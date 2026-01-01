Depuis près de vingt ans, Scott Henninger aide les acheteurs à s’installer dans le nord-est du Tennessee et le sud-ouest de la Virginie. Aujourd’hui, sa chaîne YouTube est devenue le moteur de son activité, 85 à 90 % de ses clients le découvrant grâce à ses vidéos pédagogiques sur l’installation dans la région.

Scott crée des contenus longs qui abordent des sujets comme les avantages et les inconvénients de la vie au Tennessee, les comparaisons entre les États et des guides détaillés des communautés locales. Ces vidéos attirent des acheteurs de tout le pays et les aident à prendre l’une des décisions financières les plus importantes de leur vie en toute confiance.

"La confiance, c’est tout", a déclaré Scott. "C’est généralement la plus grande décision financière de leur vie."

À mesure que la vidéo prenait une importance croissante dans son activité, sa production devenait de plus en plus difficile. Installer les caméras, les éclairages, les prompteurs et le matériel d’enregistrement avant chaque tournage transformait la création de contenu en un processus de plusieurs heures qui retardait souvent la production.

Mais avec HeyGen, au lieu de devoir monter un studio à chaque fois qu’il voulait filmer, il pouvait simplement enregistrer son audio, générer une version IA réaliste de lui-même et consacrer son temps à créer du contenu qui aide les acheteurs à prendre des décisions éclairées.

Passer moins de temps à filmer et plus de temps à vendre

Avant HeyGen, chaque vidéo obligeait Scott à transformer son salon en studio temporaire.

"J’aurais deux ou trois caméras de chaque côté. J’aurais mon reflex avec un prompteur", dit‑il. "J’essaierais d’enregistrer trois à quatre vidéos tant que tout est installé."

Bien que ce flux de travail produise un contenu de haute qualité, il avait un coût. « C’est juste la corvée de mettre le studio en place », a déclaré Scott.

L’enregistrement impliquait souvent plusieurs prises, une gestion minutieuse de l’éclairage et la garantie que la maison reste silencieuse pendant tout le tournage. Comme il fallait tout installer puis démonter à chaque fois, Scott passait parfois des mois sans publier de nouvelles vidéos.

Cette irrégularité a eu un impact direct sur son activité. « Chaque fois que je recommence à publier des vidéos, les affaires repartent », a-t-il déclaré.

Scott savait qu’il devait exister un moyen plus rapide de créer du contenu sans sacrifier la confiance que son audience attendait de lui.

Créer des vidéos IA réalistes qui renforcent la confiance des acheteurs

Après avoir étudié les outils de création de vidéos IA, Scott a choisi HeyGen parce qu’il produisait les résultats les plus réalistes. « Je n’arrivais pas à trouver un bon générateur pour mes vidéos », a-t-il expliqué. « Il faut que ça me ressemble. »