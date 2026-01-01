אינטגרציה עם Hubspot

הלקוחות של היום מצפים ליותר מהודעות גנריות. פרסונליזציה בסיסית, כמו הוספת שם פרטי במייל, כבר לא בולטת. וידאו משנה את זה. כשעושים אותו טוב, הוא תופס תשומת לב, בונה אמון ומניע לפעולה. האתגר הוא שהפקת וידאו מסורתית לא ניתנת באמת להרחבה בקמפיינים מותאמים אישית. כאן נכנסת לתמונה האינטגרציה בין HeyGen ל‑HubSpot.

על ידי חיבור HeyGen ל‑HubSpot, אפשר ליצור אוטומטית סרטוני AI מותאמים אישית בתוך דקות, בלי צילום, עריכה או צוות הפקה. אפשר להשתמש בסרטונים האלה לאורך כל הפאנל – מפנייה ראשונית במכירות וטיפוח לידים, דרך אונבורדינג ופולואפים ועד אימוץ המוצר.

להתקין את אפליקציית HeyGen ב‑HubSpot

להתחיל בהתקנת אפליקציית HeyGen מ־HubSpot Marketplace. במהלך ההתקנה, HubSpot תבקש הרשאה לצפות בנתוני ה‑CRM ולנהל אותם. זה מאפשר ל‑HeyGen ליצור סרטונים באמצעות פרטי הקשר השמורים ב‑HubSpot.

כחלק מההגדרה מתווספות שתי תכונות מותאמות אישית לאיש הקשר. אחת שומרת את כתובת ה-URL של דף שיתוף הווידאו של HeyGen, והשנייה שומרת כתובת URL של קובץ GIF לתצוגה מקדימה. התכונות האלה משמשות להטמעת סרטונים מותאמים אישית ישירות בתוך אימיילים.

נוצרה גם רשימת אנשי קשר פעילה. כברירת מחדל, הרשימה הזו כוללת את כל אנשי הקשר השיווקיים. כל איש קשר שנוסף לרשימה הזו נהיה זכאי ליצירת סרטון מותאם אישית.

תראה גם טמפלייט של אימייל שיווקי שנוצר בשבילך. האימייל הזה כולל מודול HTML נדרש שמפנה לווידאו ולמאפייני ה‑GIF של HeyGen. האימייל לא מפורסם כברירת מחדל, לכן צריך לעבור עליו ולהשלים את כל השדות הנדרשים לפני השליחה.

להבין את תהליך העבודה ב‑HubSpot

במהלך ההתקנה נוצר תהליך עבודה בשם "Generate HeyGen Video for a Contact". תהליך עבודה זה מפעיל את יצירת הווידאו והשליחה שלו, והוא מתחיל במצב לא פעיל.

השלב הראשון בתהליך העבודה הוא רישום. כל איש קשר שנוסף לרשימה הפעילה נרשם אוטומטית.

השלב השני הוא יצירת הווידאו. כאן HeyGen יוצרת סרטון מותאם אישית לכל איש קשר ומעדכנת את השדות המותאמים עם קישור הווידאו ותצוגת ה-GIF המקדימה. השלב הזה דורש הגדרה לפני שהוא יכול לרוץ.

השלב השלישי מטפל בשגיאות. אם יצירת הווידאו נכשלת, תהליך העבודה מסתיים בצורה מסודרת. אם היא מצליחה, תהליך העבודה נמשך ונשלח מייל השיווק שכולל את הווידאו המותאם אישית.

הגדרת יצירת וידאו

כדי לסיים את ההגדרה, פתח את פעולת יצירת הווידאו בתוך תהליך העבודה. בפאנל הפעולה, הדבק את אסימון ה‑API של HeyGen. אפשר למצוא את האסימון הזה בהגדרות החשבון שלך ב‑HeyGen תחת לשונית ה‑API.

אחרי שהטוקן נוסף, HubSpot תטען את הטמפלייטים הזמינים שלך מ־HeyGen. בחר את הטמפלייט שברצונך להשתמש בו. אם הטמפלייט שלך כולל משתנים, יש למפות כל אחד מהם לשדה אנשי הקשר המתאים ב־HubSpot.

משתנים נפוצים כוללים שם פרטי, חברה או מיקום. מיפוי השדות האלה מאפשר לוידאו להתמלא באופן דינמי בנתונים מתוך כל רשומת איש קשר. אם הטמפלייט שלך משתמש בפחות משתנים ממה שזמין, אפשר להשאיר שדות לא בשימוש ריקים.

אם עדיין אין לך טמפלייט, צור אחד ב‑HeyGen לפני שחוזרים ל‑HubSpot.

פרסום והשקה

אחרי שהכול מוגדר, מפרסמים את תהליך העבודה ומפרסמים את האימייל השיווקי. מעכשיו, כל איש קשר חדש שיתווסף לרשימה הפעילה יפעיל אוטומטית סרטון מותאם אישית ויקבל אותו באימייל.