Communiquez rapidement les informations importantes.

Le réseau météorologique fournit des informations sur la météo 24 heures sur 24, 365 jours par an à plus de 40 millions d'utilisateurs par mois à travers les différents marchés. Comme la météo est basée sur la localisation, Le réseau météorologique avait besoin d'un moyen de fournir des prévisions météorologiques plus localisées pour chaque communauté.

Pour cela, The Weather Network a créé son premier avatar assisté par IA en utilisant HeyGen. Cela ne remplace pas les présentateurs météo à l'antenne mais leur permet d'utiliser des avatars dans des messages sponsorisés. Avec le consentement explicite de ses météorologues, l'entreprise peut tirer parti de l'IA pour fournir des prévisions hyper-locales à plus grande échelle et offrir une opportunité aux communautés et aux économies locales de se préparer et de réagir aux événements liés à la météo.

Les entreprises des secteurs des médias météorologiques et des services d'information sont idéalement positionnées pour tirer parti de l'extraordinaire puissance de l'IA afin de mieux communiquer des informations vitales, raconter des histoires captivantes et aider les gens à prendre des décisions quotidiennes," déclare Nana Banerjee, Président et PDG de Pelmorex Corporation.