דף הבית Academy סטודיו AI איך להוסיף נכסים לסרטון שלך

איך להוסיף נכסים לסרטון שלך

נכסי וידאו הם כל הרכיבים שאתה משתמש בהם כדי לבנות את הסרטונים שלך. זה כולל תמונות, קליפים של וידאו, קובצי אודיו, לוגואים, טקסט ואפילו אווטארים של AI.

HeyGen תומכת במגוון רחב של פורמטים, כולל קבצי JPG ו‑PNG עד 200 MB, קבצי MP4 ו‑MOV עד 200 MB, וקבצי פונטים TTF או OTF עד 100 MB. שמירה על האססטים האלה מסודרים מקלה על עריכה, שימוש חוזר ושיתוף פעולה בביטחון.

העלאת נכסים וסידורם

כדי להתחיל, פתח את Media ולחץ על Upload כדי להוסיף את הקבצים שלך ל־Asset Library של HeyGen. אפשר להעלות כמה קבצים בבת אחת, כולל תמונות, סרטונים ואודיו.

אם מתכננים להשתמש ב‑GIF, מומלץ להמיר אותו לקובץ MP4 לפני שמעלים אותו לעורך הווידאו.

אחרי ההעלאה אפשר לשנות שמות לנכסים כדי שיהיה ברור יותר. בקבצי וידאו יש לך גם אפשרות לחלץ רק את האודיו. יצירת תיקיות לכל פרויקט, מותג או סוג תוכן עוזרת לשמור על סדר ולהפוך את הכול לקל למציאה.

כדי למחוק נכסים, בחר אותם באמצעות תיבת הסימון או תפריט שלוש הנקודות ובחר Delete.

הוסף נכסים לפרויקט שלך

חזור לפרויקט שלך ב‑AI Studio ברגע שהתסריט והאווטאר שלך מוכנים. מכאן אפשר להתחיל לעצב את הסצנה על ידי הוספת רקעים, מדיה ואלמנטים ויזואליים נוספים.

אם לאווטאר שלך יש רקע מובנה, בחר את האווטאר והשתמש ב-Background Remover כדי למקם אותו על רקע חדש. אפשר לשנות את גודל האווטאר על ידי גרירת הפינות כך שיתאים ללייאאוט.

התאם אישית רקעים ומדיה

לחיצה על Background תאפשר לבחור צבעים אחידים, תמונות סטוק, סרטונים או טמפלייטים. כדי לקבל יותר גמישות, בחר Detach from Background כדי להזיז ולשנות את גודל האלמנטים בחופשיות בתוך הסצנה.

לשונית Media נותנת לך גישה לספריית הסטוק של HeyGen, לקבצים שהעלית ולאפשרות להעלות מדיה נוספת. כל מדיה כאן יכולה גם לשמש כרקע.

הוספה וניהול אודיו

כדי להוסיף מוזיקת רקע, לפתוח את לשונית Music. אפשר לבחור מתוך מאגר הטרקים של HeyGen או להעלות קבצי אודיו משלך.

האודיו מופיע בנגן הסצנה מתחת לוידאו שלך. השתמש בתפריט שלוש הנקודות על רצועת האודיו כדי לבצע התאמות כמו קיצוץ או החלפת הקובץ.

ערוך תמונות ויז׳ואלים

בתמונות אפשר להתאים את רדיוס הפינות כדי ליצור קצוות רכים יותר, או לערוך ויז׳ואלים בעזרת בינה מלאכותית. פשוט להזין פרומפט לעריכה, לבחור את מנוע ה‑AI המועדף, ואפשר גם להוסיף תמונת רפרנס שתכוון את התוצאה.

כדי להוסיף גיוון ויזואלי, פתח את לשונית Elements. שם תמצא אלמנטים פרימיום כמו צורות, מסגרות, סטיקרים ואייקונים שיכולים לשדרג את העיצוב שלך.

להוסיף ולעצב טקסט

לחיצה על Text בחלק העליון של הקנבס תאפשר להוסיף כותרות, תוויות או טקסט על המסך. אפשר להתאים את סגנון הפונט, הגודל, העיצוב, האטימות והיישור, או להעלות את פונט המותג שלך כדי לשמור על אחידות.

אפשר לגרור ולשנות את גודל אלמנטי הטקסט בכל מקום על הקנבס. אפשר גם לבחור כמה אלמנטים בבת אחת כדי ליישר או לקבץ אותם לפריסות נקיות ומסודרות יותר.

הוסף כתוביות

כדי להוסיף כתוביות, לחץ על Captions ובחר סגנון כתוביות. אפשר להתאים צבעים, פונטים וגודל טקסט, ולהחליט אם להחיל את הסגנון על סצנה אחת בלבד או על כל הסצנות.

לכוונן במדויק את ניגון הווידאו

בחר כל וידאו שהעלית בסצנה כדי להתאים איך הוא מתנגן. אפשר להפעיל את הווידאו בלופ לתנועה רציפה, להקפיא את הפריים האחרון כדי להשאיר את השוט הסופי על המסך, או לבחור באפשרות Fit to Scene כדי להתאים אוטומטית את משך הווידאו לאורך הסצנה.

כדי לקבל שליטה מדויקת, השתמש באייקון המספריים בטיימליין כדי לחתוך את נקודת ההתחלה והסיום בדיוק איפה שאתה רוצה.