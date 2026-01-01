Roberto Meza est le propriétaire de Meza Mortgage Consulting, un cabinet de courtage hypothécaire qui accompagne des clients dans tout les États-Unis, avec un accent particulier sur la Floride et le Tennessee. Roberto aide les acheteurs de maison, les investisseurs et les ressortissants étrangers à obtenir des financements pour des biens résidentiels et commerciaux.

Une grande partie de sa clientèle vient d’Amérique latine, ce qui fait de la pédagogie un élément essentiel de chaque échange. Cette approche éducative l’a naturellement conduit vers la vidéo. Il voulait informer les acheteurs et positionner son cabinet comme une ressource de confiance.

"Je suis réfractaire à la vidéo. Je déteste être devant la caméra. Mais dans l’environnement actuel, nous voyons que beaucoup d’autres cabinets qui, en termes de chiffre d’affaires, ne sont pas à notre niveau gagnent des parts de marché en étant constamment présents sur les réseaux sociaux, en utilisant la vidéo pour se positionner comme experts de leur domaine", a déclaré Roberto. "Et cela nous a forcés à monter dans le même wagon."

Il savait que la vidéo était importante, mais chaque tentative d’en produire devenait une source de stress plutôt qu’un levier de croissance.

Au lieu de se forcer à passer des heures à enregistrer et monter des vidéos, Roberto utilise HeyGen pour partager régulièrement son expertise à travers des vidéos d’avatar réalistes, afin de pouvoir consacrer son temps à la gestion de son entreprise.

Remplacer les casse-têtes de production par un flux de travail reproductible

Avant HeyGen, la production d’une simple vidéo éducative courte était un processus long. Même après avoir investi dans du matériel et externalisé le montage, le principal obstacle restait inchangé.

"Au début, ce n’était que moi et une caméra pour laquelle j’avais payé mille dollars. Je tournais une courte vidéo de 30 secondes, mais il me fallait deux heures pour bien caler le script et ne faire aucune erreur. Ensuite, je devais monter tout ça, et ça prenait encore du temps. Finalement, j’ai embauché quelqu’un. C’était un processus long et coûteux", a déclaré Roberto.

Même après avoir investi dans du matériel et externalisé le montage, le plus grand obstacle est resté inchangé.

"Mon principal fardeau, ce n’était pas vraiment le coût. Ce qui me faisait le plus souffrir, c’était d’être devant la caméra. C’était tout un calvaire pour moi, avec lequel je n’étais pas à l’aise", a-t-il déclaré.​

La complexité du flux de travail rendait la régularité presque impossible. Son objectif était de publier trois vidéos éducatives chaque semaine, mais en réalité, il ne produisait qu’environ une vidéo toutes les trois semaines.

Créer un système marketing alimenté par l’IA

Lorsque Roberto a commencé à se renseigner sur les avatars IA, il a abordé sa décision de la même manière qu’il le fait pour les produits financiers : en comparant les différentes options.

Il s’est abonné à trois plateformes d’avatars différentes avant de décider laquelle convenait le mieux à son entreprise.

« Avec HeyGen, je me sentais le plus à l’aise. C’était plus facile à gérer et l’interface utilisateur était très conviviale », a-t-il déclaré.

Aujourd’hui, son flux de travail est complètement différent.

Aujourd’hui, Roberto rédige ses scripts, enregistre la narration avec sa propre voix, et son responsable des réseaux sociaux utilise HeyGen pour générer les vidéos finalisées.

« Tout est fait à 100 % dans HeyGen », a déclaré Roberto.

Son équipe utilise une combinaison de Video Agent et d’AI Studio pour peaufiner chaque vidéo, en veillant à ce que chacune corresponde à sa marque et à son style pédagogique. Pour Roberto, HeyGen est devenu bien plus qu’un simple outil vidéo.

Créer la confiance grâce à un contenu éducatif

Contrairement à de nombreuses sociétés financières qui utilisent principalement les réseaux sociaux à des fins promotionnelles, Roberto se concentre sur les réponses aux questions courantes sur les prêts hypothécaires avec des conseils clairs et directs.

« Quand les gens veulent vraiment connaître la vérité sur certains sujets, sans le battage et sans que quelqu’un essaie simplement de les appâter pour qu’ils l’appellent, ils se tournent vers notre contenu », a-t-il déclaré.

Au début, il craignait que le public ne reconnaisse immédiatement son avatar. Sa famille l’a remarqué, mais personne d’autre n’a vu la différence.

"J'ai parlé avec quelques amis et je leur ai demandé : ‘Alors, qu’est-ce que vous pensez de mes nouvelles vidéos ?’ Ils m’ont répondu : ‘Oh là là, tu as l’air génial. Ça doit te prendre énormément de temps à faire.’ Quand je leur ai dit que c’était un avatar, ils n’ont pas pu y croire. Ça m’a vraiment donné la confiance pour continuer", a déclaré Roberto.

Même après avoir appris que les vidéos avaient été créées avec l’IA, les gens interagissaient avec elles exactement comme avant.

« Ils continuent de regarder les vidéos et de les commenter. Ils disent : “C’est un super contenu.” Comme si c’était vraiment moi qui partageais, ce qui est le cas d’une certaine façon », a-t-il déclaré.

Transformer l’efficacité opérationnelle en croissance commerciale

Le plus grand changement n’a pas simplement été de produire plus de vidéos, mais enfin de les produire de manière régulière.

Depuis qu’il a adopté HeyGen, Roberto est passé d’un rythme de publication d’une vidéo toutes les trois semaines à trois vidéos par semaine. Cette régularité commence à se traduire par des résultats mesurables.

Une récente vidéo éducative a généré environ 13 700 vues, avec 30 % des spectateurs restant engagés pendant environ 22 secondes. Le contenu touche également des publics entièrement nouveaux.

« D’habitude, la plus grande part, c’était les personnes qui nous suivaient. Maintenant, c’est du 50-50. Ça aussi, c’est en train de changer », a-t-il déclaré.

Pour Roberto, toutefois, le meilleur retour a été le gain d’efficacité opérationnelle. Les courtiers en prêts hypothécaires passent une grande partie de leur journée en coulisses à traiter les demandes de prêt, à communiquer avec les prêteurs et à accompagner les clients dans des transactions complexes.

« Pour moi, ça a changé la donne, car maintenant j’ai le temps d’aller réellement m’asseoir avec ces agents immobiliers sans laisser de côté mon véritable travail de back-office », a-t-il déclaré.

Avec HeyGen, Roberto peut informer son audience de manière constante tout en consacrant son temps là où il crée le plus de valeur.