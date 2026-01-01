איך להוסיף אנימציות ומעברים

בשיעור הזה תלמד איך להחיות את הסרטונים שלך בעזרת אנימציות, אלמנטים בתנועה ומעברי סצנות בתוך HeyGen. הכלים האלה עוזרים לתוכן שלך להיראות דינמי יותר, מלוטש ומרתק, בלי צורך בתוכנת עריכה חיצונית.

להנפיש אלמנטים בסצנות שלך

ב-HeyGen אפשר להנפיש כמעט כל אלמנט, כולל טקסט, תמונות, אייקונים ואפילו אווטארים.

כדי להתחיל, לחץ על האלמנט שאתה רוצה להנפיש. אחרי הבחירה, סימוני אנימציה יופיעו ב-Script Panel. הסימונים האלה שולטים מתי האלמנט נכנס לסצנה ומתי הוא יוצא ממנה.

אפשר לגרור את הסמנים לאורך ציר הזמן כדי ליישר את האנימציה עם הסקריפט שלך. אחר כך לפתוח את תפריט האנימציה ולבחור סגנון כמו Fade, Slide, Zoom או Pop. רחף מעל כל אפשרות כדי לראות תצוגה מקדימה חיה לפני שמחילים אותה.

השתמש בסליידר Duration כדי לשלוט במהירות שבה האנימציה מתנגנת, מהר או לאט. כשתסיים, לחץ על Preview כדי לראות איך זה נראה בתוך ההקשר.

הוסף אלמנטים פרימיום מונפשים

כדי להוסיף מראה ויזואלי מלוטש יותר, אפשר להשתמש ב‑Premium Motion Elements. הם כוללים פתיחים מונפשים, כרטיסי דובר, כותרות, ציטוטים וטקסט בסגנון מכונת כתיבה, שכולם מותאמים לעבוד בצורה חלקה עם אווטארים.

פתח את לשונית Elements, בחר ב‑Motion וגרור אלמנט תנועה לסצנה שלך. אפשר להתאים את הטקסט, להזיז או לשנות את הגודל שלו על הקנבס, ולשלוט בתזמון שלו באמצעות אותם סימוני אנימציה.

תצפה בסצנה כדי לראות את אלמנטי התנועה מונפשים באופן טבעי יחד עם התוכן שלך.

להוסיף מעברי סצנות

מעברים עוזרים לוידאו שלך לזרום בצורה חלקה מסצנה אחת לבאה אחריה.

בטיימליין התחתון, רחף עם העכבר בין שתי סצנות ולחץ על תפריט שלוש הנקודות, ואז בחר Add Scene Transition. בחר סגנון כמו Fade, Slide או Zoom.

אפשר להתאים את משך המעבר כדי להפוך אותו למהיר או איטי יותר, ולהחיל אותו על מעבר אחד בלבד או על כל הסצנות בווידאו. תצוגה מקדימה חיה מופיעה בעורך כדי שאפשר יהיה לכוונן את האפקט עד שהוא מרגיש בדיוק נכון.

להשתמש ב‑Magic Match לזרימה חלקה

Magic Match היא מעבר חכם שמנפיש אוטומטית אלמנטים משותפים בין סצנות.

אם אלמנט מופיע בסוף סצנה אחת ושוב בתחילת הסצנה הבאה, Magic Match יוצר תנועה חלקה ורציפה ביניהם. כדי להשתמש בזה, העתק את האלמנט והדבק אותו בסצנה הבאה כך שהוא יופיע בשתיהן.

לאחר מכן ללחוץ על שלוש הנקודות בין הסצנות, לבחור Add Scene Transition, ואז לבחור Magic Match. HeyGen מטפלת באנימציה באופן אוטומטי ויוצרת חיבור ויזואלי חלק.