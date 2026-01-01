אינטגרציה עם Adobe

למד איך לחבר את Adobe Express ל‑HeyGen כדי לעבור בלי מאמץ מעיצוב קריאייטיב לווידאו דינמי עם בינה מלאכותית. בין אם אתה משווק שמלטש קמפיין, מעצב שבונה תוכן או יוצר שרוצה לגדול, האינטגרציה הזו עוזרת לך לשמור על הכול בתוך תהליך עבודה אחד ומסודר.

להגדיר את האינטגרציה

מהדאשבורד של HeyGen, עבור ל-Apps ופתח Integrations, ואז בחר את התוסף Adobe Express. תתבקש להתחבר לחשבון ה-Adobe שלך, או ליצור אחד אם עדיין אין לך.

אחרי שנכנסת ל‑Adobe Express, אם לא הועברת אוטומטית לפלאגין של HeyGen, לחץ על Add-ons בניווט השמאלי. חפש HeyGen ולחץ על Add כדי להתקין את הפלאגין. אחרי ההתקנה, HeyGen תהיה זמינה ישירות בתוך Adobe Express.

להוסיף אווטאר וליצור את הווידאו שלך

להתחיל בבחירת האווטאר שתרצה להשתמש בו. אחר כך, להוסיף את הסקריפט. ללחוץ על Text תחת Add your script, ואז להדביק סקריפט שכבר כתבת או לכתוב אחד חדש ישירות בעורך.

אחרי שמוסיפים את הסקריפט, בוחרים קול. קודם כל, בחר את השפה והמגדר שמתאימים לאווטאר שלך. אחר כך תראה מגוון קולות עם טונים, רמות אנרגיה וסגנונות שונים. בחר את הקול שהכי מתאים למסרים שלך.

אם אתה מעדיף להשתמש באודיו שלך, לחץ על Audio והעלה קובץ מהמכשיר שלך. הפורמטים הנתמכים כוללים MP3, ‏M4A ו-WAV.

צור והוסף את הווידאו לעיצוב שלך

כשהכול מוכן, לחץ על Generate your video ותן ל‑HeyGen לטפל בשאר. כשהווידאו מוכן, לחץ על Add to design.

עכשיו אפשר לגרור ולמקם את הווידאו בכל מקום על הקנבס של Adobe Express.

התאמה אישית וסגירה סופית של הפרויקט שלך

אחרי שהוספת את הווידאו, אפשר להתאים לגמרי את העיצוב בעזרת הכלים של Adobe Express. הוסף מוזיקה מספריית סטוק, טקסט, גרפיקה ואלמנטים עיצוביים נוספים כדי לשדרג את הלייאאוט.

אם רוצים לכלול כמה סרטוני אווטאר, פשוט לחזור על אותם שלבים כדי ליצור ולהוסיף קליפים נוספים של HeyGen.

כשהפרויקט שלך מוכן, אפשר להוריד אותו או לשתף אותו ישירות. אם בוחרים לשתף קישור, אפשר לשלוט בהרשאות הגישה או לאפשר גישה לכל מי שיש לו את הקישור.