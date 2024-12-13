Tomorrow.io, la plateforme de résilience leader dans le monde, permet aux secteurs publics et privés d'atténuer l'impact de la météo sur leurs opérations. Grâce à sa constellation de satellites en expansion, elle intègre des données avancées dans des modèles propriétaires pour fournir des insights prédictifs inégalés via sa Plateforme de Résilience™. Cela permet aux organisations d'anticiper et de gérer les perturbations liées à la météo, assurant la résilience et la continuité dans toutes les conditions. Par exemple, une compagnie d'assurance automobile peut alerter ses assurés de déplacer leurs voitures si de la grêle est prévue.
Parce que Tomorrow.io soutient un large éventail d'industries et de cas d'utilisation, l'entreprise a été confrontée à des défis pour mettre à l'échelle un contenu vidéo personnalisé et impactant afin de soutenir ses divers publics, améliorer l'efficacité, amplifier la présence des dirigeants et stimuler la stratégie de contenu.
S'appuyer sur une pile IA pour augmenter les efforts de marketing
L'équipe marketing de Tomorrow.io fonctionne avec un large champ d'action et une structure épurée, composée de seulement cinq membres. Pour rivaliser avec des organisations plus importantes disposant de ressources marketing illimitées, Kelly Peters, Directrice du Marketing, exploite des stratégies pilotées par l'IA et des piles technologiques.
« Nous desservons de nombreux services différents. Nous devons nous démarquer, comme toute équipe marketing. Mais compte tenu également de notre taille, nous devons être particulièrement débrouillards », a déclaré Peters. « C'est pourquoi nous avons fortement misé sur l'intelligence artificielle et l'avons adoptée, plutôt que de réagir de manière passive. »
L'équipe marketing de Tomorrow.io s'appuie fortement sur la vidéo. C'est un élément crucial de leur stratégie marketing, tant du point de vue du référencement que de l'engagement. Cependant, la production vidéo traditionnelle demande beaucoup de temps, nécessitant la coordination avec les cadres, les vidéastes et une post-production étendue.
« Nous savons que la vidéo va mieux engager les gens et avoir un plus grand impact du point de vue de la marque », a déclaré Peters. « Nous la considérons comme cruciale pour l'avenir du marketing. »
Pour adopter une approche plus de type ABM, l'équipe avait besoin d'un moyen de personnaliser le contenu à l'échelle du compte et de l'individu tout en maintenant une cohérence à travers une gamme croissante de productions. C'est ce qui les a conduits à HeyGen.
Trouver la bonne plateforme pour sa machine à contenu
Après avoir utilisé Synthesia, l'équipe a réalisé que cela ne répondait pas à leurs besoins en termes de qualité d'avatar. Tomorrow.io a choisi HeyGen pour ses avatars IA réalistes et la capacité de créer et d'envoyer des vidéos personnalisées des dirigeants.
Désormais, HeyGen alimente la machine à contenu quotidienne de Tomorrow.io et s'intègre de manière transparente dans ses flux de travail de contenu. L'équipe utilise la plateforme pour produire du contenu vidéo qui peut être réutilisé dans différents formats, allant des vidéos explicatives de produits et des vidéos de dirigeants aux publications sur les réseaux sociaux et aux campagnes d'emailing.
« La plupart des équipes marketing planifient leur contenu écrit et créent des vidéos à partir de cela. Alors que nous planifions pour le contenu vidéo et transformons ceux-ci en articles écrits, » a déclaré Ruth Favela, responsable marketing IA. « Nous avons réalisé, pourquoi ne pas simplement commencer par une vidéo qui peut être transformée en plusieurs morceaux de contenu ? »
Par exemple, Tomorrow.io utilise HeyGen pour créer des avatars IA de ses dirigeants, y compris son CMO, et produire du contenu vidéo personnalisé pour les prospects à haute valeur. Tout ce que l'équipe doit faire, c'est rencontrer une partie prenante pour définir les objectifs, utiliser ChatGPT ou Claude pour écrire un script, le mettre dans HeyGen pour générer une vidéo d'avatar, et l'exporter pour la post-production, le tout avec l'IA. Les vidéos finales sont ensuite intégrées dans les canaux de distribution.
Au-delà du marketing, les avatars IA HeyGen ont trouvé des applications dans plusieurs départements, avec des cas d'utilisation potentiels tels que des modules de formation ou des vidéos de support client. « Notre équipe marketing est désormais devenue ce phare de leadership dans l'espace marketing IA, à la fois en interne et à l'extérieur », a déclaré Peters.
Conversion de vidéos IA en marketing de haut niveau
HeyGen est devenu un élément essentiel de la stratégie de contenu de Tomorrow.io, permettant à l'équipe d'augmenter leur production et d'améliorer l'engagement sans sacrifier la qualité. En rationalisant la production vidéo et en permettant une approche personnalisée, HeyGen a aidé Tomorrow.io à repenser le potentiel de la vidéo dans leurs efforts de marketing.
L'adoption de HeyGen a considérablement réduit les délais de production vidéo, les membres de l'équipe créant des vidéos polies en quelques heures au lieu de semaines. La scalabilité et la personnalisation réalisées avec HeyGen ont transformé la capacité de Tomorrow.io à engager ses audiences et à améliorer le parcours de l'acheteur sans épuiser les ressources internes.
« Je ne peux même pas imaginer le faire avec un équipement vidéo traditionnel », a déclaré Madison Sofield, Stratégie de contenu IA et création vidéo. « Il faudrait faire venir un vidéaste, faire lire un script d'une minute à l'exécutif, et attendre les images. »
Tomorrow.io montre comment des outils d'IA avancés peuvent permettre à de petites équipes de rivaliser avec les géants de l'industrie, en stimulant l'innovation et l'excellence opérationnelle tout en transformant la manière dont les organisations se connectent avec leur public.
« Ce n'est pas seulement le gain de temps. C'est le fait qu'en n'ayant pas à consacrer ce temps à la publicité, je peux réfléchir davantage à de plus grands projets tels que des documentaires ou des campagnes que je n'aurais même pas envisagés avant d'avoir cet outil », a déclaré Peters.