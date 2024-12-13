Lorsqu'il s'agit de rechercher et de prédire avec précision l'interaction de nouveaux médicaments dans le corps humain, les outils jouent un rôle essentiel dans la réduction des délais et des taux d'échec. C'est là que le logiciel de simulation pharmaceutique intervient, soutenant la découverte de médicaments, la recherche de développement et les soumissions réglementaires.

Nous avons parlé avec une personne qui propose une gamme de logiciels basés sur la simulation utilisés pour prédire le comportement des médicaments dans l'organisme et pour former les professionnels de la santé. Avec des prédictions plus précises, les chercheurs peuvent se concentrer sur le développement de traitements plus sûrs et plus efficaces, rationalisant ainsi un processus traditionnellement coûteux et incertain. Leurs équipes se concentrent sur la création de ressources qui éduquent mais aussi donnent aux utilisateurs les moyens de maîtriser les protocoles d'essais cliniques et les meilleures pratiques.

Avec l'aide de HeyGen, l'équipe de production de logiciels de simulation a réussi à réduire de moitié le temps de livraison de leurs vidéos, améliorant considérablement les vidéos de conseil et de formation. HeyGen a joué un rôle clé en permettant à l'équipe de repousser les limites de la technologie et de la recherche en matière de sauvetage, accélérant ainsi le développement de médicaments et contribuant à la découverte de traitements révolutionnaires.

Le Défi

Le défi auquel leur équipe de production a été confrontée était le coût élevé et le temps considérable associés à la production vidéo typique.

L'équipe produit des modules de formation de type simulation pour l'industrie médicale. Chaque module comprend de 50 à 100 vidéos qui nécessitent jusqu'à deux semaines par module pour repérer les lieux, embaucher une équipe de production et gérer le processus de tournage et de montage.

Avant de travailler avec HeyGen, l'équipe de production rencontrait des goulots d'étranglement chronophages dans le processus de tournage et de montage, tels que la mauvaise prononciation de termes médicaux complexes et de noms de médicaments, ce qui entraînait souvent des dépenses supplémentaires de temps et d'argent pour refilmer des vidéos de modules. De plus, son équipe était confrontée à une situation sans issue lors de la traduction de contenu pour leurs clients internationaux : soit doubler le budget pour utiliser une fonction de doublage linguistique qui ne mime pas précisément les acteurs, soit ajouter cinq semaines supplémentaires de tournage pour filmer dans une langue différente.

Pour remédier à ce processus long et coûteux, ils se sont tournés vers HeyGen.

La Solution

Grâce aux avatars quasi réels de HeyGen, l'équipe de production n'a plus besoin de refilmer sans cesse les modules. Au lieu de cela, l'équipe a créé une nouvelle intégration de flux de travail entre l'API de HeyGen et leur outil de contenu, permettant aux utilisateurs d'insérer des avatars quasi réels dans leurs modules vidéo.

Par exemple, au lieu de peiner à embaucher des acteurs ayant une formation médicale, ils peuvent créer des scripts pour des avatars dans HeyGen afin de garantir une prononciation précise de la terminologie médicale complexe et des noms de médicaments.

De plus, ils peuvent changer de langue en quelques minutes en utilisant la fonctionnalité de synthèse vocale de HeyGen, ce qui permet aux entreprises de localiser des vidéos dans plus de 175 langues et dialectes.

Auparavant, il fallait cinq semaines à l'équipe de production pour terminer le processus d'enregistrement dans différentes langues. Avec HeyGen, ce processus est réduit à seulement un jour.

Les Résultats

Après avoir utilisé HeyGen pendant seulement trois mois, leur équipe de production a constaté des réductions significatives des coûts de production et des améliorations notables de l'efficacité.

Ils ont réduit de moitié le temps de livraison de leurs vidéos, 50% – passant de 12 semaines à 6 semaines – en éliminant le besoin de refaire des prises, de raccorder des vidéos ou d'ajouter des effets supplémentaires pour correspondre aux langues. Cette efficacité permet à leur équipe de prendre en charge plus de projets et d'élargir leur clientèle sans avoir besoin de s'agrandir.

Désormais, leur équipe peut déléguer les besoins de production en studio à HeyGen, ce qui permet à l'équipe de réduire les coûts de production en studio de 80%.

“Si vous cherchez à réduire les coûts et à accélérer le développement de contenu, HeyGen est votre solution. Au fur et à mesure que le logiciel évolue et progresse, les avatars deviennent de plus en plus réalistes. Nous avons essayé des concurrents, mais les avatars utilisés n'étaient pas aussi vivants et étaient moins performants que ce que nous voyons maintenant en utilisant HeyGen. Avec HeyGen, il est difficile de dire que c'est un avatar, et nos clients ont toujours l'impression de recevoir la même valeur.”

Directeur de la livraison technique chez Simulations Software