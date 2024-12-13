Depuis 1921, Komatsu a transformé notre monde physique en tant que leader mondial en tant que fabricant d'équipement d'origine (OEM) fournissant du matériel pour les industries de la construction, des mines et de la foresterie. Avec des racines remontant à plus d'un siècle à Komatsu Iron Works dans le Japon rural, Komatsu est devenu une entreprise mondiale avec plus de 65 000 employés et un réseau solide de 211 distributeurs à travers 151 pays.
Le parcours de Komatsu a été défini par un profond engagement envers le partenariat et l'innovation, qu'ils considèrent comme essentiels pour relever les divers défis de notre époque. Aujourd'hui, ils utilisent la technologie IA de HeyGen pour mieux connecter leurs équipes diversifiées à travers le monde et pour renforcer leur tradition de collaboration.
Défis liés à la recherche d'un format captivant pour garantir le transfert de connaissances
Opérant dans l'industrie manufacturière, Komatsu propose une gamme complète de produits incluant des excavatrices, des chargeuses sur pneus, des bulldozers et des camions à benne, tout en supervisant leur déplacement de l'usine au distributeur puis au client final. Pour garantir que ce processus soit mené à bien, il est essentiel que le réseau de distributeurs de Komatsu, qui interagit directement avec les clients finaux, possède une connaissance approfondie des produits, des solutions et des services proposés. Par conséquent, fournir une formation complète au réseau de distributeurs sur les caractéristiques des machines, leur fonctionnement et leurs spécifications techniques est fondamental.
À cette fin, l'équipe d'apprentissage et de développement (L&D) a essayé diverses approches pour créer du contenu de formation captivant — allant de diapositives PowerPoint avec des voix off informatiques à l'embauche d'entreprises multimédias externes. Chaque solution avait son propre ensemble de limitations, sans parler des coûts élevés et de l'investissement en temps significatif.
"Nous étions à un moment où nous avions besoin de voir si la technologie pouvait nous aider avec les vidéos de formation," déclare Sarah Munsters, responsable de la formation, du développement et des événements chez Komatsu Europe International N.V. Après avoir découvert la technologie IA de HeyGen grâce à l'utilisation de sa fonction de traduction vidéo par un influenceur belge, Sarah a immédiatement vu comment ils pourraient appliquer cette innovation dans leurs processus.
Tanja Bogocharova, spécialiste en conception pédagogique chez Komatsu Europe, utilise HeyGen pour créer des vidéos explicatives captivantes et du contenu de formation technique sur les produits. Elle développe également des directives et agit en tant que super administratrice pour d'autres développeurs de diverses entités Komatsu à l'échelle mondiale. La plateforme permet à son équipe de transformer le contenu existant d'experts en la matière en vidéos attrayantes mettant en vedette des avatars Komatsu personnalisés — trouvant ainsi l'équilibre parfait entre détail technique et présentation engageante.
« Nous avons reçu des retours très positifs de la part des apprenants. Ils trouvent le contenu facile à suivre grâce aux explications courtes et concises réalisées par l'avatar animé, » explique Tanja. « Nous sommes passés de simples vidéos instructives à des vidéos plus professionnelles avec des avatars très réalistes et des voix off, tout en évitant les coûts élevés de tournage vidéo. »
Tanja note également un impact positif sur les formateurs : « Nous ressentons l'enthousiasme non seulement de la part des apprenants, mais aussi des formateurs ; ils sont également plus motivés pour créer du contenu de formation grâce à HeyGen. Dans l'ensemble, c'est un grand pas en avant dans le développement de notre matériel. »
Développement d'un programme de formation multilingue avec cohérence
Trouver une méthode accessible pour créer du contenu vidéo de formation captivant est la première étape, le prochain défi consiste à étendre efficacement le programme d'études dans différentes langues afin de répondre aux besoins diversifiés.
La fonction de traduction de HeyGen était l'outil idéal dont Komatsu avait besoin pour convertir son contenu dans différentes langues. La fonction de création de scripts de la plateforme génère des premières ébauches viables à partir des URL de sites web.
"En Europe, nous fournissons généralement du contenu de formation en quatre langues : anglais, allemand, français et italien. Nous créons habituellement le contenu source d'abord en anglais, et avec la fonction de traduction de HeyGen, nous pouvons livrer des versions traduites en seulement quelques clics. C'est une grande valeur ajoutée pour nous." partage Tanja. Le nouveau processus est plus efficace en termes de temps et de budget et permet à l'équipe d'utiliser efficacement un seul matériel source.
Inspirées par le nouveau développement présenté par Komatsu Europe, d'autres entités Komatsu à travers le monde ont adopté l'approche et ont stratégiquement mis en œuvre les capacités de HeyGen dans leur plan de développement de matériel de formation.
« La fonctionnalité de traduction nous apporte encore plus d'avantages à l'échelle mondiale », remarque Tanja. « Par exemple, nous avons une formation ‘Comprendre la formation aux droits de l'homme’ conçue pour tous les employés de toutes les entités Komatsu, et cette formation a été traduite facilement et de manière cohérente en 14 langues, grâce à HeyGen. »
Aujourd'hui, les matériels de formation Komatsu sont traduits, scénarisés et animés grâce à l'utilisation de HeyGen et de l'Avatar Komatsu Studio dans le monde entier. Grâce aux outils de branding de HeyGen, un style cohérent est assuré à travers de multiples pays et cultures.
« Le fait que tous les vidéos de formation soient narrés par un seul avatar avec un style cohérent renforce également la notoriété de la marque. L'utilisation constante de l'Avatar Studio Komatsu et d'un style visuel unifié à travers les vidéos de formation crée une présence de marque reconnaissable à l'échelle mondiale. »
- Tanja Bogocharova, Spécialiste en conception pédagogique
Amélioration significative de l'engagement des apprenants et vastes possibilités à explorer
Les résultats parlent d'eux-mêmes. Chez Komatsu, l'équipe de formation observe que 80-90 % des spectateurs regardent désormais la vidéo jusqu'à la fin, alors qu'auparavant, ils arrêtaient souvent de regarder après dix minutes. De plus, les résultats des quiz se sont améliorés, démontrant que les employés retiennent le contenu de manière plus efficace.
« En rendant le transfert de connaissances plus captivant et accessible à travers les langues, HeyGen a joué un rôle clé dans l'autonomisation de notre réseau mondial, contribuant ainsi à notre promesse de marque – créer de la valeur ensemble – avec nos clients, partenaires et collègues dans le monde entier, » déclare Sarah.
“En regardant vers l'avenir, nous prévoyons d'élargir l'utilisation de HeyGen. L'équipe marketing, par exemple, a déjà expérimenté son utilisation pour des initiatives telles qu'une vidéo de bienvenue pour un grand salon de la construction. Ensemble, nous explorons également les possibilités de créer des vidéos explicatives courtes pour notre site web et les réseaux sociaux. Avec HeyGen, les possibilités sont immenses et nous continuons à les explorer à travers Komatsu,” conclut Sarah.