Dès le début, getitAI savait que la confiance et le timing étaient non négociables. Si les agents numériques devaient persuader, ils devaient paraître réels, pas seulement visuellement convaincants mais aussi fluides dans leur comportement. Pas de pauses maladroites, de doublages rapiécés ou d'atmosphères étranges.

Les premières plateformes d'avatar privilégiaient soit la qualité au détriment de la vitesse, soit offraient des réponses rapides qui n'étaient pas photoréalistes. Aucune des deux solutions n'a fonctionné. Le médium ne pouvait pas briser l'histoire.

« Nous ne cherchions pas seulement un visage, nous avions besoin de quelque chose d'expressif, rapide et émotionnellement lisible. L'histoire devait convaincre, à chaque fois », a déclaré Alain.

HeyGen était la première plateforme à proposer la combinaison dont getitAI avait besoin : des avatars photoréalistes, une réactivité en temps réel et une interface conviviale pour les développeurs capable de suivre le rythme d'une narration dynamique.

Pourquoi HeyGen était le chaînon manquant

Ce qui distinguait HeyGen, c'était sa combinaison unique de génération de vidéos photoréalistes et d'avatars en streaming en temps réel. Il ne s'agissait pas seulement de rendre des avatars, mais de maintenir une interaction crédible et fluide où l'utilisateur n'a jamais l'impression d'attendre après un logiciel.

En tant que l'un des premiers partenaires interactifs d'avatar de HeyGen, getitAI a travaillé étroitement avec l'équipe produit pour adapter le système à des cas d'utilisation plus exigeants : logique de branchement, entrées utilisateur flexibles et livraison émotionnellement intelligente.

« C'était un début difficile, mais finalement, nous avons franchi la vallée de l'étrange et créé quelque chose qui ressemblait à une véritable conversation », a déclaré Alain.

Après 18 mois de collaboration, getitAI a été invité à partager son travail lors d'un événement communautaire HeyGen. Sur scène, le co-fondateur de HeyGen, Wayne Liang, l'a dit clairement : « getitAI utilise notre technologie mieux que nous. »

La persuasion comme plateforme

Alors que les premières adhésions provenaient de marques grand public, l'ambition plus large de getitAI est horizontale : transformer la confiance et la conversation en infrastructure—quelque chose qui pourrait fonctionner partout où des décisions sont prises.

De l'intégration de SaaS à l'éducation, la finance et la santé—partout où une décision nécessite des conseils, un agent bien formé peut intervenir. Le secteur est optionnel. Le contact humain ne l'est pas.

Les avatars de HeyGen rendent ces agents visibles. getitAI les rend persuasifs.

Ensemble, ils préparent le terrain pour un nouveau type d'interface — une où l'histoire ne s'arrête pas à l'appel à l'action, mais se poursuit à chaque clic, balayage et question.

L'impact : Interaction qui émeut les gens

Les sessions avec les agents getitAI + HeyGen durent maintenant en moyenne plus de 2,5 minutes—un multiple supérieur aux fenêtres d'engagement typiques. Les résultats ne se traduisent pas seulement par un engagement plus long, mais aussi par une interaction plus approfondie : les utilisateurs posent des questions, reçoivent des réponses personnalisées et restent dans le flux.

Les taux de conversion pour ces interactions varient de 13 à 21 %. Mais le changement le plus intéressant ? L'utilisateur cesse de naviguer—et commence à faire partie de l'histoire.

« Internet est passé des pages aux flux. Maintenant, il passe des flux aux caractères. Nous construisons le système à l'origine de ce changement », a déclaré Alain.

Qu'est-ce qui vient ensuite

Alors que getitAI se prépare à lancer son marché d'agents créateurs, HeyGen reste un élément essentiel de la pile. Les entreprises pourront bientôt déployer des agents formés, avec voix, ton et style de narration, aussi facilement que d'ajouter un paiement Stripe.

Pour HeyGen, c'est la preuve de ce qui se passe lorsque les avatars arrêtent de lire des scripts et commencent à guider les décisions. Pour getitAI, c'est l'étape suivante vers un web alimenté non pas par des clics, mais par la conversation.