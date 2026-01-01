Pour Pedro Casanova, fondateur et PDG de The KREN Group, la vidéo n’est pas seulement un autre canal marketing. C’est ainsi que son équipe immobilière crée des relations à grande échelle.
Après plus de 18 ans dans l’immobilier, Pedro avait compris les limites de la prospection traditionnelle. Développer l’activité signifiait passer plus d’appels, frapper à plus de portes ou participer à davantage d’événements de réseautage. Chaque nouveau client demandait plus de temps.
« La seule façon de doubler ou tripler notre activité de cette manière, c’est de passer plus de coups de fil, ce qui veut dire y consacrer plus d’heures », a déclaré Pedro.
La vidéo proposait un modèle différent.
« Cela m’a permis de prendre une vidéo de 30 secondes et d’obtenir 80 heures de temps de visionnage. Je n’ai pas eu à passer 80 heures à parler », a déclaré Pedro.
Pedro expérimentait avec la vidéo depuis 2013, mais jamais de manière régulière. S’enregistrer lui prenait beaucoup de temps et finissait souvent par devenir une tâche de plus qui glissait en bas de sa liste de priorités.
« Il y a environ un an, nous avons décidé d’aborder la vidéo de manière vraiment intentionnelle, après l’arrivée des avatars IA », a-t-il déclaré.
Cette décision l’a conduit à HeyGen.
Aujourd’hui, Pedro a mis en place un moteur de contenu alimenté par l’IA qui publie chaque jour des vidéos éducatives, aidant son équipe à toucher de nouveaux publics tout en ne passant que quelques minutes à créer chaque vidéo.
Remplacer la production manuelle par un flux de travail automatisé
Avant HeyGen, la création de contenu dépendait du moment où Pedro trouvait le temps de passer devant la caméra.
"Je n’avais pas envie d’enregistrer tous les jours", dit-il. "Parfois, tu n’as pas envie d’aller chez le coiffeur. Ce jour-là, je n’ai pas envie de me raser."
Aujourd’hui, son flux de travail est presque entièrement automatisé.
Chaque matin, Pedro passe en revue l’actualité locale à l’aide de Google Alerts et d’un journal local, puis il envoie un article dans un workflow personnalisé Claude. Claude génère plusieurs accroches, légendes, scripts de voix off et prompts d’images, avant d’envoyer le tout via Zapier dans HeyGen pour créer la vidéo finale.
"Mon intervention sur une vidéo moyenne est de 5 à 10 minutes", a déclaré Pedro. "Quand elle est prête, HeyGen m’envoie un e‑mail. J’y retourne pendant quelques minutes, et une fois que je suis satisfait du résultat, j’ai un produit fini."
Après un rapide examen, les vidéos sont automatiquement publiées sur plusieurs plateformes sociales. Pedro a également créé des avatars IA pour plusieurs membres de son équipe.
Le flux de travail alterne désormais entre quinze modèles différents, ce qui permet à l’équipe de publier du contenu frais chaque jour sans passer des heures à filmer.
Développer son audience en informant plutôt qu’en vendant
Le plus grand changement n’a pas été d’adopter l’IA, mais de transformer le contenu lui‑même.
Plutôt que de publier des annonces de biens, Pedro a commencé à créer des vidéos éducatives sur la communauté locale, les quartiers et le marché immobilier.
« Avant, nous publiions du contenu du type “Nous venons de vendre cette maison. Nous venons de mettre cette maison en vente”, qui ne générait pas beaucoup d’engagement », a déclaré Pedro.
Les résultats ont été spectaculaires. Au cours d’une période de 90 jours, les vidéos de l’équipe ont généré plus de 2 millions de vues.
Le compte Instagram est passé de 2 124 abonnés à plus de 11 700, tandis que Facebook a dépassé les 6 000 abonnés.
Plus important encore, l’audience se transforme en clients.
« Nous avons réussi à générer plus de 120 000 $ de GCI. Nous avons également un pipeline d’environ 200 000 $ à 300 000 $ », a-t-il déclaré.
Une seule vidéo éducative a généré plus de 400 000 vues sur Instagram, 200 000 vues supplémentaires sur Facebook et 53 leads entrants.
Créer des relations avant la première conversation
Pour Pedro, le principal avantage de l’IA est de créer un climat de confiance avant même qu’un client ne prenne contact.
« Quand cet inconnu me contacte, ce n’est pas : “Je rencontre cinq agents.” La relation est déjà établie, et il m’appelle pour dire : “Aidez-moi à acheter une maison. Aidez-moi à vendre ma maison” », a déclaré Pedro.
« C’est une interaction complètement différente, parce qu’ils en voient déjà la valeur. C’est vraiment le clone qui a créé cette valeur », dit‑il.
L’équipe a également automatisé les relances, permettant aux nouveaux abonnés de recevoir des newsletters et les ressources demandées sans intervention manuelle.
Pedro pense que la constance compte bien plus que la perfection.
« C’est la régularité de ce que tu publies chaque jour. C’est ça que l’algorithme aime », a déclaré Pedro.
Ses conseils aux autres professionnels de l’immobilier sont simples et directs.
« Crée autant de contenu que possible, même si tu ne comptes pas le publier. C’est comme ça qu’on apprend », a-t-il déclaré.
Et surtout :
« Vous devez vous engager non seulement à apprendre l’outil, mais aussi à l’utiliser de façon régulière. Si vous le faites avec constance, vous verrez un effet en forme de crosse de hockey », a-t-il déclaré.
Pour Pedro, HeyGen a transformé la vidéo, d’une tâche marketing ponctuelle en un moteur de croissance reproductible qui aide son équipe à éduquer les acheteurs, instaurer la confiance et générer de nouvelles affaires au quotidien.