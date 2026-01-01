Depuis près de vingt ans, Scott Henninger aide les acheteurs à s’installer dans le nord-est du Tennessee et le sud-ouest de la Virginie. Aujourd’hui, sa chaîne YouTube est devenue le moteur de son activité, 85 à 90 % de ses clients le découvrant grâce à ses vidéos pédagogiques sur l’installation dans la région.
Scott crée des contenus longs qui abordent des sujets comme les avantages et les inconvénients de la vie au Tennessee, les comparaisons entre les États et des guides détaillés des communautés locales. Ces vidéos attirent des acheteurs de tout le pays et les aident à prendre l’une des décisions financières les plus importantes de leur vie en toute confiance.
"La confiance, c’est tout", a déclaré Scott. "C’est généralement la plus grande décision financière de leur vie."
À mesure que la vidéo prenait une importance croissante dans son activité, sa production devenait de plus en plus difficile. Installer les caméras, les éclairages, les prompteurs et le matériel d’enregistrement avant chaque tournage transformait la création de contenu en un processus de plusieurs heures qui retardait souvent la production.
Mais avec HeyGen, au lieu de devoir monter un studio à chaque fois qu’il voulait filmer, il pouvait simplement enregistrer son audio, générer une version IA réaliste de lui-même et consacrer son temps à créer du contenu qui aide les acheteurs à prendre des décisions éclairées.
Passer moins de temps à filmer et plus de temps à vendre
Avant HeyGen, chaque vidéo obligeait Scott à transformer son salon en studio temporaire.
"J’aurais deux ou trois caméras de chaque côté. J’aurais mon reflex avec un prompteur", dit‑il. "J’essaierais d’enregistrer trois à quatre vidéos tant que tout est installé."
Bien que ce flux de travail produise un contenu de haute qualité, il avait un coût. « C’est juste la corvée de mettre le studio en place », a déclaré Scott.
L’enregistrement impliquait souvent plusieurs prises, une gestion minutieuse de l’éclairage et la garantie que la maison reste silencieuse pendant tout le tournage. Comme il fallait tout installer puis démonter à chaque fois, Scott passait parfois des mois sans publier de nouvelles vidéos.
Cette irrégularité a eu un impact direct sur son activité. « Chaque fois que je recommence à publier des vidéos, les affaires repartent », a-t-il déclaré.
Scott savait qu’il devait exister un moyen plus rapide de créer du contenu sans sacrifier la confiance que son audience attendait de lui.
Créer des vidéos IA réalistes qui renforcent la confiance des acheteurs
Après avoir étudié les outils de création de vidéos IA, Scott a choisi HeyGen parce qu’il produisait les résultats les plus réalistes. « Je n’arrivais pas à trouver un bon générateur pour mes vidéos », a-t-il expliqué. « Il faut que ça me ressemble. »
Son flux de production est désormais beaucoup plus simple. Scott utilise Claude pour rechercher des sujets, générer des idées et rédiger des scripts avant d’enregistrer sa propre narration. Il téléverse ensuite l’audio dans HeyGen pour générer sa vidéo avatar, puis finalise le projet dans Final Cut Pro avec des éléments graphiques, des plans de coupe et des titres.
« À partir du moment où j’en enregistre une, je peux la publier en une heure et demie ou deux heures si je le veux », a déclaré Scott.
Pour lui, la plus grande amélioration n’est pas de monter plus vite, mais de ne plus avoir à installer les caméras, l’éclairage et un studio à domicile à chaque fois qu’il veut filmer.
« Ça me fait gagner deux ou trois bonnes heures et ça me donne beaucoup plus de flexibilité », a-t-il déclaré.
Le réalisme était tout aussi important. Comme la plupart des clients regardent plusieurs vidéos avant de prendre contact, il était essentiel de préserver l’authenticité.
"En général, ils regardent au moins cinq de mes vidéos", a expliqué Scott. "Les personnes qui me contactent ont l’impression de me connaître, et elles ont l’impression de bien m’aimer."
Bien qu’il ait d’abord craint que les spectateurs ne remarquent l’IA, ces inquiétudes se sont rapidement dissipées.
Depuis qu’il a adopté HeyGen, ses vidéos ont accumulé environ 20 000 vues, et une seule personne a suggéré qu’elles pourraient être générées par l’IA.
"J'ai eu un commentaire où quelqu'un a suggéré qu'il y avait de l'IA impliquée, mais je ne pense pas que qui que ce soit le remarque", a déclaré Scott. Même sa propre mère est encore convaincue qu'il a tourné les vidéos de manière traditionnelle. "Ma mère ne sait toujours pas qu'elles sont générées par l'IA."
Transformer un flux régulier de contenu en croissance immobilière
La production n’étant plus un obstacle, Scott vise désormais à publier une nouvelle vidéo YouTube chaque semaine, ce qui l’aide à maintenir la régularité qui alimente la croissance de son activité.
Aujourd’hui, il conclut entre 25 et 30 transactions par an, et presque tous ces clients le découvrent sur YouTube avant de prendre rendez-vous.
HeyGen a donné à Scott la flexibilité de continuer à créer quoi qu’il se passe dans sa journée. Après une petite opération, il a tout de même pu produire des vidéos parce que, comme il le dit lui‑même, « Ça ne m’a pas empêché d’utiliser le micro. »
Pour Scott, le principal avantage n’est pas de remplacer la création vidéo, mais d’éliminer le travail de production qui ne génère pas de chiffre d’affaires.
"Être physiquement assis devant une caméra ne me rapporte pas un centime", a-t-il dit. "C’est en écrivant les scripts, en les présentant et en les diffusant que l’argent arrive."
Au lieu de passer des heures à installer les caméras et l’éclairage, Scott utilise désormais ce temps pour relancer ses prospects, développer son entreprise ou simplement passer plus de temps avec sa famille.
"Ça m’aide à récupérer une partie de mon temps sans aucune perte d’efficacité", a déclaré Scott. "Ça me permet de faire davantage des activités dont j’ai besoin pour générer du business, sans que cela ne me prenne autant de temps qu’avant."