Tamer Abdel est un technologue et entrepreneur de longue date, avec plus de 25 ans d’expérience, ainsi que le fondateur et PDG de The AI Department, une entreprise de services d’IA clé en main qui aide les entreprises à déployer l’IA dans le marketing, les opérations, l’automatisation et la vidéo.

Bien que l’entreprise serve des secteurs allant de la santé au juridique et à l’automobile, l’immobilier est devenu l’une de ses activités à la croissance la plus rapide. Aujourd’hui, The AI Department collabore avec des agences et plus de 100 agents immobiliers, les aidant à développer des marques personnelles plus fortes grâce à une production régulière de vidéos propulsées par l’IA.

« En réalité, nous associons un expert humain à la tâche et au résultat », a déclaré Tamer. « Plutôt que d’installer une multitude d’outils d’IA, vous mettez en place un département d’IA unifié. »

Cette philosophie façonne tout ce qu’ils construisent, en particulier la vidéo.

Transformer la vidéo en un processus reproductible

Selon Tamer, presque tous les clients veulent d’abord parler de vidéo.

"Je dirais qu'environ 90 % de nos clients, lorsqu'ils arrivent, la première chose dont ils veulent parler, c'est du marketing", a-t-il déclaré.

Le problème, ce n’est pas le manque d’idées. C’est tout ce qui se passe avant que quelqu’un n’appuie sur « enregistrer ».

"Tu l’as noté dans ton agenda pour jeudi à 13 h, mais quand arrive le jeudi matin, tu regardes juste ce créneau de 13 heures en secouant la tête", a dit Tamer.

Même lorsque les professionnels finissent par s’asseoir pour enregistrer, la pression ne disparaît pas.

« Quand tu trouves enfin le courage de créer cette vidéo, tu la refais 10 ou 15 fois juste pour obtenir la prise parfaite, à cause de toute l’anxiété que tu as accumulée », a-t-il déclaré.

Pour les professionnels très occupés qui dirigent déjà des entreprises prospères, l’enregistrement de vidéos devient une tâche de plus qui n’atteint jamais le haut de la liste.

"Notre argumentaire est simple", déclara Tamer. "Vous n’avez plus besoin d’y consacrer du temps ni de subir l’angoisse de l’enregistrement. Nous nous occupons de tout pour vous."

Son équipe crée une fois l’avatar de chaque client, puis prend en charge la rédaction du script, la production, le montage et la publication. L’impact a été particulièrement visible dans l’immobilier.

"Nous avons plus de 100 agents rien que dans notre petite ville qui travaillent avec nous", a déclaré Tamer. "Quand le courtier commence à l'utiliser et que tout le monde voit le contenu, ils veulent tous suivre."

Au lieu de publier une fois par semaine ou une fois par mois, les agents publient désormais régulièrement.

"La personne qui publiait une fois par semaine ou une fois par mois peut désormais publier sept jours sur sept", a déclaré Tamer.

Créer un flux de travail de courtage qui passe à l’échelle

Plutôt que de proposer aux agences une nouvelle plateforme marketing à maîtriser, The AI Department a conçu un flux de création de contenu complet autour de HeyGen.

Les agents se connectent à un tableau de bord rempli d’idées de contenu couvrant des sujets tels que les actualités du marché, les primo-accédants, les informations sur les quartiers et l’éducation à la propriété.

Ils choisissent un sujet, l’IA génère un script personnalisé dans leur propre ton de voix, et HeyGen crée la première version de la vidéo.

À partir de là, les monteurs du département IA examinent chaque vidéo, effectuent le contrôle qualité, ajoutent des visuels complémentaires et des plans de coupe, puis préparent la version finale pour la publication.

"Nous avons un expert humain qui est le véritable arbitre du goût derrière chaque vidéo", a déclaré Tamer. « Aucune vidéo n’est simplement générée puis automatiquement publiée. Ils effectuent les montages, et ces montages sont guidés par le résultat que le client souhaite obtenir. »

Pendant des années, Tamer a décrit le flux de travail comme un modèle 80/20.

"Le flux de travail réalise 80 % du travail, puis les 20 % restants sont effectués par l’expert humain."

À mesure que HeyGen a continué d’évoluer, cet équilibre s’est modifié.

"Nous nous retrouvons maintenant à pencher vers du 90/10."

En conservant une plus grande partie du processus de production dans HeyGen, son équipe livre des vidéos soignées plus rapidement tout en passant moins de temps à transférer les projets entre différents outils de montage.

Construire la confiance plutôt que courir après les vues

Pour Tamer, le succès ne se mesure pas en nombre de vues, mais en termes de confiance.

« Nous n’optimisons généralement pas pour les vues », a-t-il déclaré. « Nous optimisons pour la confiance. »

Cette philosophie façonne chaque contenu créé par son équipe. Au lieu de courir après les tendances, le département IA aide les agents immobiliers à publier régulièrement des mises à jour du marché, des vidéos éducatives, des informations sur la communauté et des réponses aux questions fréquentes des clients, les positionnant ainsi comme des experts locaux de confiance.

« La confiance est la monnaie qui circule avant qu’une transaction n’ait lieu », a déclaré Tamer.

Depuis l’adoption de HeyGen, le département IA a produit plus de 1 500 vidéos tout en servant plus de 100 clients actifs. Chaque client reçoit environ 15 vidéos par mois, ce qui représente plus de 100 vidéos publiées chaque jour sur l’ensemble de sa base de clients.

Les résultats vont bien au-delà de la simple régularité. Les clients qui dépensaient auparavant entre 3 000 et 5 000 $ par mois pour une production vidéo traditionnelle peuvent désormais créer beaucoup plus de contenu pour une fraction de ce coût.

« Avec HeyGen, nous pouvons intervenir pour une fraction du coût et produire beaucoup plus de vidéos de haute qualité », a déclaré Tamer.

Pour lui, cependant, la plus grande victoire n’est pas financière.

"La meilleure chose que tout professionnel adore entendre, c’est qu’il n’aura plus jamais à enregistrer une autre vidéo," a-t-il déclaré.

Au lieu de passer du temps à filmer, les agents peuvent se concentrer sur le service à leurs clients tout en développant en continu leur marque personnelle grâce à la vidéo.