ניהול תתי-וורקפלואו

סאב־וורקפייסים הם סביבות נפרדות בתוך אותו חשבון HeyGen. לכל סאב־וורקפייס יכולים להיות חברים, הרשאות והגדרות משלו, מה שמקל לארגן צוותים, מחלקות או עבודת לקוחות בלי חפיפה.

הן שימושיות במיוחד עבור:

סוכנויות שמנהלות כמה לקוחות במקביל

צוותי אנטרפרייז עם מחלקות שונות

שליטה בגישה ובהרשאות

ניהול חיוב ומנויים

מעקב אחר שימוש ב-API

שמירה על הפרדת משאבים בין צוותים

בהתאם להגדרות, תתי‑וורקפלאו יכולים או לשתף או להפריד חיוב, אווטארים, מפתחות API וטמפלייטים.

גישה לסאב-וורקפייסים

מהדאשבורד של HeyGen, לחץ על השם שלך ובחר Manage Workspace.

בתוך הסקשן הזה תראה את האפשרות Sub-workspaces.

צור תת-וורקפלואו חדש

כדי ליצור תת-וורקפלאס, בחר Create Sub-workspace.

להתחיל מ:

מתן שם לסאב-וורקפייס

הוספת תמונה (אופציונלי) כדי לעזור להבדיל ויזואלית בין צוותים או לקוחות

הזמן חברים והקצה תפקידים

לאחר מכן, הזמן חברים על ידי הזנת כתובות האימייל שלהם והקצאת תפקידים.

התפקידים הזמינים כוללים:

Super Admin – כל ההרשאות, כולל ניהול משתמשים, גישה ורכישות

– כל ההרשאות, כולל ניהול משתמשים, גישה ורכישות מפתח – יכול ליצור תוכן ולהשתמש ב-API

– יכול ליצור תוכן ולהשתמש ב-API Creator – יכול ליצור אווטארים, סרטונים וקולות

– יכול ליצור אווטארים, סרטונים וקולות צופה – יכול לראות תוכן אבל לא לבצע שינויים

הגדרת הגדרות והרשאות

לאחר הקצאת התפקידים, הגדר את ההגדרות של תת־סביבת העבודה.

אם האפשרות ״Parent Workspace Manages Billing״ מופעלת:

תת־הוורקפלאס מנהל את המנוי שלו בעצמו

הוא לא משתמש במכסה או במקומות האווטאר של סביבת העבודה הראשית

בעל תת־הוורקפלאס יכול ליצור תתי־וורקפלאס נוספים

אפשר גם לבחור אם תת־הוורקפלאס יוכל לראות את הגדרות ה‑API.

כשאפשרות זו מופעלת, תת־הוורקפלאס מקבל מפתח API ייעודי, והשימוש נעקב בנפרד, מה שמקל לעקוב אחרי הפעילות לפי צוות או לקוח.

כשהכול מוכן, בחר Create Sub-workspace כדי לסיים את ההגדרה.

לאחר יצירתו, המושבים מהוורקפלואו הראשי מוקצים אוטומטית.

כשמזמינים חברים, מקצים מושבים לפי זמינות. אם הגעת למגבלת המושבים, צריך להסיר חבר קיים לפני שמוסיפים חדש.

נהל משאבים ושימוש

על ידי בחירה בסמל גלגל השיניים ליד כל תת־וורקפלואו, אפשר לעדכן את ההגדרות שלו ואת המשאבים שהוקצו לו.

אמצעי הבקרה המרכזיים כוללים:

מכסת אווטארים – הגבלת מספר האווטארים שכל תת-סביבת עבודה יכולה ליצור

– הגבלת מספר האווטארים שכל תת-סביבת עבודה יכולה ליצור קרדיטים גנרטיביים – משמשים לתשלום על אווטארים, יצירת וידאו, יצירת תמונות ותרגומים

– משמשים לתשלום על אווטארים, יצירת וידאו, יצירת תמונות ותרגומים קרדיטים ל-API – משמשים לאוטומציות, אינטגרציות ותהליכי עבודה מבוססי API

הקצאת קרדיטים לכל תת־וורקפלואו נותנת לאדמינים שקיפות טובה יותר, שליטה בעלויות וגמישות. אפשר גם למחוק תת־וורקפלואו מהתפריט הזה במידת הצורך.

שיתוף נכסים בין תתי-סביבות עבודה

שיתוף נכסים מתבצע בתהליך אחיד בכל HeyGen.

עבור אווטארים, קולות, קיטים למותג או טמפלייטים, לפתוח את ספריית הנכסים ולבחור בתפריט שלוש הנקודות על הנכס. לבחור ״שיתוף״ ולבחור את תת־הוורקפלואו שאליו רוצים לשתף אותו.

אחרי שמשתפים את הנכס, הוא זמין מיד בתת־הוורקפלואו שנבחר ליצירת וידאו.

עם תתי-וורקפלאו, אפשר לארגן צוותים, לשלוט בהרשאות, ולהגדיל את היקף יצירת הווידאו בלי לאבד שליטה כוללת.