Depuis 1921, Komatsu a transformé notre monde physique en tant que leader mondial en tant que fabricant d'équipement d'origine (OEM) fournissant du matériel pour les industries de la construction, des mines et de la foresterie. Avec des racines remontant à plus d'un siècle à Komatsu Iron Works dans le Japon rural, Komatsu est devenu une entreprise mondiale avec plus de 65 000 employés et un réseau solide de 211 distributeurs à travers 151 pays.

Le parcours de Komatsu a été défini par un profond engagement envers le partenariat et l'innovation, qu'ils considèrent comme essentiels pour relever les divers défis de notre époque. Aujourd'hui, ils utilisent la technologie IA de HeyGen pour mieux connecter leurs équipes diversifiées à travers le monde et pour renforcer leur tradition de collaboration.

Défis liés à la recherche d'un format captivant pour garantir le transfert de connaissances

Opérant dans l'industrie manufacturière, Komatsu propose une gamme complète de produits incluant des excavatrices, des chargeuses sur pneus, des bulldozers et des camions à benne, tout en supervisant leur déplacement de l'usine au distributeur puis au client final. Pour garantir que ce processus soit mené à bien, il est essentiel que le réseau de distributeurs de Komatsu, qui interagit directement avec les clients finaux, possède une connaissance approfondie des produits, des solutions et des services proposés. Par conséquent, fournir une formation complète au réseau de distributeurs sur les caractéristiques des machines, leur fonctionnement et leurs spécifications techniques est fondamental.

À cette fin, l'équipe d'apprentissage et de développement (L&D) a essayé diverses approches pour créer du contenu de formation captivant — allant de diapositives PowerPoint avec des voix off informatiques à l'embauche d'entreprises multimédias externes. Chaque solution avait son propre ensemble de limitations, sans parler des coûts élevés et de l'investissement en temps significatif.

"Nous étions à un moment où nous avions besoin de voir si la technologie pouvait nous aider avec les vidéos de formation," déclare Sarah Munsters, responsable de la formation, du développement et des événements chez Komatsu Europe International N.V. Après avoir découvert la technologie IA de HeyGen grâce à l'utilisation de sa fonction de traduction vidéo par un influenceur belge, Sarah a immédiatement vu comment ils pourraient appliquer cette innovation dans leurs processus.

Tanja Bogocharova, spécialiste en conception pédagogique chez Komatsu Europe, utilise HeyGen pour créer des vidéos explicatives captivantes et du contenu de formation technique sur les produits. Elle développe également des directives et agit en tant que super administratrice pour d'autres développeurs de diverses entités Komatsu à l'échelle mondiale. La plateforme permet à son équipe de transformer le contenu existant d'experts en la matière en vidéos attrayantes mettant en vedette des avatars Komatsu personnalisés — trouvant ainsi l'équilibre parfait entre détail technique et présentation engageante.