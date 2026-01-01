Passez du texte à la vidéo dans tous les styles que vous pouvez imaginer. Créez des démos produit, des vidéos de fondateur, des visuels surréalistes, des scènes lifestyle, des vidéos pédagogiques explicatives et des publicités cinématographiques à partir du même modèle, le tout dans HeyGen.

Les styles restent attachés au personnage — même éclairage, même tenue, même ambiance — même lorsque la caméra et l’environnement changent.