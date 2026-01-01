נעבור על איך להזמין חברי צוות לסביבת העבודה שלך כדי שתוכלו לשתף פעולה ולהתחיל ליצור מיד.
הזמן חברים לסביבת העבודה שלך
מהדאשבורד, לחץ על החשבון שלך ועבור לניהול סביבת העבודה. במסך ניהול סביבת העבודה תראה:
האזור הזה יכול גם להציע לך חברי צוות שנרשמו ל-HeyGen באמצעות דומיין האימייל של החברה שלך.
אפשר להזמין חברי צוות חדשים באמצעות:
לאחר שליחת ההזמנה, האימייל של המשתמש יופיע ברשימה עם הסטטוס Invite Sent.
אם סביבת העבודה שלך מוגדרת כך שנדרשת אישור כדי להצטרף, תראה גם בקשות הצטרפות בתצוגה הזו.
עקוב אחרי סטטוס ההזמנה והבקשה
ברגע שמשתמש מתחבר ל-HeyGen, מקבל את ההזמנה ומצטרף לסביבת העבודה, הסטטוס שלו מתעדכן ל-Active.
אם תאשר בקשת הצטרפות, המשתמש יהפוך מיד לחבר פעיל בסביבת העבודה. השם שלו יופיע ברשימת החברים הפעילים, ומושב אחד ינוצל.
להבין תפקידי וורקפלאס
וורקפלאסים של HeyGen תומכים בכמה תפקידים, שלכל אחד מהם הרשאות שונות.
אישור או דחייה של בקשות הצטרפות
אם מרחב העבודה שלך דורש מהמשתמשים לבקש גישה, אפשר לעבור על הבקשות בשני מקומות:
מכל אחד מהמקומות אפשר לאשר או לדחות בקשות ממתינות. אחרי האישור, המשתמש הופך לחבר פעיל ותופס מושב.
שיתוף תוכן בתוך סביבת העבודה
בנוסף לתפקידים, אפשר לשלוט בגישה לפרויקטים, סרטונים או תיקיות בודדים.
כדי לשתף תוכן:
משם אפשר:
משתמשים עם תפקיד Viewer יישארו תמיד במצב צפייה בלבד.
שיתוף ופרסום סרטונים
אחרי שהסרטון נוצר, הוא נפתח בעמוד השיתוף, שבו אפשר:
אפשר גם להשתמש בלשונית Share כדי לפרסם את הווידאו ברשת, ולאפשר לכל אחד לצפות בגרסת צפייה בלבד בלי להתחבר.
אחרי שסיימת את השלבים האלה, אתה מוכן לשתף פעולה עם הצוות שלך ב‑HeyGen על ידי הזמנת חברים, הקצאת תפקידים ושיתוף תכנים בצורה מאובטחת.