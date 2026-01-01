Pour Pedro Casanova, fondateur et PDG de The KREN Group, la vidéo n’est pas seulement un autre canal marketing. C’est ainsi que son équipe immobilière crée des relations à grande échelle.

Après plus de 18 ans dans l’immobilier, Pedro avait compris les limites de la prospection traditionnelle. Développer l’activité signifiait passer plus d’appels, frapper à plus de portes ou participer à davantage d’événements de réseautage. Chaque nouveau client demandait plus de temps.

« La seule façon de doubler ou tripler notre activité de cette manière, c’est de passer plus de coups de fil, ce qui veut dire y consacrer plus d’heures », a déclaré Pedro.

La vidéo proposait un modèle différent.

« Cela m’a permis de prendre une vidéo de 30 secondes et d’obtenir 80 heures de temps de visionnage. Je n’ai pas eu à passer 80 heures à parler », a déclaré Pedro.

Pedro expérimentait avec la vidéo depuis 2013, mais jamais de manière régulière. S’enregistrer lui prenait beaucoup de temps et finissait souvent par devenir une tâche de plus qui glissait en bas de sa liste de priorités.

« Il y a environ un an, nous avons décidé d’aborder la vidéo de manière vraiment intentionnelle, après l’arrivée des avatars IA », a-t-il déclaré.

Cette décision l’a conduit à HeyGen.

Aujourd’hui, Pedro a mis en place un moteur de contenu alimenté par l’IA qui publie chaque jour des vidéos éducatives, aidant son équipe à toucher de nouveaux publics tout en ne passant que quelques minutes à créer chaque vidéo.

Remplacer la production manuelle par un flux de travail automatisé

Avant HeyGen, la création de contenu dépendait du moment où Pedro trouvait le temps de passer devant la caméra.

"Je n’avais pas envie d’enregistrer tous les jours", dit-il. "Parfois, tu n’as pas envie d’aller chez le coiffeur. Ce jour-là, je n’ai pas envie de me raser."

Aujourd’hui, son flux de travail est presque entièrement automatisé.

Chaque matin, Pedro passe en revue l’actualité locale à l’aide de Google Alerts et d’un journal local, puis il envoie un article dans un workflow personnalisé Claude. Claude génère plusieurs accroches, légendes, scripts de voix off et prompts d’images, avant d’envoyer le tout via Zapier dans HeyGen pour créer la vidéo finale.

"Mon intervention sur une vidéo moyenne est de 5 à 10 minutes", a déclaré Pedro. "Quand elle est prête, HeyGen m’envoie un e‑mail. J’y retourne pendant quelques minutes, et une fois que je suis satisfait du résultat, j’ai un produit fini."