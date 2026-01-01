Tous les principaux modèles d’IA. Une seule plateforme.

Utilisez Veo 3.1, Seedance 2.0, Nano Banana et tous les autres modèles d’IA de pointe dans un seul espace de travail HeyGen. Choisissez le modèle qui convient à votre prise de vue et combinez-les au sein d’un même projet, sans comptes séparés ni configuration requise.