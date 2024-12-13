Créez des vidéos d'intégration personnalisées générées par IA

Lattice est la plateforme de gestion des personnes numéro 1 alimentée par l'IA. Depuis huit ans, Lattice est un pilier de l'innovation dans la technologie RH, transformant les managers en leaders, les employés en hauts performeurs et les entreprises en meilleurs lieux de travail. Dans le rapport 'État de la Stratégie des Personnes 2024' de Lattice, 62 % des équipes RH ont signalé des budgets stagnants ou en baisse, les deux tiers des répondants indiquant qu'ils envisageraient des moyens de tirer parti de l'IA.

Pour aider les entreprises et leurs employés, Lattice souhaite s'associer aux meilleures solutions d'IA de l'industrie. Afin de créer des vidéos personnalisées, Lattice s'est associé à HeyGen pour permettre aux équipes de générer des vidéos d'intégration personnalisées pour leurs nouvelles recrues, les faisant se sentir les bienvenues et créant une expérience employé plus humaine.