Tous les principaux modèles d’IA. Une seule plateforme.
Utilisez Veo 3.1, Seedance 2.0, Nano Banana et tous les autres modèles d’IA de pointe dans un seul espace de travail HeyGen. Choisissez le modèle qui convient à votre prise de vue et combinez-les au sein d’un même projet, sans comptes séparés ni configuration requise.
Seedance 2.0 Générateur de vidéos IA par ByteDance
Le modèle vidéo le plus avancé de ByteDance, désormais sur HeyGen. Transformez du texte et des images en clips fluides et multi‑plans avec des mouvements réalistes. Commencez à générer en quelques secondes, gratuitement.
Générateur de vidéos IA Veo 3.1 par Google
Le modèle vidéo d’IA le plus avancé de Google DeepMind, désormais sur HeyGen. Transformez du texte, des images ou des premières et dernières images en clips cinématographiques avec un son natif. Commencez à générer en quelques secondes, gratuitement.
Tout ce que vous voulez créer, vous pouvez le créer dès maintenant
Inscrivez-vous pour utiliser Veo 3.1, Seedance 2.0, Nano Banana et le reste du studio d’IA HeyGen dans l’éditeur ou via une seule API HeyGen. Aucun assemblage de prestataires, aucun tournage.