Nick Krem a appris très tôt dans sa carrière immobilière que générer des prospects n’était qu’une partie de l’équation. Les agents avaient également besoin d’une marque facilement reconnaissable.

Pendant qu’il travaillait dans un centre d’appels immobilier, Nick passait jusqu’à 15 heures par jour à contacter des prospects partout dans le pays. Une chose ressortait nettement.

« Presque à chaque fois, les agents qui avaient une marque forte cartonnaient avec nous », a déclaré Nick.

Cette prise de conscience a poussé Nick et son frère à créer une agence de marketing immobilier qui s’est développée dans les 50 États et 13 pays en moins de deux ans. L’équipe de Nick prend en charge la stratégie, l’écriture des scripts, la production, le montage et la diffusion.

Le modèle fonctionnait, mais il n’était pas facile à faire évoluer.

« Nous nous sommes rendu compte que les agents dépensent des milliers de dollars pour ça, alors que nous pouvons faire appel à des entreprises comme HeyGen pour le faire à une fraction du coût », a déclaré Nick.

Aujourd’hui, Nick aide les professionnels de l’immobilier à développer leur marque personnelle grâce à la vidéo propulsée par l’IA, qui fait disparaître la production comme principal obstacle à une présence régulière.

Supprimer le principal obstacle à la création régulière de vidéos

Avant HeyGen, l’équipe de Nick élaborait des stratégies de contenu complètes pour les clients, mais le fait d’amener les agents immobiliers à réellement enregistrer des vidéos ralentissait tout le processus.

Les agents se faisaient du souci pour la caméra, les micros, l’éclairage, les vêtements et le temps à trouver pour tourner. Des semaines pouvaient s’écouler avant que quelqu’un n’appuie sur « enregistrer ».

Pour résoudre le problème, les clients se rendaient à Orlando pour des sessions de production de deux jours, durant lesquelles ils tournaient des mois de contenu. Le processus fonctionnait, mais il n’était pas durable.

« Les agents immobiliers gagnent de l’argent quand ils parlent aux gens », a déclaré Nick.

Il percevait le défi le plus clairement chez les agents indépendants.

« Ils répondent aux appels, gèrent les transactions, résolvent des problèmes et s’occupent des clients. La vidéo devient la dernière chose à laquelle ils ont le temps de penser », a déclaré Nick.

HeyGen a changé cela.

"Avant, les agents prenaient l’avion depuis tout le pays pour raconter leur histoire, tourner des vidéos et dépenser littéralement des milliers de dollars avec nous pour y arriver", a expliqué Nick. "Ce que HeyGen leur permet de faire, c’est de prendre leur meilleur look, leur meilleure journée de coiffure, leur meilleur maquillage, leur meilleure tenue, et de la réutiliser encore et encore."

Au lieu de coordonner une nouvelle journée de tournage, les agents créent une fois leur double numérique et continuent à publier longtemps après que les caméras ont été rangées.

Transformer une seule personne en une véritable équipe de création de contenu

Nick a d’abord compris la valeur de HeyGen en résolvant son propre problème. Son équipe voulait publier deux vidéos YouTube chaque semaine, mais chaque épisode obligeait Nick à enregistrer une nouvelle introduction.

« Je me couchais le soir en pensant seulement : “Je dois tourner cette vidéo d’intro” », a-t-il déclaré.

Finalement, il a demandé à son équipe de remplacer ces introductions par son avatar HeyGen.

« Maintenant, ce problème est définitivement réglé pour moi. Je n’ai plus jamais besoin d’aller me coucher en pensant que je dois tourner une vidéo d’introduction, parce que HeyGen réalise mes intros à chaque fois désormais », a déclaré Nick.

Les résultats l'ont surpris.

« Mes vidéos d’introduction avec l’IA donnaient en fait de meilleurs résultats que mes propres vidéos », a-t-il déclaré. « Non seulement je gagne du temps, mais elles obtiennent aussi de bien meilleures performances. »

Aujourd’hui, son avatar apparaît dans les vidéos créées par son équipe, notamment les intros YouTube, les pages d’atterrissage, les ateliers et les contenus courts.