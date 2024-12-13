How Reply.io boosted its CEO’s TikTok presence with HeyGen

Reply.io, fondé en 2014, est une plateforme d'engagement de vente multicanal pour les équipes de vente internes et les agences, les aidant à atteindre les clients potentiels.

En 2023, le fondateur et PDG Oleg Campbell souhaitait étendre sa présence sur les réseaux sociaux, mais tout son temps était consacré au fonctionnement sans faille de la plateforme d'engagement commercial. Pour renforcer la crédibilité de Reply.io et mettre en avant son expertise dans le secteur, l'équipe des réseaux sociaux d'Oleg a commencé à utiliser HeyGen pour améliorer sa présence en ligne en créant du contenu captivant qui met en lumière ses perspectives et les innovations technologiques de Reply.io.

Nous avons parlé avec Anastasiia Nak, la responsable des réseaux sociaux chez Reply.io, qui gère les canaux sociaux d'Oleg. Depuis, son équipe a réussi à améliorer la présence de Oleg sur TikTok en utilisant les avatars réalistes de HeyGen.