אינטגרציה עם Canva

HeyGen משתלבת עם Canva כדי להפוך יצירת וידאו למהירה ונגישה יותר. בעזרת האינטגרציה הזו אפשר להביא אווטארים וסרטוני HeyGen ישירות לעיצובים שלך ב-Canva, ולשלב סרטוני AI מציאותיים עם כלי העיצוב הפשוטים והשיתופיים של Canva.

חבר את HeyGen ל-Canva

להתחיל בפתיחת הדאשבורד של HeyGen וללחוץ על Integrations. לאתר את האינטגרציה עם Canva וללחוץ כדי להתחבר. זה מחבר את חשבון HeyGen שלך ל-Canva, ומאפשר לך להשתמש ביכולות של HeyGen ישירות בתוך תהליך העיצוב שלך ב-Canva.

להוסיף תוכן של HeyGen לעיצוב שלך ב-Canva

אחרי שהחיבור הושלם, פתח את העיצוב שלך ב‑Canva. משם אפשר להכניס את HeyGen לפרויקט על ידי הוספת אווטאר, הכנסת הסקריפט שלך ובחירת קול שמתאים למסרים שלך. בזמן שסרטון האווטאר נבנה, אפשר להמשיך ללטש את הלייאאוט, הוויז׳ואלים והסגנון הכללי בעזרת כלי העיצוב של Canva.

ייצוא ושיתוף הווידאו שלך

כשאתה מרוצה מהתוצאה הסופית, לחץ על Share בפינה הימנית העליונה של Canva ובחר Download. סרטון ה-AI המופעל על ידי האווטאר שלך מוכן עכשיו לשיתוף בכל מקום שתרצה.