוי בטונים שונים ושיפור ההנחיות שלך, אפשר ליצור ביצועים שמרגישים מכוונים, מלאי הבעה ומעוררי עניין.