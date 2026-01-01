Set up your workspace

Welcome to HeyGen Academy.

The first step to getting started is setting up your workspace. This process allows you to create and customize your workspace so it’s ready for your team to collaborate effectively.

גש להגדרות סביבת העבודה שלך

מדף הבית של HeyGen, לחץ על החץ ליד השם שלך בפינה השמאלית התחתונה.

מתחת ל-Personal תראה את החשבון האישי שלך.

מתחת ל-Workspace תראה את כל סביבת העבודה של HeyGen שאליה הצטרפת או הוזמנת.

כשאתה יוצר לראשונה את החשבון האישי שלך, אתה בדרך כלל על תוכנית חינמית. ברגע שאתה מצטרף לסביבת העבודה הארגונית שלך, תקבל גישה לכל הפיצ׳רים הארגוניים והגדרות האבטחה.

תדע שאתה נמצא בסביבת העבודה הארגונית כשתראה “Enterprise” בפינה השמאלית התחתונה.

יצירה והגדרה של וורק־ספייס חדש

כדי ליצור וורק־ספייס חדש, פתח את התפריט בפינה השמאלית התחתונה ועבור אל Settings.

בהגדרות ה־workspace שלך אפשר:

הזן את שם סביבת העבודה שלך

העלה לוגו

הוסף תיאור קצר

הגדר מי יכול להצטרף לסביבת העבודה

שלוט מי יכול להזמין חברים חדשים

אפשר גם להפעיל סימון מים בעזרת AI כדי להוסיף סימן מים לכל הווידאוים שנוצרים בסביבת העבודה.

בחר מי יכול להצטרף לסביבת העבודה שלך

יש לך שלוש אפשרויות לשליטה בגישה לסביבת העבודה שלך:

כל מי שמשתמש בדומיין האימייל של החברה שלך יכול להצטרף אוטומטית האפשרות הזו אידיאלית לצוותים גדולים או לתוכניות עם מספר מושבים בלתי מוגבל. כל מי שמשתמש בדומיין האימייל של החברה שלך יכול להירשם, לעקוף את חומת התשלום, להשלים את תהליך האונבורדינג ולהצטרף לסביבת העבודה אוטומטית בלי צורך באישור.

אפשרות זו מומלצת אם יש לך מספר מושבים מוגבל או אם חשוב לך לשלוט טוב יותר במי מצטרף. משתמשים עם הדומיין שלך יכולים לבקש גישה, ואתה יכול לאשר או לדחות את הבקשה.

האפשרות הזו מספקת את רמת השליטה והפרטיות הגבוהה ביותר. סביבת העבודה נגישה רק למשתמשים שאתה מזמין ישירות.

אחרי שסיימת את השלבים האלה, סביבת העבודה שלך מוכנה לגמרי.

נתת שם לסביבת העבודה, הוספת את הלוגו שלך והתאמת את ההגדרות כך שישקפו את המותג שלך.

סביבת העבודה שלך מוכנה עכשיו, ואפשר להתחיל להזמין חברי צוות בכל פעם שתרצה להתחיל לשתף פעולה.