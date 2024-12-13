S'appuyer sur une pile IA pour augmenter les efforts de marketing

L'équipe marketing de Tomorrow.io fonctionne avec un large champ d'action et une structure épurée, composée de seulement cinq membres. Pour rivaliser avec des organisations plus importantes disposant de ressources marketing illimitées, Kelly Peters, Directrice du Marketing, exploite des stratégies pilotées par l'IA et des piles technologiques.

« Nous desservons de nombreux services différents. Nous devons nous démarquer, comme toute équipe marketing. Mais compte tenu également de notre taille, nous devons être particulièrement débrouillards », a déclaré Peters. « C'est pourquoi nous avons fortement misé sur l'intelligence artificielle et l'avons adoptée, plutôt que de réagir de manière passive. »

L'équipe marketing de Tomorrow.io s'appuie fortement sur la vidéo. C'est un élément crucial de leur stratégie marketing, tant du point de vue du référencement que de l'engagement. Cependant, la production vidéo traditionnelle demande beaucoup de temps, nécessitant la coordination avec les cadres, les vidéastes et une post-production étendue.

« Nous savons que la vidéo va mieux engager les gens et avoir un plus grand impact du point de vue de la marque », a déclaré Peters. « Nous la considérons comme cruciale pour l'avenir du marketing. »

Pour adopter une approche plus de type ABM, l'équipe avait besoin d'un moyen de personnaliser le contenu à l'échelle du compte et de l'individu tout en maintenant une cohérence à travers une gamme croissante de productions. C'est ce qui les a conduits à HeyGen.

Trouver la bonne plateforme pour sa machine à contenu

Après avoir utilisé Synthesia, l'équipe a réalisé que cela ne répondait pas à leurs besoins en termes de qualité d'avatar. Tomorrow.io a choisi HeyGen pour ses avatars IA réalistes et la capacité de créer et d'envoyer des vidéos personnalisées des dirigeants.

Désormais, HeyGen alimente la machine à contenu quotidienne de Tomorrow.io et s'intègre de manière transparente dans ses flux de travail de contenu. L'équipe utilise la plateforme pour produire du contenu vidéo qui peut être réutilisé dans différents formats, allant des vidéos explicatives de produits et des vidéos de dirigeants aux publications sur les réseaux sociaux et aux campagnes d'emailing.

« La plupart des équipes marketing planifient leur contenu écrit et créent des vidéos à partir de cela. Alors que nous planifions pour le contenu vidéo et transformons ceux-ci en articles écrits, » a déclaré Ruth Favela, responsable marketing IA. « Nous avons réalisé, pourquoi ne pas simplement commencer par une vidéo qui peut être transformée en plusieurs morceaux de contenu ? »

Par exemple, Tomorrow.io utilise HeyGen pour créer des avatars IA de ses dirigeants, y compris son CMO, et produire du contenu vidéo personnalisé pour les prospects à haute valeur. Tout ce que l'équipe doit faire, c'est rencontrer une partie prenante pour définir les objectifs, utiliser ChatGPT ou Claude pour écrire un script, le mettre dans HeyGen pour générer une vidéo d'avatar, et l'exporter pour la post-production, le tout avec l'IA. Les vidéos finales sont ensuite intégrées dans les canaux de distribution.

Au-delà du marketing, les avatars IA HeyGen ont trouvé des applications dans plusieurs départements, avec des cas d'utilisation potentiels tels que des modules de formation ou des vidéos de support client. « Notre équipe marketing est désormais devenue ce phare de leadership dans l'espace marketing IA, à la fois en interne et à l'extérieur », a déclaré Peters.

Conversion de vidéos IA en marketing de haut niveau