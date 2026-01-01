Depuis plus de 20 ans, Michael Vrlaku a développé son activité de prêts hypothécaires en adoptant les nouvelles technologies. Des systèmes de CRM à l’automatisation des flux de travail, il a toujours cherché des moyens de rendre son entreprise plus efficace.
Mais un défi restait difficile à relever : créer des vidéos de manière constante.
Comme beaucoup de professionnels du crédit immobilier, Michael ne manquait pas d’expertise à partager. Ce qui lui faisait défaut, c’était le temps pour enregistrer, monter et publier des vidéos tout en gérant ses clients et en développant son activité.
« Une chose que j’ai comprise très tôt, que ce soit l’IA ou un avatar IA, c’est que la technologie allait atteindre un point où elle deviendrait incontournable », a déclaré Michael.
Plutôt que d’attendre que la vidéo IA devienne grand public, Michael a voulu prendre les devants.
« La raison pour laquelle j’ai découvert HeyGen, c’est que je cherchais simplement un moyen d’automatiser ce que j’ai à faire », a-t-il déclaré.
Il a commencé à utiliser HeyGen il y a plus de deux ans, intégrant la vidéo IA à son flux de travail quotidien bien avant l’arrivée de la dernière génération d’avatars.
Aujourd’hui, cet investissement précoce permet à Michael de créer régulièrement des vidéos qui auraient auparavant nécessité des heures de tournage et de montage.
Transformer la création vidéo en une routine reproductible
Pour Michael, le principal avantage de HeyGen n’est pas de remplacer les personnes, mais de remplacer le temps de production.
Une récente vidéo promotionnelle donnait l’impression d’avoir nécessité une équipe de production complète, de multiples prises et un montage poussé. En réalité, Michael n’a passé que quelques minutes à examiner le résultat final.
« Mon équipe l’a réalisé. Ils m’ont envoyé un script, j’ai expliqué quel était l’objectif, ils l’ont mis dans HeyGen et ça sort comme ça », a-t-il déclaré.
Sans l’IA, produire le même contenu aurait été un projet totalement différent.
"Pensez au temps que cela prendrait à quelqu’un de faire ça. C’est une journée entière de travail pour se préparer à sortir, avoir quelqu’un pour filmer, faire tous les différents montages et prises, puis la post‑production", a déclaré Michael.
Au lieu de considérer la vidéo comme un projet exceptionnel, Michael l’a intégrée au rythme régulier de son activité. Un assistant virtuel gère une grande partie de la production, tandis que Michael donne les orientations et vérifie le résultat final.
Le résultat est un flux de travail qui produit un contenu régulier sans exiger des heures passées derrière la caméra.
Mise à l’échelle du contenu sur chaque point de contact client
Plutôt que de créer des vidéos uniquement pour les réseaux sociaux, Michael a intégré la vidéo IA dans l’ensemble de sa stratégie marketing.
Ses activités hebdomadaires incluent désormais des mises à jour vidéo du marché, des newsletters vidéo, des communications individuelles avec les clients et des messages de suivi personnalisés.
Il développe également de nouvelles façons de collaborer avec les agents immobiliers.
Chaque fois qu’un nouveau bien arrive sur le marché, Michael prévoit de créer, avec l’agent en charge de la vente, des vidéos qui expliquent à la fois la propriété et ses options de financement.
"Chaque fois que nous obtenons un mandat, faisons une vidéo ensemble", dit-il. "Je pourrais apparaître dans la vidéo de la propriété et dire : 'C'est une magnifique maison de 4 000 pieds carrés. Voici à quoi ressemble l'hypothèque.'"
Il expérimente également des vidéos de remerciement automatisées.
Après avoir parlé avec un client potentiel, l’IA peut générer un suivi personnalisé qui résume la conversation et rappelle les prochaines étapes, contribuant à créer une relation plus solide sans nécessiter une nouvelle session d’enregistrement.
Pour Michael, ces workflows transforment la vidéo, d’un simple levier marketing ponctuel, en un élément intégré de l’expérience client.
Se concentrer sur le fond plutôt que sur la production
À mesure que la vidéo IA continue de s’améliorer, Michael estime que la technologie en elle-même devient moins importante que la valeur du contenu.
"Je pense que la qualité, c’est vraiment la substance de ce que nous produisons, pas forcément l’audio ou la vidéo", a-t-il déclaré. "HeyGen offre une excellente qualité, mais cela nous permet surtout de nous concentrer sur ce qui est le plus important, à savoir la substance."
Cette philosophie guide également ses conseils aux professionnels qui débutent. Plutôt que d’attendre des workflows parfaits ou des vidéos parfaites, il encourage les gens à commencer simplement.
"Ce qui a fonctionné pendant des siècles, c’est simplement de le faire", dit-il. "Intégrez-le à votre flux de travail."
Au fil du temps, Michael a continué à affiner son approche en enregistrant l’audio avec sa propre voix, en capturant des avatars dans différents environnements lors de ses déplacements et en expérimentant de nouvelles fonctionnalités dès leur sortie.
Mais il estime que la régularité compte bien plus que la perfection. Aux professionnels qui s’inquiètent de l’authenticité du contenu généré par l’IA, Michael propose une perspective simple.
« C’est toi », dit-il. « C’est simplement la version numérique de toi-même. Tu proposes une autre version de toi pour pouvoir offrir davantage de contenu à tes clients et à ton audience de manière plus régulière. »
Pour Michael, HeyGen ne remplace pas la dimension humaine de son activité. Cela lui permet de partager son expertise plus régulièrement, de toucher davantage de personnes et de passer moins de temps à produire du contenu, pour consacrer plus de temps à ses clients.