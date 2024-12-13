How Reply.io boosted its CEO’s TikTok presence with HeyGen
Reply.io, fondé en 2014, est une plateforme d'engagement de vente multicanal pour les équipes de vente internes et les agences, les aidant à atteindre les clients potentiels.
En 2023, le fondateur et PDG Oleg Campbell souhaitait étendre sa présence sur les réseaux sociaux, mais tout son temps était consacré au fonctionnement sans faille de la plateforme d'engagement commercial. Pour renforcer la crédibilité de Reply.io et mettre en avant son expertise dans le secteur, l'équipe des réseaux sociaux d'Oleg a commencé à utiliser HeyGen pour améliorer sa présence en ligne en créant du contenu captivant qui met en lumière ses perspectives et les innovations technologiques de Reply.io.
Nous avons parlé avec Anastasiia Nak, la responsable des réseaux sociaux chez Reply.io, qui gère les canaux sociaux d'Oleg. Depuis, son équipe a réussi à améliorer la présence de Oleg sur TikTok en utilisant les avatars réalistes de HeyGen.
Le Défi
Au départ, la mise en place d'un plan de médias sociaux pour leur PDG semblait intimidante et coûteuse. L'emploi du temps chargé d'Oleg laissait peu de place pour enregistrer, monter et coordonner les horaires des équipes de production afin de se rencontrer plusieurs fois par semaine pour créer du contenu social. Sans un processus rationalisé, l'équipe craignait que la mise en avant du leadership éclairé d'Oleg en ligne ne produise que des résultats minimes, rendant presque impossible le maintien d'un contenu cohérent et captivant.
Cependant, tout a changé avec l'introduction de HeyGen. La plateforme a fourni à l'équipe les outils pour créer efficacement des vidéos de haute qualité avec un minimum de temps consacré à l'approbation d'Oleg—le tout pour une fraction du coût.
La Solution
Oleg voulait mettre en place un outil qui permettrait à son équipe de gagner du temps dans la création de contenu pour les réseaux sociaux et de démontrer comment l'IA change les interactions mondiales.
HeyGen est rapidement devenue la solution la plus économique et la plus rapide pour Anastasiia et son équipe afin de créer des vidéos TikTok personnelles pour Oleg. HeyGen leur permet de générer du contenu créatif tout en augmentant considérablement la communauté de suiveurs d'Oleg sur les réseaux sociaux, et ce, sans nécessiter sa participation directe.
Après avoir testé plusieurs plateformes de vidéos génératives par IA, l'équipe a choisi HeyGen parce qu'ils offraient les avatars les plus réalistes et un processus de création de vidéo facile à utiliser.
Grâce à HeyGen, l'équipe sociale de Reply.io peut désormais produire de 10 à 14 vidéos hebdomadaires, réduisant la pression des enregistrements quotidiens et leur permettant de se connecter avec l'audience d'Oleg. En téléchargeant une variété d'avatars, ils peuvent améliorer leurs vidéos de manière transparente, souvent sans que les spectateurs remarquent la différence.
L'équipe d'Anastasiia n'a plus besoin de passer des heures à enregistrer des vidéos. Désormais, ils peuvent se concentrer sur ce qu'ils font de mieux : créer du contenu captivant.
Les Résultats
Après 10 mois d'utilisation de HeyGen, l'équipe des réseaux sociaux d'Oleg a constaté des résultats impressionnants. Non seulement l'utilisation de HeyGen a permis à l'équipe d'économiser jusqu'à trois heures par vidéo, mais cela a également produit ces résultats sur TikTok :
- Engagement impressionnant : Leur vidéo TikTok la plus visionnée a atteint 5,7 millions de vues grâce à HeyGen, avec d'autres vidéos attirant régulièrement entre 8 000 et 30 000 vues.
- Croissance des abonnés : En 10 mois, le nombre d'abonnés TikTok d'Oleg a grimpé en flèche pour atteindre 200 000 abonnés, avec un impressionnant 50 000 nouveaux abonnés au cours des six premiers mois d'utilisation de HeyGen.
- Trafic accru : Grâce au lien dans leur biographie, ils peuvent désormais attirer plus de trafic depuis TikTok que depuis n'importe quelle autre plateforme sociale, ce qui a un impact positif sur leur entreprise en amenant davantage de visiteurs sur leur site web et en augmentant l'attention portée à Reply.io dans son ensemble.
« HeyGen a été incroyablement utile pour nous, surtout parce que c'était un nouveau domaine pour tous les participants. Je ne pense pas que beaucoup de créateurs publient une ou deux vidéos par jour qui se concentrent sur l'IA tout en l'utilisant également. Nous n'étions pas sûrs de notre succès au début. Nous n'avions pas de vidéos virales jusqu'à ce que nous commencions à utiliser HeyGen. Lorsque nous avons commencé à l'utiliser, tout a changé. Notre nombre d'abonnés a augmenté et notre audience est devenue beaucoup plus engagée avec le contenu. »
Anastasiia Nak
Responsable des réseaux sociaux chez Reply.io