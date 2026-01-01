איך ליצור את הפרויקט הראשון שלך

בשיעור הזה תלמד איך ליצור את הפרויקט הראשון שלך ב‑HeyGen ולהכיר את כלי המפתח שתשתמש בהם בכל הפלטפורמה.

לא משנה אם אתה חדש לגמרי או כבר מכיר יצירת וידאו, המדריך הזה יעזור לך בביטחון למצוא את כל מה שאתה צריך כדי להתחיל.

להתחיל מהדאשבורד

אחרי ההתחברות ל‑HeyGen תגיע לדאשבורד. כאן נמצאים כל הפרויקטים הקודמים שלך. בצד שמאל של המסך תמצא את פאנל הניווט הראשי עם גישה לכל הכלים של HeyGen.

כדי להתחיל וידאו חדש, לחץ על Create Video.

תראה כמה אפשרויות. כדי ליצור וידאו אווטאר מותאם אישית, בחר Start from Scratch. ייתכן שגם תראה את האפשרות Interactivity, שפותחת טמפלייטים של Learning & Development, עליהם נדבר בשיעור נפרד.

עכשיו בחר את כיוון הווידאו: אנכי (portrait) או אופקי (landscape). אפשר לשנות את זה אחר כך אם צריך.

אחרי הבחירה תועבר ישירות ל‑AI Studio.

להכיר את AI Studio

בתוך AI Studio אפשר להתחיל בלתת שם לפרויקט. מתחת לזה תמצא את עורך הסקריפט, שבו כותבים, עורכים ומנהלים את הסצנות. כאן מוסיפים את הסקריפט ובונים את המבנה של הווידאו.

מתחת לעורך הסקריפט תמצא אפשרויות להוסיף סצנות חדשות, להקליט או להעלות אודיו, או להוסיף הפסקות בין השורות. אפשר גם להשתמש ב‑Voice Director (אייקון המגאפון) כדי לשלוט בטון, בקצב ובאופן ההבעה הרגשית.

לחיצה על שלוש הנקודות ליד סצנה מציגה פעולות נוספות, כמו יצירת אודיו מחדש, רינדור הסצנה לסנכרון שפתיים, המרה ל־voice mirroring, תרגום הסצנה או מחיקתה. מעורך הסקריפט אפשר גם להחליף אווטארים, לשנות קולות או לעבור בין מנועי Avatar Unlimited ו־Avatar IV Motion.

עבודה עם ציר הזמן

עורך ציר הזמן מאפשר לך לעבור על הווידאו שלך מההתחלה ועד הסוף. אפשר לגרור את מחוון הניגון כדי לצפות מראש ברגעים ספציפיים, לראות את האורך הכולל של הווידאו, ולסדר מחדש סצנות על ידי גרירתן שמאלה או ימינה.

אפשר גם להוסיף סצנות מטמפלייטים, להכניס סצנות וידאו או שקופיות פרימיום, וליצור מעברים חלקים בין סצנות בעזרת אייקון החץ שבין הקליפים.

בחר והתאם אישית את האווטאר שלך

מעל קנבס הווידאו, לחץ על Avatars כדי לבחור את האווטאר שברצונך להשתמש בו. אפשר לבחור מתוך האווטארים האישיים שלך או לעיין בספרייה הציבורית של HeyGen.

לחיצה על האווטאר בתוך הקנבס פותחת אפשרויות התאמה אישית. מכאן אפשר להחליף מראה, לכוון פריימינג, להסיר את הרקע, להוסיף פינות מעוגלות או להחיל אנימציות.

שדרג ויז׳ואל ועיצוב

ליד לשונית Avatars תמצא כלים יצירתיים לשדרוג הווידאו שלך. בעזרתם אפשר להוסיף טקסט, להעלות מדיה, להוסיף אלמנטים, ליצור תמונות AI, לנהל כתוביות או להתאים את צבעי הרקע.

מעל עורך הסקריפט, פתח את תפריט ההמבורגר כדי לגשת לכלי עבודה נוספים. משם אפשר לשמור את הווידאו שלך כטמפלייט, להעלות או להוריד סקריפטים, לעבור על היסטוריית גרסאות, ליצור קשר עם התמיכה, לפתוח מדריכים או לשנות את התמה.

באפשרויות שליד תפריט ההמבורגר אפשר להתאים את כיוון הווידאו, לבחור קיט מותג או לשלוח פידבק ישירות לצוות HeyGen.

שיתוף פעולה וניהול פרויקטים

העבודה שלך נשמרת אוטומטית, אבל אפשר גם ללחוץ על Save ידנית בכל רגע.

כדי לעבוד בשיתוף פעולה, בחר Invite Members כדי להוסיף חברי צוות לפרויקט. התראות ותגובות מופיעות בפאנל העליון, כך שקל לעבור על הפידבק.

אם הפרויקט שלך כולל כמה שכבות, פתח את פאנל ה-Layers כדי לסדר מחדש את האלמנטים על ידי גרירה שלהם מעל או מתחת זה לזה.

תצוגה מקדימה ויצירת הווידאו שלך

כשהסקריפט והוויז׳ואלים שלך מוכנים, לחץ על Preview כדי לצפות בפרויקט. אם האווטאר נראה סטטי או מטושטש, זה אומר שהווידאו עדיין לא עבר רינדור, וסנכרון השפתיים מתבצע בזמן הרינדור.

כשאתה מרוצה, לחץ על Generate. תוכל לשנות את שם הווידאו, לבחור תיקיית יעד, ולבחור את רזולוציית הפלט עד 4K. אם אתה משתמש ב-Avatar IV, HeyGen תחשב את השימוש באופן אוטומטי.

HeyGen תעבד את הווידאו שלך, וכשהתהליך יסתיים הוא יופיע בטאב Projects, מוכן לצפייה, שיתוף או הורדה.