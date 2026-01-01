Générateur de vidéos IA Veo 3.1 par Google
Le modèle vidéo d’IA le plus avancé de Google DeepMind, désormais sur HeyGen. Transformez du texte, des images ou des premières et dernières images en clips cinématographiques avec un son natif. Commencez à générer en quelques secondes, gratuitement.
- Mouvements haute fidélité
- Continuité multi‑prise
- Invite personnalisée
Ce que vous pouvez créer avec Veo 3.1
Veo 3.1 est un modèle vidéo IA de Google DeepMind conçu pour les créateurs et les équipes. Transformez du texte, des images et des références en clips cinématographiques, contrôlez la première et la dernière image, et produisez des vidéos prêtes pour la diffusion sans quitter HeyGen.
Génération de plans de coupe cinématographiques
Créez des plans de coupe IA de haute qualité pour les lancements de produits, les vidéos explicatives, les publicités, les tutoriels, les vidéos sociales et les campagnes de marque. Veo 3.1 transforme une simple invite en plans séquences soignés, avec un éclairage réaliste, des mouvements de caméra dynamiques et un son natif générés en une seule passe.
Image vers vidéo
Donnez vie à vos images statiques avec le moteur image‑vers‑vidéo Veo 3.1. Animez des photos de produits, des scènes de vie, des miniatures et des visuels de marque en vidéos prêtes pour la production, avec des mouvements naturels, des variations de lumière et une profondeur cinématographique.
Styles créatifs infinies
Passez du texte à la vidéo dans tous les styles que vous pouvez imaginer. Créez des démos produit, des vidéos de fondateur, des visuels surréalistes, des scènes lifestyle, des vidéos pédagogiques explicatives et des publicités cinématographiques à partir du même modèle, le tout dans HeyGen.
Les styles restent attachés au personnage — même éclairage, même tenue, même ambiance — même lorsque la caméra et l’environnement changent.
Contrôle de la première et de la dernière image
Définissez précisément où commence et où se termine votre vidéo grâce aux prompts de première et de dernière image. Créez des transformations fluides, des moments avant/après, des révélations de produit, des transitions, des extensions de scène et des plans héros soignés, avec un contrôle total sur le résultat.
Comment les créateurs et les marques utilisent Veo 3.1
Des lancements de produits et cinématiques de marque aux publicités sociales et vidéos explicatives, Veo 3.1 s’adapte à la façon dont les équipes modernes produisent leurs vidéos. Générez des vidéos IA cinématographiques avec son natif pour n’importe quel canal, format ou audience, le tout dans un seul flux de travail au sein de HeyGen.
Clips créatifs pensés pour les réseaux sociaux
Générez des vidéos courtes optimisées pour TikTok, Instagram, YouTube Shorts et LinkedIn. Créez des hooks, des transitions, des métaphores visuelles, des scènes avec avatar et des vidéos sociales de marque sans avoir besoin d’une équipe de montage complète.
Vidéos de fondateur et de marque
Transformez vos annonces, mises à jour produit, prises de parole d’expert et messages de fondateur en vidéos cinématographiques grâce à votre double numérique IA. Ajoutez du mouvement, des décors et des plans de coupe pour donner une dimension premium à chaque message.
Vidéos éducatives et explicatives
Rendez les idées complexes plus faciles à comprendre grâce à des exemples visuels, des concepts animés, des scènes de vie réelle et des plans de coupe (B-roll) pertinents. Idéal pour les cours, les vidéos explicatives sur l’IA, l’onboarding, les formations et tout contenu vidéo éducatif.
Contenu de lancement de produit
Créez des vidéos de lancement de produit qui arrêtent le défilement, avec des plans produits cinématographiques, des démonstrations de fonctionnalités, des visuels abstraits et des transitions soignées. Conçues pour les publications sur les réseaux sociaux, les pages d’atterrissage, les publicités et les campagnes de vidéos de démonstration produit.
Les équipes livrent plus vite avec Veo 3.1
Découvrez les créateurs et les marques qui utilisent Veo 3.1 pour développer leur storytelling et lancer des campagnes en quelques heures.
Questions fréquemment posées
Qu’est-ce que Veo 3.1 ?
Veo 3.1 est le modèle vidéo IA le plus avancé de Google DeepMind. Il transforme des invites textuelles, des images de référence et des images de début ou de fin en clips vidéo cinématographiques avec un son natif, des mouvements réalistes et un contrôle de la caméra digne d’un réalisateur. Sur HeyGen, Veo 3.1 fonctionne aux côtés de votre avatar IA et d’autres modèles vidéo au sein d’un même flux de travail.
Qui a créé Veo 3.1 ?
Veo 3.1 a été développé par Google DeepMind, le laboratoire de recherche en IA de Google. Il s’agit de la dernière version du modèle phare de génération vidéo de Google et d’un concurrent direct de Sora 2 d’OpenAI. HeyGen intègre directement Veo 3.1 afin que vous puissiez l’utiliser sans avoir à gérer un compte Google ou Gemini séparé.
Veo 3.1 est-il gratuit à essayer ?
Oui. Vous pouvez essayer gratuitement Veo 3.1 sur HeyGen avec des crédits inclus dans chaque compte, sans carte bancaire requise pour commencer. Les offres payantes débloquent des résolutions plus élevées, des clips plus longs, davantage de générations par mois, ainsi que des droits d’utilisation commerciale sans filigrane.
Comment puis-je utiliser Veo 3.1 sur HeyGen ?
Connectez-vous à HeyGen, ouvrez l’éditeur vidéo et sélectionnez Veo 3.1 dans le sélecteur de modèles. Saisissez un prompt, ajoutez une image de référence ou définissez les premières et dernières images pour contrôler votre plan. Enchaînez des clips Veo 3.1 avec votre avatar IA, des plans de coupe, la voix et la musique dans le même projet.
Quelle est la durée maximale d’une vidéo avec Veo 3.1 ?
Veo 3.1 génère des clips de plusieurs secondes par génération, et vous pouvez prolonger les scènes en utilisant des prompts sur la première et la dernière image, ou assembler plusieurs clips dans l’éditeur HeyGen. La durée maximale par clip et la durée totale du projet dépendent de votre offre HeyGen.
Veo 3.1 peut-il générer de l’audio et du son ?
Oui. Veo 3.1 génère un son natif en même temps que la vidéo, y compris les bruits d’ambiance, les effets sonores et les dialogues. Cela signifie qu’il n’y a plus besoin d’enregistrer une voix off séparée ni de faire un montage audio. Sur HeyGen, vous pouvez également ajouter votre propre clone de voix IA ou importer un fichier audio personnalisé lorsque vous souhaitez garder un contrôle total.
Puis-je utiliser les vidéos Veo 3.1 à des fins commerciales ?
Les vidéos générées avec Veo 3.1 sur HeyGen peuvent être utilisées à des fins commerciales, y compris pour des publicités, des publications sur les réseaux sociaux, des lancements de produits et des livrables clients, dans le cadre de la licence commerciale incluse dans votre offre HeyGen. Les vidéos produites avec l’offre gratuite comportent des filigranes. Les offres payantes les suppriment et accordent des droits commerciaux complets.
Quels formats d’image Veo 3.1 prend-il en charge ?
Veo 3.1 génère des vidéos aux formats vertical, carré et horizontal, y compris 16:9 et 9:16, afin que vous puissiez créer pour YouTube, TikTok, Reels, Shorts, LinkedIn et vos pages de destination à partir du même prompt, sans avoir à recadrer.
Tout ce que vous voulez créer, vous pouvez le créer dès maintenant
Commencez à créer avec Veo 3.1 et le reste du studio IA de HeyGen. Aucune configuration, aucun tournage : ouvrez simplement un onglet et lancez-vous.