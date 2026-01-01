HeyGen per le piccole imprese: la guida definitiva per iniziare con i video AI

HeyGen per le piccole imprese: la guida definitiva per iniziare con i video AI

Benvenuto alla tua guida rapida ai video con IA per le piccole imprese

Vuoi creare più contenuti video ma ti senti frenato da tempo, budget o risorse di produzione limitati? Non sei il solo. La buona notizia? Con HeyGen puoi creare, tradurre e riadattare facilmente video dall’aspetto professionale, senza gli alti costi o i lunghi tempi di consegna della produzione tradizionale.

Questa guida è pensata appositamente per i titolari di piccole imprese e gli imprenditori che vogliono far crescere il proprio brand, raggiungere nuovi clienti e scalare la produzione di contenuti. Imparerai a passare dall’idea al video finito in pochissimo tempo. Niente videocamere, studi o talenti davanti allo schermo necessari!

Non perderti l’esercizio pratico di creazione video nella sezione Creare il tuo primo video. È pensato per aiutarti a imparare facendo e a prendere velocità in pochissimo tempo.

Principali casi d’uso: come le piccole imprese utilizzano HeyGen

HeyGen è molto più di uno strumento per creare video. È un motore creativo pensato per i professionisti che devono muoversi velocemente, scalare la produzione di contenuti e ottenere risultati senza compromettere la qualità. Dai corsi multilingue alle inserzioni sui social, ecco come piccole imprese e imprenditori di ogni tipo stanno usando HeyGen per realizzare video ad alto impatto su larga scala.

Corsi di apprendimento

Perfetto per: insegnanti, consulenti, coach, professionisti del benessere, formazione sui prodotti

a picture of a woman with the name kung fu kendra on the bottom

Annunci video

Perfetto per: marchi, aziende o servizi di marketing

kellie defries is an artist and owner of crystal ninja

Video per influencer sui social

Perfetto per le aziende che prosperano grazie alla riprova sociale: aziende basate su prodotti (skincare, decorazioni per la casa, ecc.), aziende di servizi (immobiliare, coach, consulenti), aziende di nicchia o basate sulla passione (brand per animali domestici, aziende eco‑consapevoli)

a man with a beard is next to a reply button
Holly Xiao e Kieran Flanagan sono ritratti su uno sfondo viola

Perché i video sono fondamentali per la crescita delle piccole imprese oggi

tre cerchi con percentuali diverse al loro interno su uno sfondo nero
La sfida
  • Assumere un team o esternalizzare la creazione di video è troppo costoso e richiede troppo tempo
  • Riprenderti da solo richiede ore che potresti dedicare alla gestione della tua attività
  • Hai bisogno di contenuti che funzionino su più piattaforme e in più lingue, non solo in una
Cosa rende possibile il video con l’IA

Velocità, scalabilità e risparmio sui costi

Tempi di produzione dei videocorsi ridotti da 4 settimane a 15 minuti per video da Anneleen Bru, comportamentista felina ed educatrice online presso Happy Cats

Localizzazione

Marketing e corsi offerti in oltre 6 lingue da Kung Fu Kendra grazie alle funzionalità di traduzione di HeyGen

Personalizzazione

Centinaia di professionisti del settore immobiliare presso Ask The Agent hanno generato molte più nuove opportunità di acquisizione clienti producendo video di personal branding con avatar HeyGen

Vuoi approfondire ulteriormente?

Strategia di video marketing con l’IA eBook

5 modi per rendere più efficiente il tuo budget di marketing eBook

Consulta la nostra guida pratica per i professionisti L&D eBook

Creare il tuo primo video AI

Introduzione

Nuovo al video o stai provando HeyGen per la prima volta? Ce la farai. Questa sezione ti guiderà passo dopo passo per aiutarti a creare un ottimo video, in poco tempo.

Annuncio video

Ideale per promuovere prodotti e servizi

Apri il modello

a woman stands in front of a sign that says benefit 1 benefit 2 benefit 3

Video per influencer sui social

Ideale per video verticali sui social media

Apri il template

a before and after photo of a woman on a purple background

Corso di apprendimento

Ideale per tutorial o walkthrough che richiedono registrazioni dello schermo o altri elementi visivi

Apri il template

a woman stands in front of a purple background that says learn how to [ topic ]
Ti piace imparare in pratica?

Scegli un tipo di video qui sopra per aprire un modello già pronto in HeyGen e segui le istruzioni man mano che procedi.

Secchione?

Ci piace! Vai direttamente a Passo 4: Scegli il giusto portavoce avatar AI e crea il tuo avatar AI, il tuo gemello digitale e futura star dei video.

Non sei ancora pronto a tuffarti?

Nessun problema. Dai un’occhiata veloce ai passaggi ora e torna alla guida completa quando ti sentirai pronto.

Pronto per iniziare? Comincia con questo tour di 2 minuti dell’AI Studio Editor di HeyGen, e poi tuffiamoci nei dettagli!

Per maggiori informazioni, visita i nostri video tutorial passo dopo passo

HeyGen Academy: 101

panoramica completa di tutte le funzionalità di HeyGen

HeyGen Academy: AI Studio

approfondimento sul montaggio video

Passaggio 1: configura il tuo workspace HeyGen per la scalabilità

Gli imprenditori intelligenti non ripartono da zero ogni volta: costruiscono sistemi che possono crescere e scalare.

Con HeyGen è facile mantenere i tuoi video in linea con il brand impostando un Brand Kit per utilizzare automaticamente i tuoi font, colori, loghi e asset.

Per iniziare, incolla semplicemente l’URL della tua azienda oppure carica manualmente gli elementi del tuo brand.

Di fretta? Nessun problema. Puoi sempre tornare più tardi e completare questo passaggio.

uno screenshot di un kit di branding per Digital Eye

Suggerimento professionale

Una volta che il tuo Brand Kit è impostato con i colori del tuo brand, puoi aggiornare facilmente la maggior parte dei Template di HeyGen per abbinarli. Ti basta sostituire i colori così ogni video rimane in linea con il brand, oppure premere il pulsante Shuffle Colors per lasciare che HeyGen li cambi automaticamente.

Passaggio 2: definisci la tua strategia

Prima di iniziare a creare video, prenditi un momento per chiarire il tuo obiettivo di business, pubblico, piattaforma, e messaggio. Questo ti aiuterà a creare video che non solo hanno un aspetto professionale, ma che funzionano davvero per i tuoi risultati di business.

Obiettivo di business

Cosa vuoi che questo video realizzi per la tua azienda?

Esempi: aumentare le vendite, spiegare il tuo servizio, formare i clienti, incrementare il coinvolgimento, rafforzare la credibilità

Pubblico di riferimento

Per chi è questo video? Cosa gli interessa e a che punto sono nel loro percorso con la tua azienda?

Esempi: visitatori al tuo sito web per la prima volta, clienti abituali che hanno bisogno di aiuto con il tuo prodotto, appassionati del fai-da-te che ti seguono su Instagram

Canale di distribuzione principale

Dove vedranno questo video le persone?

Esempi: Instagram Reels, YouTube, pagina di destinazione Shopify, newsletter via email, annunci Facebook

Messaggio o gancio

Quale problema stai risolvendo e come catturerai l’attenzione nei primi secondi?

Esempi: «Ti sei mai chiesto perché non vedi risultati dopo un allenamento intenso?» oppure «Cerchi la casa dei tuoi sogni ma non sai da dove cominciare?»

un esempio di strategia per un’attività di coaching sulla leadership
Suggerimento professionale

Hai bisogno di un secondo parere sulla tua strategia? Vai su ChatGPT, Claude o un altro strumento a tua scelta e utilizza il seguente prompt:

quote icon
"Sto pianificando una campagna video di marketing per [product/service]. Il mio obiettivo è [goal], il mio pubblico di riferimento è [audience], la distribuirò su [channel] e il messaggio principale o gancio è: [hook]. Puoi darmi un feedback su quanto sia chiara ed efficace e suggerire eventuali miglioramenti?"

Esplora altri modelli di script e suggerimenti

Video pubblicitari
Video di influencer sui social
Video tutorial
Video dimostrativi di prodotto

Corsi di apprendimento

Video esplicativi

Webinar e podcast

Newsletter

Approfondisci la scrittura dei copioni

Passaggio 3: scrivi il tuo copione

Il tuo script è la spina dorsale di un ottimo video pubblicitario o di un’esperienza di apprendimento chiara ed efficace.

Per un video promozionale o uno spot pubblicitario, ecco come renderlo davvero efficace:

  • Inizia con un forte hook (i primi 3-5 secondi sono i più importanti) che metta in evidenza un problema comune o una proposta di valore.
  • Concludi con una chiara CTA (call to action), ad esempio indirizzando al tuo sito web, a una nuova offerta, ecc.
  • Usa un linguaggio semplice e colloquiale, parlando in modo diretto e chiaro al tuo pubblico.
una donna con un cappello da cowboy dice: cavalca con audacia, vivi libera, sii la cowgirl per cui sei nata

Per un video educativo, ecco come farlo nel modo giusto:

  • Inizia dal contesto e dalla rilevanza ad esempio con uno scenario, una domanda o una sfida comune per mostrare perché l’argomento è importante. Questo aumenta la motivazione e il coinvolgimento delle persone che apprendono.
  • Mantieni una struttura chiara e mirata, suddividendo i contenuti in passaggi logici, facili da seguire e con un ritmo costante.
  • Usa un linguaggio semplice e colloquiale, parlando in modo diretto e chiaro alla persona che sta imparando.
  • Rafforza i concetti chiave e i passaggi successiviconcludendo con un breve riepilogo, un invito a riflettere o mettere in pratica quanto appreso, oppure un chiaro rimando al modulo o alla risorsa successiva.

Suggerimento professionale

Vuoi andare più veloce? Consulta la seguente pagina delle Best Practices per indicazioni su come usare strumenti come ChatGPT per scrivere il tuo script.

Non sei ancora sicuro da dove iniziare? Ecco alcuni esempi di scalette da cui trarre ispirazione.

Se stai seguendo in HeyGen, questi script sono già integrati nel tuo template.

uno schema di un corso su annunci video, social media e formazione

Accedi ai template che includono questi script qui:

Corso di apprendimento

Annuncio video

Video di influencer sui social

Esplora modelli di script e altri consigli per i tipi di video di marketing più popolari

Video pubblicitari
Video di influencer sui social
Video tutorial
Video esplicativi sui prodotti


Approfondisci la scrittura dei copioni

Best practice: scrivi copioni meglio e più velocemente con l’IA

Gestire un’azienda significa ricoprire molti ruoli, quindi perché non lasciare che l’AI ti aiuti a scrivere i tuoi script video in modo più rapido ed efficace? Strumenti come ChatGPT, Claude e Gemini possono aiutarti a ottenere script di alta qualità in pochi minuti, invece che in ore. Ecco come sfruttarli al meglio.

una pubblicità per Smarty Pillow mostra un uomo in abito elegante
Passaggio 1: inizia con un prompt chiaro
  • Indica all’AI che tipo di video stai creando e cosa vuoi che faccia per la tua attività. Includi dettagli come:
  • Il tipo di video (ad es. modulo di corso educativo, annuncio sui social, ecc.)
  • A chi è destinato (ad es. nuovi clienti, iscritti alla newsletter)
  • Cosa vuoi ottenere con il video (ad es. aumentare le iscrizioni, rispondere alle FAQ, mettere in risalto il tuo brand)
  • Il tono o la voce (ad es. amichevole, esperto, divertente)

Prompt di esempio:

quote icon
"Scrivi una sceneggiatura per un video di 60 secondi per un annuncio immobiliare di lusso rivolto ad acquirenti fuori città. Il tono deve essere sicuro e professionale. Concludi con un invito all’azione a prenotare un tour virtuale."

Passaggio 2: Aggiungi i punti chiave da trattare

Vuoi uno script più accurato e in linea con il brand? Aggiungi alcuni brevi punti elenco su ciò che vuoi mettere in evidenza.

Esempio:

  • Nome del prodotto/servizio
  • Proposta di valore chiave o funzionalità
  • Invito all'azione

Prompt di esempio:

quote icon
"Includi questi punti: 123 Bayview Drive è una casa appena ristrutturata con 4 camere da letto e 3 bagni, vista oceano e cucina da chef. Perfetta per i lavoratori da remoto che si trasferiscono sulla costa. CTA: Pianifica oggi la tua visita privata."

Passaggio 3: Chiedi il formato giusto

Indica all’AI come consegnerai il video. Questo aiuta a definire il tono e lo stile.

Esempio:

  • Uno script parlato recitato dal fondatore
  • Verrà distribuito su Instagram Reels
  • Un tono informale e umano

Prompt di esempio:

quote icon
"Scrivi questo come un copione parlato recitato dal mio avatar AI per Instagram Reels. Mantienilo amichevole, chiaro e coinvolgente."

Passaggio 4: Rivedi e perfeziona

Incolla lo script in HeyGen, guardane l’anteprima con il tuo avatar e ascolta. Ti sembra davvero la tua voce? In caso contrario, perfezionalo con prompt di follow-up come:

  • Rendilo più colloquiale
  • Aggiungi un gancio che catturi l’attenzione nei primi 3 secondi
  • Trasforma questo in una versione più breve di 30 secondi per i social
  • Includi una statistica rapida sul quartiere
  • Prova tre versioni della CTA finale
Approfondisci la scrittura dei copioni

Come scrivere video script vincenti con l'AI: la guida del marketer moderno (eBook)

Passaggio 4: Scegli l'avatar AI giusto

Il tuo portavoce dà il tono. Scegli un Public Avatar, crea un Custom Avatar che rispecchi il tuo brand oppure, per un tocco davvero personale, crea il tuo gemello digitale in pochi minuti con la funzione Hyper Realistic Avatar di HeyGen!

HeyGen offre diverse opzioni per creare Avatar personalizzati. Fai clic sui link qui sotto per approfondire tutti i dettagli.

una donna con capelli corti e neri, espressione calma e composta, con lineamenti del viso marcati e ben definiti.

Tipo di avatar

Ti servirà

Otterrai

Ideale per

Avatar iperrealistico

Video di formazione da 2-5 minuti

Aspetto, movimenti, voce e sincronizzazione labiale più realistici basati sul tuo video di addestramento

Gemello digitale iperrealistico

Avatar fotografico

10-15 foto

Aspetto realistico basato sulle tue foto, con movimento, voce e sincronizzazione labiale generati dall’IA

Gemello digitale realistico

Genera avatar

Prompt di testo

Aspetto, movimenti, voce e sincronizzazione labiale interamente generati dall’IA

Personaggi di fantasia in stili di animazione realistici o variabili

Avatar IV (nuovo!)

1 foto

Aspetto estremamente realistico a partire da una foto, con movimento, voce e sincronizzazione labiale generati dall’IA. Richiede crediti per la generazione.

Video di meno di 30 secondi, inclusa la sincronizzazione labiale con la musica

Best practice: creare l’avatar personalizzato perfetto

Pronto a creare un avatar professionale e realistico con infinite opzioni di personalizzazione? Esplora le risorse qui sotto per suggerimenti, best practice e una rapida panoramica di ciò di cui avrai bisogno per iniziare.

Quando crei un Avatar Personalizzato, ricorda: qualità in entrata = qualità in uscita. Migliori saranno le tue foto, i tuoi video e i tuoi prompt scritti, più realistico e curato sarà il tuo avatar.

Tutto ciò che compare nel video di addestramento del tuo Avatar Iper Realistico, dai gesti alle espressioni facciali fino alle inflessioni vocali, verrà riprodotto nel risultato finale.

un DJ con capelli viola brillanti e occhiali da sole a LED

Tipo di avatar

Ti servirà

Best practice

Avatar iperrealistico

Video di formazione da 2-5 minuti

  • Registra con uno smartphone in modalità cinematografica o con una videocamera 4K
  • Usa uno sfondo semplice con luce naturale
  • Evita: gesti ampi, coprirti la bocca

Avatar fotografico

10-15 foto

  • Mix di primi piani e inquadrature a figura intera
  • Mix di angolazioni, espressioni e outfit
  • Evita: foto con altri volti, animali domestici, occhiali da sole, cappelli, filtri o immagini di bassa qualità

Genera avatar

Prompt di testo

Se sei alle prime armi con la scrittura dei prompt, dai un’occhiata alle nostre migliori pratiche di prompting

Avatar IV (nuovo!)

1 foto

1 foto che includa solo il soggetto, ben illuminata e ad alta risoluzione

Suggerimento professionale

Usa la funzione Generating Looks per cambiare la posa, l’ambiente o l’abbigliamento del tuo avatar usando solo un prompt di testo.

Vuoi approfondire ulteriormente?

Tutorial passo dopo passo per la creazione di avatar iper-realistici

Best practice: creare voci AI personalizzate di alta qualità

HeyGen dispone di un’enorme libreria di voci AI predefinite in oltre 175 lingue, dialetti e tonalità emotive, ma a volte il video perfetto richiede qualcosa di personalizzato. Di seguito trovi tre modi per creare Voci Personalizzate.

una donna è in piedi davanti a uno schermo con la scritta notizie meteo

Tipo di voce personalizzata

Metodo di creazione

Output

Ideale per

Clone vocale personalizzata HeyGen

Automatico durante la creazione di un avatar iper‑realisticooppure
Carica una registrazione audio di 2–5 minuti

Clonazione vocale realistica basata sulla tua vera voce e intonazioni. Supporta più emozioni.

Un clone vocale che suona proprio come te

Genera voce

Prompt di testo che specifica gli attributi (età, accento, genere, tono, altezza della voce, emozione)

Voce completamente generata dall’IA in base al prompt.

Una voce fittizia o voci fortemente caratterizzate

Voce di terze parti

Servizio esterno di voce AI (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)

Clone vocale realistico addestrato sulla tua vera voce e sulle tue intonazioni. I controlli di fine-tuning variano a seconda del servizio. Un’ottima opzione per creare un gemello digitale, ma di solito richiede un costo aggiuntivo.

Un clone vocale che suona proprio come te

Per ottenere la migliore qualità vocale, parti da un audio sorgente di alta qualità. Ecco come realizzare un’ottima registrazione:

• Usa un microfono o uno smartphone di alta qualità, tenuto a 15–20 cm dalla bocca

• Registra in un ambiente silenzioso e privo di rumori

• Parla chiaramente, con pause naturali e una leggera espressione emotiva

• Carica più campioni con diverse intonazioni emotive per una maggiore versatilità (per HeyGen Custom Voice Clones solo)

Vuoi approfondire ulteriormente?

Guida definitiva al clonaggio vocale personalizzato iper‑realistico

Aggiungi emozioni al tuo clone vocale personalizzato

Best practice: come un professionista dei prompt

Il prompting è la pratica di elaborare e perfezionare con cura istruzioni testuali (chiamate prompt) utilizzate per guidare gli strumenti di intelligenza artificiale nella creazione di contenuti da zero, come immagini, animazioni o audio.

Il prompting è una competenza potentissima per chiunque lavori con l’AI. Abbinato a HeyGen, il prompting apre infinite possibilità per creare video ad alto impatto, dove l’unico limite è la tua immaginazione! Preparati a sperimentare e a iterare.

un uomo con gli occhiali e la barba tiene in mano un libro e sorride

Funzionalità

Funzione

Usalo per

Genera look

Modifica la posa, l’ambiente o l’outfit di un avatar personalizzato

  • Personalizzare i tuoi Avatar personalizzati per adattarli a diversi contesti o casi d’uso
  • Aggiungere un prodotto fisico ai tuoi video con avatar
  • Creare più angolazioni di ripresa per il tuo avatar per un effetto più dinamico

Genera movimento

Dai vita agli avatar fotografici
con gesti ed espressioni

  • Animare avatar fotografici
  • Aggiungere realismo ai video con testa parlante

Genera avatar

Creare avatar personalizzati (realistici o animati)

  • Creazione di personaggi animati o di fantasia

Genera voci

Creare voci personalizzate

  • Voci completamente generate dall'IA e di fantasia
  • Voci altamente caratterizzate
Migliori pratiche di prompt
Sii specifico

Più chiaramente descrivi ciò che desideri (tono, aspetto, gesto, emozione), meglio l’IA potrà rispecchiare la tua visione.

Inizia dalla struttura

Usa una struttura coerente: cosa, chi, dove, come. Questo vale per gli elementi visivi, il tono di voce e la direzione del movimento.

Includi contesto e intento

Comunica all’IA lo scopo: è per una demo di prodotto? Una pubblicità sui social? Un tutorial? Il contesto aiuta a personalizzare il risultato.

Usa un linguaggio descrittivo

Usa aggettivi che trasmettano emozione, stile o chiarezza (ad es. “sicuro di sé”, “minimalista”, “ad alta energia”, “dal ritmo calmo”).

Itera e perfeziona

Non accontentarti del primo tentativo. Piccole modifiche ai prompt possono portare a risultati nettamente migliori in tutti i tipi di contenuti multimediali!

Le migliori pratiche di prompt possono variare leggermente a seconda di ciò che stai creando

Esplora le risorse qui sotto per approfondire ogni tipologia e ottenere il massimo dai tuoi prompt!

Passaggio 5: Crea e perfeziona le tue scene in AI Studio

Ora che il tuo copione e il tuo avatar sono pronti, è il momento di dare vita al tuo messaggio nell’editor AI Studio di HeyGen, dove è facile personalizzare, migliorare e rifinire ogni parte del tuo video, senza bisogno di alcuna esperienza di montaggio!

un video di Joyce Bell e Tim Wein è in fase di montaggio
  • Progetta le tue scene in pochi minuti utilizzando il Brand Kit oppure i Template che hai configurato nel Passaggio 1.
  • Rafforza il tuo messaggio con testo o elementi visivi sullo schermo e fai sì che appaiano o scompaiano con Animazioni.
  • Sfoglia la libreria di contenuti multimediali stock di HeyGen per video b-roll di alta qualità, royalty-free.
  • Usa Transizioni di scena premium per dare al tuo video una finitura fluida e professionale.
  • Aggiungi e personalizza Sottotitoli per rendere i tuoi video più coinvolgenti e accessibili.
  • Traduci i tuoi video per raggiungere studenti, colleghi e pubblici di tutto il mondo
Suggerimento professionale

Crea e esegui test A/B su più versioni dei tuoi video per migliorare le prestazioni, ottenere risultati e aumentare le conversioni.

Pronto a montare come un professionista?

HeyGen Academy: AI Studio, un corso video approfondito che copre le funzionalità di editing di HeyGen

Best practice: regola pronuncia, emozioni e intonazioni

Hai bisogno che il tuo avatar suoni esattamente come desideri? HeyGen ti offre potenti strumenti per perfezionare i voiceover, ottenendo una resa naturale e accurata che sembra davvero reale.

un'illustrazione di una donna con un'icona di direttore vocale

Funzione

Funzione

Usalo per

Pause e pronuncia

Aggiungi pause e regola la pronuncia di parole specifiche direttamente nel Pannello Script

  • Regola rapidamente il ritmo
  • Pronuncia corretta di nomi e parole poco comuni

Replica vocale

Carica o registra un audio con il tono, il ritmo e la pronuncia che desideri, e lascia che qualsiasi avatar lo riproduca con la propria voce

  • La resa più precisa e naturale, perfettamente in linea con il tuo stile vocale
  • Ricrea accenti unici

Direttore vocale

Dai forma alle emozioni e al tono di un copione con un semplice clic

  • Trasmetti subito emozione e tono

Emozioni della voce clonata personalizzata

Aggiungi più varietà alla tua Voce Personalizzata caricando registrazioni extra con toni emotivi diversi. Scegli ogni volta quella che si adatta meglio al momento.

  • Aggiungi versatilità al tuo clone di Voce Personalizzata
Vuoi vederlo in azione?

HeyGen Academy: AI Studio - Modulo di pronuncia

Strategie per amplificare il tuo impatto

Che tu stia raggiungendo nuovi mercati, testando cosa funziona o adattando i contenuti a pubblici diversi, queste best practice avanzate e questi strumenti ti aiuteranno a ampliare il tuo impatto con la massima precisione.

una donna con una giacca rossa è in piedi davanti a una finestra con un pulsante di traduzione sotto di lei

Espandi a livello globale con la traduzione

Scopri come tradurre e localizzare i tuoi video in oltre 175 lingue e dialetti, senza bisogno di doppiaggio o attori vocali.

Usa la funzione Brand Voice di HeyGen per mantenere la coerenza nei video tradotti, personalizzando il modo in cui vengono gestite determinate parole (ad es. pronuncia dei nomi dei brand, forzare o bloccare la traduzione di alcuni termini).

Gli utenti dei piani Enterprise e Team possono anche modificare direttamente le sceneggiature tradotte utilizzando la nostra funzione Proofread.

Cerchi ispirazione? Scopri come Trivago ha utilizzato HeyGen per localizzare contemporaneamente spot TV in 30 mercati.

un uomo in abito è in piedi davanti a uno schermo con la scritta "change environment"

Supporta il change management con contenuti flessibili e aggiornabili

Il cambiamento è costante e i tuoi materiali didattici devono tenere il passo. Che tu stia aggiornando un intero modulo del corso o modificando un singolo video di formazione, la produzione di contenuti tradizionale, con nuove riprese e montaggio, può trasformare anche un piccolo aggiornamento in un lavoro enorme.

Con HeyGen, aggiornare i video richiede minuti, non giorni. Sostituisci gli script, modifica i testi, cambia le grafiche e genera nuove versioni con pochi clic. Niente più colli di bottiglia. Solo video rapidi e flessibili che aiutano i tuoi learner ad adattarsi alla stessa velocità con cui si muove la tua organizzazione. Scopri di più su come utilizzare HeyGen per la gestione del cambiamento.

un uomo che indossa un cappello con la scritta hevo

Personalizza su larga scala

Aggiungi un tocco personale alle tue campagne email, alle attività di vendita o all’assistenza clienti con Video personalizzati. Utilizzando elementi dinamici, come il nome dello spettatore o dettagli adattati ai suoi interessi, puoi creare un’esperienza unica e più coinvolgente per ogni persona.

Integra i Video personalizzati direttamente nel tuo flusso di lavoro su HubSpot, Zapier, Make, Clay e molto altro!

un avatar interattivo mostra un medico che parla con un paziente

Avatar interattivo

Che si tratti di vendite, assistenza clienti o formazione, Avatar Interattivi trasformano i video a senso unico in conversazioni dinamiche a doppio senso. È un modo potente per aumentare il coinvolgimento, personalizzare le esperienze e stimolare l’azione.

Cerchi ispirazione? Scopri come getitAI aumenta le vendite ecommerce con esperienze di shopping dal vivo e personalizzate.

Caso d'uso n. 1: Corsi di apprendimento

Che tu stia raggiungendo nuovi mercati, testando cosa funziona o adattando i contenuti a pubblici diversi, queste pratiche avanzate e questi strumenti ti aiuteranno a scalare il tuo impatto con la massima precisione.

Storie e casi di successo dei clienti
L’educatrice online di Happy Cats ha ampliato la creazione dei corsi con gli avatar

L’educatrice online di Happy Cats ha ampliato la creazione dei corsi con gli avatar

Kung Fu Kendra ha ridotto i tempi di produzione video e raggiunto un pubblico globale

Kung Fu Kendra ha ridotto i tempi di produzione video e raggiunto un pubblico globale

HeyGen Academy: corso video pratico su AI Studio

HeyGen Academy: corso video pratico su AI Studio

Perfetto per

Educatori, consulenti, coach, professionisti del benessere, formazione sui prodotti

Best practice
Suddividi i contenuti in parti facilmente fruibili

Mantieni ogni lezione breve e mirata, idealmente tra i 3 e i 7 minuti, così sarà più facile per il tuo pubblico seguirla, rivederla e ricordarla.

Mantieni il tuo copione chiaro e colloquiale

Non limitarti a insegnare,connetti. Usa un linguaggio quotidiano, semplifica i termini tecnici e dai vita alle idee con storie o esempi tratti dal mondo reale.

Sii intenzionale con gli elementi visivi

Usa presentatori avatar insieme a registrazioni dello schermo, demo o elementi grafici di supporto per rendere i tuoi contenuti più dinamici e facili da comprendere.

Aggiungi una leggera interattività

Favorisci il coinvolgimento con rapide verifiche di apprendimento, spunti di riflessione o semplici esercizi. Anche un quiz con una sola domanda può aumentare la memorizzazione.

Aggiorna facilmente man mano che cresci

Usa HeyGen per rivedere e aggiornare i contenuti in base ai feedback o agli aggiornamenti del prodotto, senza dover rigirare tutto da zero.

Funzionalità principali
  • Animazioni: aggiungi testo o elementi visivi animati per evidenziare i passaggi chiave, rafforzare l’apprendimento e mantenere alta l’attenzione degli spettatori.
  • Modelli: semplifica la creazione e mantieni tutto coerente. Non dimenticare che puoi personalizzare i modelli predefiniti di HeyGen con i colori del tuo brand!
  • Generate Looks: usa prompt di testo per adattare l’abbigliamento, l’ambiente o la posa del tuo avatar‑istruttore in base all’argomento o al pubblico
Suggerimento avanzato

Se il tuo video tutorial richiede elementi visivi extra, come registrazioni dello schermo, assicurati che siano allineati con il tuo copione. Inizia scrivendo lo script, poi usa il pulsante di anteprima per riprodurre l’audio mentre registri lo schermo in sincronia con la narrazione, così da ottenere il miglior tempismo possibile.

Pronto a immergerti più a fondo?

→ Approfondisci con il nostro Guida pratica per i professionisti L&D eBook

→ Scopri la nostra guida passo dopo passo per creare corsi di apprendimento coinvolgenti


Caso d'uso n. 2: annunci video

Storie e casi di successo dei clienti
Ask The Agent ha costruito fiducia per aumentare i nuovi contatti di potenziali clienti

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I video AI hanno aiutato Crystal Ninja a lanciare retail, e‑commerce, formazione ed eventi

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L’autore Jason Felts ha promosso il suo libro con video avatar

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Perfetto per

marchi, aziende o servizi di marketing

Best practice
  • Mantieni i video brevi. Punta a meno di 60 secondi per mantenere alta l’attenzione e aumentare le probabilità che il tuo pubblico guardi fino alla fine.
  • Metti in primo piano il valore.Condividi subito il tuo messaggio principale o il beneficio. Non aspettare la fine per dire alle persone cosa ci guadagnano.
  • Allinea il tuo messaggio al tuo obiettivo. Adatta lo stile, la durata e la call to action del video in base a dove verrà pubblicato, che si tratti di un Reel di Instagram, di una landing page del sito web o di un’email ai clienti.
  • Pensa prima al mobile. La maggior parte delle persone guarderà dal telefono, quindi mantieni l’inquadratura ravvicinata, il ritmo incalzante e le immagini facili da seguire.
  • Rendi i tuoi montaggi più accattivanti.Usa semplici animazioni di testo, inquadrature del prodotto o esempi dei clienti per evitare che il tuo video sembri piatto o statico.
  • Testa e migliora nel tempo.Prova diverse versioni del tuo hook, del messaggio o della CTA per capire cosa genera più clic, chiamate o vendite, quindi punta di più su ciò che funziona.
Funzionalità principali
  • Inserimento di prodotti: aggiungi prodotti fisici ai tuoi video con un clic.
  • Genera look: rendi il tuo avatar più dinamico cambiandone la posa, l’ambiente o l’abbigliamento usando solo un prompt di testo.
Suggerimento avanzato

Ecco una struttura di script collaudata del producer di contenuti social George “GG” Gossland di Favoured:

  • Hook – Qualcosa di visivamente strano o inaspettato.
  • Problema – Quali sfide sta affrontando il tuo spettatore?
  • Soluzione – In che modo il prodotto o il servizio allevia queste sfide?
  • USP – ovvero “unique selling point”. Metti in evidenza le caratteristiche che spiccano!
  • CTA – Dai sempre agli spettatori qualcosa da fare dopo.
Pronto a fare il salto di qualità?

→ Guarda un tutorial passo dopo passo per creare video pubblicitari

→ Scopri il 5 modi per migliorare i tuoi video ads e le prestazioni (ebook)

Caso d’uso n. 3: Video di influencer sui social

Storie ed esempi dei clienti
How martial arts instructor Kung Fu Kendra expanded her courses’ reach with multilingual social media promotion

How martial arts instructor Kung Fu Kendra expanded her courses’ reach with multilingual social media promotion

How Reply.io boosted its CEO’s TikTok presence with his HeyGen avatar

How Reply.io boosted its CEO’s TikTok presence with his HeyGen avatar

Favoured scales UGC content by 6X with HeyGen to unlock quantity and quality

Favoured scales UGC content by 6X with HeyGen to unlock quantity and quality

Perfect For

Businesses that thrive on social proof, including: product-based businesses (skincare, decor, etc.), service-based businesses (real estate, coaches, consultants), niche or passion-based businesses (pet brands, eco-conscious companies)

Best Practices
  • Hook viewers fast. Aim to grab attention in the first 1-2 seconds with motion, bold text, or a compelling visual.
  • Design for silent autoplay. Use captions, text overlays, and visual storytelling since many users watch without sound.
  • Keep it short. Less is more. Aim for under 15-30 seconds on TikTok, Instagram Reels, or YouTube Shorts. Adjust your script speed using advanced voice settings.
  • Frame it for the feed. Use vertical (9:16) or square formats depending on the platform. Avoid landscape orientation unless you’re posting to YouTube.
  • Lead with the “aha.” Highlight the transformation, benefit, or emotional payoff early, not just the product features.
  • Make it look native. Use platform trends, faster-paced creator-style edits, or UGC avatars to blend into the feed.
Top Features
  • UGC avatars: browse hundreds of AI-generated stock avatars with an authentic content creator feel.
  • Captions: make sure your message gets through, even when the sound is off.
Pro tip

Here’s a high-performing content structure used by top creators across TikTok, Reels and Shorts:

  1. Scroll-stopping visuals: open with bold text, motion or a surprising visual to halt the scroll
  2. Relatable moment: reflect a real pain point or “I’ve been there” situation to build an instant connection
  3. Transformation or payoff: show the value of your product in action
  4. Creator POV: use voiceover or on-screen text to narrate with a personal, authentic tone
  5. Simple CTA: make the next step obvious! (“Try this,” “watch more,” or “visit website.”)
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