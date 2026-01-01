איך להשתמש בשיקוף קול

Voice Mirroring נותן לך שליטה יצירתית מלאה על איך שהאווטאר שלך נשמע, על ידי כך שהוא מבצע את הטקסט עם הביצוע הקולי שלך. במקום להסתמך על טקסט־לדיבור סטנדרטי, אתה מקליט את האודיו שלך – הטון הטבעי, הקצב והדינמיקה שלך – ו‑HeyGen משקפת אותם דרך האווטאר והקול שבחרת. התוצאה מרגישה אותנטית, מלאת הבעה ונאמנה לסגנון שלך.

להתחיל עם פרויקט חדש או קיים

צור וידאו חדש או פתח פרויקט קיים. הוסף סצנה חדשה ובחר את האווטאר שלך.

בעורך הסקריפט לחץ על Audio. מכאן אפשר להקליט אודיו חדש או להעלות קובץ קיים. להדרכה הזו, בחר באפשרות Record Audio.

הקלט את ההגשה שלך

כשמקליטים, דבר בטון, בקצב וברגש שאתה רוצה שהאווטאר שלך יתאים להם. אחרי שההקלטה מסתיימת, תצפה בה ותקליט מחדש אם צריך.

כשתהיה מרוצה, הפעל Voice Mirroring ולחץ על Add Audio. HeyGen תתמלל אוטומטית את האודיו שלך, תציג את הטקסט בסצנה ותאפשר לך לעבור עליו כדי לוודא שהוא מדויק.

להחיל את ההגשה שלך על קול

עכשיו בחר את הקול שתרצה להשתמש בו. ההקלטה שלך, כולל הטון, הקצב והרגש, תשוכפל ותותאם לקול שבחרת.

להשתמש ב-Voice Mirroring בסצנה קיימת

אם אתה מתחיל עם תסריט טקסט בלבד וההגשה לא נשמעת בדיוק כמו שצריך, אפשר לשפר אותה בעזרת Voice Mirroring.

לחץ על תפריט שלוש הנקודות ליד הסקריפט שלך ובחר Convert to Voice Mirroring. הסקריפט שלך יוצג כמו טלפרומפטר, כך שתוכל להקליט או להעלות אודיו עם האינטונציה והקצב שאתה רוצה.

אחרי ההקלטה, האודיו החדש מתווסף לסצנה באופן אוטומטי.

לערוך או להחזיר את האודיו שלך

אפשר להפוך את ההקלטה שלך לשיבוט קול מותאם אישית אם צריך. אם רוצים לחזור לטקסט, לבחור באפשרות ״הפוך אודיו לטקסט״, או לבחור ״מחק אודיו״ כדי להסיר את ההקלטה לגמרי.