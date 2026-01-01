

Vous l’avez probablement déjà vu sur Instagram. Un moine chauve à la voix posée distille des conseils de vie dans votre fil. Des millions de vues. Des milliers de commentaires de personnes profondément touchées.

Yang Mun n’est pas une vraie personne. C’est un personnage IA créé entièrement avec HeyGen par le créateur Shalev Hani. Et des comptes comme le sien explosent en ce moment sur Instagram, TikTok et YouTube.

Shalev a fait passer Yang Mun à plus de 2,5 millions d’abonnés sur Instagram grâce à une formule simple : une idée claire, environ 20 minutes de production et HeyGen. Pas de caméra. Pas de studio. Aucun talent traditionnel ni équipe de production.

Qui regarde

Yang Mun s’adresse aux adultes de 25 à 50 ans qui font défiler Instagram à la recherche de quelque chose que la plupart des fils ne peuvent pas offrir. Shalev Hani, le créateur derrière Yang Mun, décrit son audience comme « des adultes en quête de calme, de clarté émotionnelle et d’ancrage spirituel. » Ils ne veulent pas de bruit. Ils veulent un moment de calme. Et ils ne sont pas seuls. Nous vivons une mutation du bien-être, où le ralentissement et la priorité donnée à la santé mentale sont passés de centres d’intérêt de niche à des priorités grand public.

La vidéo porte toute la stratégie. « La vidéo est le support central pour transmettre la présence, le ton et la confiance », explique Shalev. « Un post texte peut partager de la sagesse. Une vidéo te la fait ressentir. » C’est pourquoi il construit tout autour de la vidéo et de rien d’autre.

Le problème

Avant HeyGen, chaque vidéo demandait un effort manuel considérable pour être scénarisée, enregistrée, montée et publiée. Shalev décrit son ancien processus comme « plus lent et plus gourmand en ressources, ce qui limitait la régularité ». Il arrivait à produire quelques vidéos par semaine, ce qui semble raisonnable jusqu’à ce que l’on comprenne vraiment comment fonctionne Instagram. L’algorithme récompense la constance au quotidien. Quelques publications par semaine signifient moins de portée, une croissance plus lente et un plafond que Shalev sentait clairement, sans parvenir à le dépasser.

Le défi le plus profond était la question de la durabilité. « Maintenir une fréquence de publication régulière sans s’épuiser » était la difficulté principale. La dimension méditative du contenu exigeait une grande précision dans le ton et le rythme. Conserver ce niveau de qualité tout en publiant assez souvent pour continuer à croître était un effort éreintant, impossible à tenir sur la durée.

« Utilisez la technologie pour servir le message, pas pour en détourner l’attention. » — Shalev Hani, créateur de Yang Mun

Pourquoi HeyGen

Shalev a commencé à chercher une solution vidéo basée sur l’IA lorsqu’il a compris qu’il devait « mettre l’échelle sur le contenu tout en préservant l’authenticité. » Il ne cherchait pas un raccourci. Il avait besoin d’un outil capable de gérer la charge de production sans introduire l’effet de vallée dérangeante dans le produit final.

Il a évalué plusieurs plateformes et a choisi HeyGen pour une raison.Selon ses propres mots, « Cela paraissait le plus humain et le moins intrusif, en gardant l’accent sur le message. » D’autres outils introduisaient des éléments visuels ou sonores qui attiraient l’attention sur la technologie. HeyGen a fait l’inverse : il s’est effacé derrière le contenu.

L’intégration a été rapide. Shalev et son équipe se sont rapidement familiarisés avec la suite d’outils « en moins de quelques jours. » Pas de courbe d’apprentissage abrupte. Pas de longues phases d’expérimentation. Ils sont passés de la première utilisation à une production de qualité professionnelle presque immédiatement.

Comment ça marche

Pour le compte Yang Mun, les idées viennent de deux sources : les difficultés récurrentes de l’audience et les thèmes spirituels intemporels. Shalev explique qu’il ne court pas après les tendances. Il cherche plutôt là où les besoins actuels des gens se recoupent avec ce qui est vrai depuis des siècles. Cette combinaison donne à chaque vidéo à la fois de l’immédiateté et de la profondeur.

Il écrit des scripts courts et simples. C’est la leçon la plus importante que Shalev a apprise très tôt. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il aurait aimé savoir dès le départ, sa réponse a été directe : « Les scripts simples donnent les meilleurs résultats. » La tentation, avec les outils vidéo d’IA, est d’écrire des contenus plus longs et plus complexes parce que la technologie peut les gérer. Mais le public ne veut pas de complexité. Il veut une seule idée, transmise clairement. Quand il n’a pas de script prêt, il utilise le générateur de scripts de HeyGen pour en créer un.

Les autres fonctionnalités sur lesquelles il compte le plus sont « la livraison par avatar et la voix. » Pas de graphismes sophistiqués. Pas de montages à rallonge. Le format reste minimal et centré sur le message parce que, comme le dit Shalev, « ce sont les vidéos minimalistes, centrées sur le message, qui créent la connexion avec les gens. » Comme il est très facile de créer des vidéos sur HeyGen, il produit son contenu par lots, en écrivant et réalisant plusieurs vidéos en une seule session, puis en les programmant sur toute la semaine.

