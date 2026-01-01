Fondé en 1843, The Economist est l’une des publications d’actualité les plus respectées au monde et est réputé pour la profondeur de ses analyses, sa rigueur éditoriale et sa vision globale. Ce magazine basé à Londres couvre la politique internationale, l’économie, les sciences et la culture, en combinant formats imprimés, numériques, podcasts et récits vidéo.

À mesure que la consommation de médias devient de plus en plus multimodale et mondiale, The Economist a cherché des moyens d’étendre sa portée à travers les langues et les plateformes, sans sacrifier la qualité éditoriale ni augmenter les coûts de production. À la tête de cet effort se trouve Ludwig Siegele, rédacteur en chef principal des initiatives en matière d’IA.

« Mon travail consiste à trouver comment utiliser l’IA générative dans la rédaction », a déclaré Ludwig. « Et ce n’est pas toujours facile. »

Mais lorsqu’il a été question de localisation vidéo, la réponse est rapidement devenue évidente : HeyGen.

Libérez votre portée mondiale grâce à la traduction vidéo alimentée par l’IA

The Economist produit un flux régulier de courtes vidéos au contenu éditorial riche pour des plateformes comme Instagram, TikTok et YouTube. Cependant, celles‑ci n’étaient traditionnellement publiées qu’en anglais en raison des coûts élevés et de la complexité liés à la traduction et à la re‑production de contenus vidéo dans plusieurs langues.

« Avant de traduire une vidéo, cela coûtait trop cher pour même commencer à en publier une ou deux », a déclaré Ludwig. « Les expériences elles-mêmes étaient trop coûteuses. »

Cela a changé lorsque Ludwig est tombé sur HeyGen. « J’ai entendu parler de HeyGen pour la première fois par le fils d’un collègue de notre bureau de Berlin », a expliqué Ludwig. « Il l’utilisait pour traduire des vidéos de formation pour son équipe en Europe de l’Est. J’ai vu ça et je me suis dit : “c’est incroyable”. »

L’équipe a commencé à tester le pipeline de traduction de HeyGen sur ses vidéos sociales courtes, en traduisant les versions originales en anglais vers l’allemand, le français, l’espagnol et le mandarin. « La façon dont nous utilisons HeyGen est simple », explique Ludwig. « Nous téléchargeons la vidéo, l’outil nous fournit une première traduction, puis nous utilisons la fonction de relecture pour la rendre parfaite. »

Cette fonctionnalité de relecture a changé la donne. D’autres plateformes proposaient une traduction automatique, mais sans permettre de contrôle éditorial. « Vous êtes à la merci de l’algorithme », a déclaré Ludwig. « Et cela ne répond pas toujours à nos standards journalistiques. » La capacité de HeyGen à modifier les traductions directement dans le texte et à les faire relire par des locuteurs natifs a permis à The Economist de préserver son ton, sa précision et sa voix.

Les résultats ont été immédiats. Certaines vidéos traduites ont surpassé leurs versions originales en anglais, atteignant des centaines de milliers de vues. « Ça a été un grand moment pour nous », a déclaré Ludwig.

Intensifier les expérimentations et transformer la culture interne

Le succès de HeyGen a également marqué un changement culturel au sein de la rédaction. « Mon objectif est d’amener mes collègues à réellement utiliser la technologie », a déclaré Ludwig. « Tout le monde y a accès, mais il est difficile de modifier les méthodes de travail. Des outils comme HeyGen facilitent cette transition, car les résultats parlent d’eux-mêmes. »

Une première démonstration s’est révélée décisive. « La première fois que j’ai vu l’un de nos rédacteurs parler un français courant, j’en suis resté bouche bée », se souvient Ludwig. « Les mouvements de la bouche correspondaient, le ton de la voix était identique. C’était bluffant de réalisme. »

Le réalisme de la traduction de HeyGen a aidé les journalistes de The Economist à considérer l’IA non pas comme une curiosité, mais comme un outil pratique pour la rédaction. Cette crédibilité a ouvert la voie à de nouvelles formes d’expérimentation.

Depuis, l’équipe a commencé à tester des contenus explicatifs basés sur des avatars, en utilisant des images de penseurs historiques rendues vivantes grâce à des mouvements et une narration générés par l’IA. Le projet fait partie d’une nouvelle série sur le libéralisme qui réinvente la manière d’enseigner visuellement des concepts historiques.

« L’avenir du journalisme est liquide », a déclaré Ludwig. « Vous écrivez un article, puis vous le transformez en vidéo, puis en audio. Le consommateur choisit comment l’expérimenter. » HeyGen a contribué à rendre cette vision tangible sans bouleverser le flux de production de The Economist.

Transformer le journalisme grâce à la vidéo IA multilingue

Depuis la mise en place de HeyGen, The Economist a débloqué de nouvelles capacités multilingues, élargi la portée de son audience et confirmé la valeur de son investissement dans un journalisme dopé à l’IA.

Portée vidéo accrue : certaines vidéos traduites ont reçu des centaines de milliers de vues, égalant ou dépassant les performances des versions originales en anglais.

: certaines vidéos traduites ont reçu des centaines de milliers de vues, égalant ou dépassant les performances des versions originales en anglais. Localisation débloquée : Pour la première fois, The Economist a pu expérimenter la vidéo multilingue à grande échelle. « Cela n’a été possible que lorsque les coûts ont suffisamment baissé pour rendre l’expérimentation viable », a déclaré Ludwig.

: Pour la première fois, The Economist a pu expérimenter la vidéo multilingue à grande échelle. « Cela n’a été possible que lorsque les coûts ont suffisamment baissé pour rendre l’expérimentation viable », a déclaré Ludwig. Qualité éditoriale préservée: La fonctionnalité de relecture de HeyGen a permis à des locuteurs natifs d’affiner les traductions, garantissant leur exactitude et le maintien des exigences éditoriales élevées de The Economist.

Au-delà des indicateurs chiffrés, l’impact humain a été tout aussi significatif. « Utiliser HeyGen pour produire des vidéos professionnelles est enthousiasmant », a déclaré Ludwig. « À la fin, vous pouvez dire : “C’est moi qui ai fait ça.” Cela vous donne les moyens de faire des choses que vous ne pourriez autrement pas faire. »

Aujourd’hui, The Economist continue de développer ses capacités d’IA dans la vidéo, la traduction et la production éditoriale. Pour ceux qui envisagent d’utiliser des outils similaires, son conseil est simple.

« Si vous êtes curieux à propos de HeyGen, essayez-le tout simplement », a déclaré Ludwig. « Importez une vidéo, testez les traductions, amusez-vous avec la relecture et vous verrez à quel point cette technologie est réellement puissante et accessible. »