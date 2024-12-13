TechMix est un leader mondial dans la nutrition de la santé animale, offrant des produits conçus pour soutenir les animaux pendant des périodes de stress, telles que la naissance, le sevrage, le transport et le stress lié aux conditions météorologiques. Leur gamme de produits couvre les secteurs laitiers, bovins, porcins et les animaux de compagnie comme les chiens et les chevaux. En créant du contenu éducatif qui aide les agriculteurs et les partenaires de distribution à comprendre les avantages et les applications de leurs produits, TechMix vise à améliorer la santé et la durabilité de l'élevage dans le monde entier.

Pour combler le fossé linguistique et éducatif entre TechMix et ses partenaires de distribution internationaux, TechMix s'est tourné vers HeyGen pour fournir du contenu vidéo localisé et captivant qui soutient la formation continue sur ses produits.

Créer un système cohérent et multilingue

Auparavant, TechMix rencontrait des difficultés pour former ses partenaires internationaux, notamment en raison des barrières linguistiques et du manque d'outils pédagogiques dynamiques. La méthode traditionnelle reposait sur des documents écrits et le bouche-à-oreille, ce qui ne fournissait souvent pas de directives visuelles claires sur l'utilisation des produits. TechMix avait besoin d'un moyen pour garantir que les partenaires dans différents pays puissent accéder à des matériaux de formation de haute qualité et localisés.

« Ce que nous voulions, c'était quelque chose qui puisse impliquer nos partenaires de distribution internationaux, éliminer les barrières linguistiques et leur donner accès à la connaissance du produit dans un format à la fois divertissant et professionnel », a déclaré John Sucansky, coordinateur marketing chez TechMix.

En utilisant HeyGen, TechMix a commencé à transformer ses produits existants et vidéos éducatives en contenu dynamique et localisé, en utilisant des avatars et des traductions. Ces vidéos, livrées dans la langue maternelle des partenaires, garantissent la clarté et améliorent la compréhension.

TechMix a également reconnu le pouvoir de rendre le contenu éducatif plus captivant. Dans leur secteur, fournir une formation chargée de textes ne suffit pas. Ils devaient s'assurer que les partenaires de distribution comprenaient les produits et se sentaient enthousiastes et habilités à former leurs équipes.

« Nous savions que simplement fournir du contenu écrit ne serait pas efficace pour maintenir l'engagement de nos partenaires », a déclaré John. « En utilisant les avatars de HeyGen, nous pouvions créer du contenu qui est informatif, amusant et interactif. Cela rend l'apprentissage une expérience plus dynamique. »

Avatars personnalisables et flux de travail de création vidéo

Avec des partenaires de distribution dans plusieurs pays, TechMix avait besoin d'une solution qui leur permettrait d'augmenter la production de leur contenu éducatif. En utilisant l'outil d'avatar de HeyGen, l'équipe filme leur personnel technique dans un studio, capturant des discours sur des applications spécifiques de produits, telles que le traitement des conditions liées au stress chez les veaux. Ces segments vidéo sont ensuite convertis en avatars et traduits en différentes langues en utilisant les capacités de traduction de HeyGen.

« En utilisant des avatars, nous avons éliminé le besoin de tournages en direct, ce qui non seulement fait gagner du temps mais enlève aussi la pression sur notre personnel qui n'est pas à l'aise devant la caméra », explique John. « Maintenant, ils fournissent juste le script, et nous nous occupons du reste en arrière-plan. »

Une fois traduit, l'équipe de TechMix travaille avec des partenaires internationaux pour peaufiner le contenu pour des localités spécifiques, en s'assurant que la traduction semble naturelle pour le public cible. Grâce à la plateforme HeyGen, TechMix fournit des vidéos éducatives personnalisées à leurs partenaires, économisant un temps et des ressources considérables tout en maintenant des normes de haute qualité.

« HeyGen nous a permis de créer une bibliothèque de vidéos éducatives qui peut être facilement accessible par nos partenaires à tout moment. Cela leur donne la confiance et les connaissances nécessaires pour vendre nos produits dans leur langue maternelle », a déclaré John.

Révolutionner la communication internationale des partenaires de TechMix

L'utilisation de HeyGen par TechMix a amélioré les flux de travail internes et a aidé à renforcer les relations avec leurs partenaires de distribution mondiaux en rendant le contenu éducatif plus accessible, compréhensible et captivant. En conséquence, les distributeurs se sentent plus confiants dans leur capacité à commercialiser et à appliquer les produits de TechMix, ce qui mène à une augmentation des ventes et à des partenariats plus solides.

Avec des projets visant à étendre l'utilisation de HeyGen sur le marché américain et à améliorer l'expérience éducative des employés des fermes bovines et porcines, TechMix prépare le terrain pour un avenir où ses équipes internationales et nationales seront renforcées par des outils d'IA de pointe.

Caractéristiques principales :

Apprentissage interactif : Les avatars de HeyGen permettent une formation dynamique et captivante pour les distributeurs mondiaux, garantissant qu'ils ne sont pas de simples récepteurs passifs d'informations, mais des participants actifs dans le processus d'apprentissage.

Les avatars de HeyGen permettent une formation dynamique et captivante pour les distributeurs mondiaux, garantissant qu'ils ne sont pas de simples récepteurs passifs d'informations, mais des participants actifs dans le processus d'apprentissage. Localisation évolutive : Grâce aux capacités multilingues de HeyGen, TechMix peut facilement étendre son contenu de formation pour soutenir un ensemble diversifié de marchés mondiaux.

Grâce aux capacités multilingues de HeyGen, TechMix peut facilement étendre son contenu de formation pour soutenir un ensemble diversifié de marchés mondiaux. Personnalisation : TechMix tire pleinement parti des avatars personnalisables et des flux de travail vidéo de HeyGen, leur permettant de créer du contenu éducatif adapté aux besoins spécifiques de chaque public cible.

Avec HeyGen, TechMix est en position de révolutionner la manière dont les produits de santé animale sont commercialisés et appliqués dans le monde entier. En exploitant des outils de communication alimentés par l'IA, TechMix améliore non seulement l'expérience éducative pour ses partenaires de distribution mais établit également des canaux de communication plus forts et plus efficaces qui favorisent le succès sur les marchés.