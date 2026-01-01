Pour Jim McDonner, se démarquer en tant que nouvel agent immobilier signifiait faire quelque chose de différent.

Après avoir pris sa retraite de la marine américaine et entamé une seconde carrière dans l’immobilier, Jim est arrivé sur l’un des marchés immobiliers les plus compétitifs du pays. Le nord-ouest de l’Arkansas abrite Walmart, Tyson Foods et J.B. Hunt, avec environ 40 nouveaux habitants qui s’installent dans la région chaque jour. Dans le même temps, plus de 4 000 agents agréés se disputent leurs affaires.

« J’ai commencé à chercher des moyens de développer un réseau grâce à l’IA », a déclaré Jim.

Plutôt que de produire les mêmes vidéos d’annonces et les mêmes mises à jour du marché que tout le monde, Jim s’est concentré sur l’éducation. Chaque semaine, il répond aux questions que les acheteurs et les vendeurs posent le plus souvent, en créant des vidéos qui expliquent le marché au lieu de simplement faire la publicité des biens.

Après avoir découvert HeyGen, Jim a mis en place un flux de travail qui lui permet de publier régulièrement des vidéos éducatives, d’atteindre les acheteurs en cours de relocalisation avant leur arrivée en Arkansas et de rivaliser avec des agents qui ont passé des décennies à développer leur activité.

Remplacer des heures de montage par un flux de travail reproductible

Avant HeyGen, la création d’une seule vidéo pouvait prendre presque toute une journée. Jim faisait des recherches sur les sujets, écrivait les scripts, collectait les plans de coupe, enregistrait la narration et assemblait le tout manuellement dans Canva.

"Je passais des heures à monter chaque vidéo", dit-il. "Je n’ai pas ce genre de temps."

Pour améliorer la qualité, il a engagé un vidéaste professionnel pour produire une série de 12 vidéos. Même si le résultat était bon, le processus restait coûteux et chronophage. Malgré cela, il ne parvenait à publier qu’une ou deux vidéos par semaine et sautait souvent des semaines entières.

« Ce n’était pas très régulier », dit-il. « Ce n’est pas étonnant que ma chaîne n’ait pas décollé. »

Jim savait que la régularité déterminerait si la vidéo deviendrait un véritable moteur pour son activité, mais il avait besoin d’un flux de travail adapté à un emploi du temps chargé dans l’immobilier.

Créer un système de contenu optimisé par l’IA

Après avoir terminé une formation certifiante en IA, Jim a commencé à tester des dizaines d’outils d’IA pour constituer la bonne pile technologique pour son entreprise. Aujourd’hui, son processus est presque entièrement automatisé.

Il utilise Manus pour analyser les dernières tendances du marché, ChatGPT pour rédiger des scripts, Gamma pour créer des guides d’achat et de relocation, et HeyGen's Video Agent pour produire des vidéos soignées à partir des éléments de sa marque.

Chaque lundi matin, il planifie le contenu de la semaine, rédige ses scripts, génère cinq vidéos, programme chacune d’elles, puis passe à la suite de sa semaine.

"Je peux passer trois, quatre heures maximum un lundi matin et créer une semaine entière de vidéos, puis les programmer à l'avance", a déclaré Jim.