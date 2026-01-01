Depuis plus de 20 ans, Michael Vrlaku a développé son activité de prêts hypothécaires en adoptant les nouvelles technologies. Des systèmes de CRM à l’automatisation des flux de travail, il a toujours cherché des moyens de rendre son entreprise plus efficace.

Mais un défi restait difficile à relever : créer des vidéos de manière constante.

Comme beaucoup de professionnels du crédit immobilier, Michael ne manquait pas d’expertise à partager. Ce qui lui faisait défaut, c’était le temps pour enregistrer, monter et publier des vidéos tout en gérant ses clients et en développant son activité.

« Une chose que j’ai comprise très tôt, que ce soit l’IA ou un avatar IA, c’est que la technologie allait atteindre un point où elle deviendrait incontournable », a déclaré Michael.

Plutôt que d’attendre que la vidéo IA devienne grand public, Michael a voulu prendre les devants.

« La raison pour laquelle j’ai découvert HeyGen, c’est que je cherchais simplement un moyen d’automatiser ce que j’ai à faire », a-t-il déclaré.

Il a commencé à utiliser HeyGen il y a plus de deux ans, intégrant la vidéo IA à son flux de travail quotidien bien avant l’arrivée de la dernière génération d’avatars.

Aujourd’hui, cet investissement précoce permet à Michael de créer régulièrement des vidéos qui auraient auparavant nécessité des heures de tournage et de montage.

Transformer la création vidéo en une routine reproductible

Pour Michael, le principal avantage de HeyGen n’est pas de remplacer les personnes, mais de remplacer le temps de production.

Une récente vidéo promotionnelle donnait l’impression d’avoir nécessité une équipe de production complète, de multiples prises et un montage poussé. En réalité, Michael n’a passé que quelques minutes à examiner le résultat final.

« Mon équipe l’a réalisé. Ils m’ont envoyé un script, j’ai expliqué quel était l’objectif, ils l’ont mis dans HeyGen et ça sort comme ça », a-t-il déclaré.