Pour Jim McDonner, se démarquer en tant que nouvel agent immobilier signifiait faire quelque chose de différent.
Après avoir pris sa retraite de la marine américaine et entamé une seconde carrière dans l’immobilier, Jim est arrivé sur l’un des marchés immobiliers les plus compétitifs du pays. Le nord-ouest de l’Arkansas abrite Walmart, Tyson Foods et J.B. Hunt, avec environ 40 nouveaux habitants qui s’installent dans la région chaque jour. Dans le même temps, plus de 4 000 agents agréés se disputent leurs affaires.
« J’ai commencé à chercher des moyens de développer un réseau grâce à l’IA », a déclaré Jim.
Plutôt que de produire les mêmes vidéos d’annonces et les mêmes mises à jour du marché que tout le monde, Jim s’est concentré sur l’éducation. Chaque semaine, il répond aux questions que les acheteurs et les vendeurs posent le plus souvent, en créant des vidéos qui expliquent le marché au lieu de simplement faire la publicité des biens.
Après avoir découvert HeyGen, Jim a mis en place un flux de travail qui lui permet de publier régulièrement des vidéos éducatives, d’atteindre les acheteurs en cours de relocalisation avant leur arrivée en Arkansas et de rivaliser avec des agents qui ont passé des décennies à développer leur activité.
Remplacer des heures de montage par un flux de travail reproductible
Avant HeyGen, la création d’une seule vidéo pouvait prendre presque toute une journée. Jim faisait des recherches sur les sujets, écrivait les scripts, collectait les plans de coupe, enregistrait la narration et assemblait le tout manuellement dans Canva.
"Je passais des heures à monter chaque vidéo", dit-il. "Je n’ai pas ce genre de temps."
Pour améliorer la qualité, il a engagé un vidéaste professionnel pour produire une série de 12 vidéos. Même si le résultat était bon, le processus restait coûteux et chronophage. Malgré cela, il ne parvenait à publier qu’une ou deux vidéos par semaine et sautait souvent des semaines entières.
« Ce n’était pas très régulier », dit-il. « Ce n’est pas étonnant que ma chaîne n’ait pas décollé. »
Jim savait que la régularité déterminerait si la vidéo deviendrait un véritable moteur pour son activité, mais il avait besoin d’un flux de travail adapté à un emploi du temps chargé dans l’immobilier.
Créer un système de contenu optimisé par l’IA
Après avoir terminé une formation certifiante en IA, Jim a commencé à tester des dizaines d’outils d’IA pour constituer la bonne pile technologique pour son entreprise. Aujourd’hui, son processus est presque entièrement automatisé.
Il utilise Manus pour analyser les dernières tendances du marché, ChatGPT pour rédiger des scripts, Gamma pour créer des guides d’achat et de relocation, et HeyGen's Video Agent pour produire des vidéos soignées à partir des éléments de sa marque.
Chaque lundi matin, il planifie le contenu de la semaine, rédige ses scripts, génère cinq vidéos, programme chacune d’elles, puis passe à la suite de sa semaine.
"Je peux passer trois, quatre heures maximum un lundi matin et créer une semaine entière de vidéos, puis les programmer à l'avance", a déclaré Jim.
Au lieu de retoucher chaque transition manuellement, Video Agent crée automatiquement des visuels percutants, des sous-titres et des plans de coupe locaux.
« Le Video Agent est ce que j’utilise presque exclusivement maintenant », a-t-il déclaré.
Le réalisme l’a également surpris. « J’ai été très étonné que l’on puisse partir d’une simple photo et en recréer les mimiques et les gestes », a déclaré Jim. « La plupart des gens ne s’en rendent pas compte, à moins que je ne le leur dise. »
Toucher davantage d’acheteurs grâce à la vidéo éducative
Depuis qu’il utilise HeyGen, Jim s’est éloigné des mises à jour générales du marché pour se concentrer sur du contenu éducatif conçu à partir des véritables questions des acheteurs.
"Si quelqu’un me pose une question qui résonne un peu avec moi, j’en prends une petite note", a-t-il déclaré. "Ensuite, j’écris un script et je crée une vidéo à partir de ça."
Cette stratégie a progressivement développé son audience. Sa chaîne YouTube compte désormais plus de 1 000 abonnés, tandis que ses audiences sur TikTok et LinkedIn continuent de croître. Plus important encore, il constate un changement notable dans le profil des personnes qui regardent son contenu.
Lorsqu’il a lancé sa chaîne pour la première fois, la plupart des spectateurs étaient d’autres agents immobiliers.
« Je dirais qu’aujourd’hui, environ 70 % de mon audience appartient à cette tranche démographique clé », a-t-il déclaré, en faisant référence aux acheteurs âgés de 25 à 45 ans.
Ses vidéos ont également commencé à générer du business. Une campagne de mise en avant éducative a permis de vendre une propriété à 650 000 $ après seulement sept jours sur le marché. Une autre vidéo a attiré des acheteurs en relocation venant de Memphis.
Il a également suscité des demandes de renseignements en provenance de Californie après avoir mené des campagnes vidéo éducatives ciblées dans des zones d’où les gens déménagent fréquemment vers le nord-ouest de l’Arkansas.
L’une de ses vidéos les plus réussies expliquait pourquoi le Zestimate de Zillow diffère souvent de la valeur réelle du marché. La vidéo est devenue suffisamment populaire pour qu’un client reconnaisse Jim à sa voix alors qu’il se promenait dans un Sam’s Club.
"Elle est venue vers moi et m’a dit : ‘Hé, je viens de voir ta vidéo sur Zillow’," a raconté Jim.
Pour Jim, ce moment a confirmé que sa démarche pédagogique fonctionnait.
Construire une entreprise immobilière moderne avec l’IA
Jim estime que l’IA est devenue l’un des plus grands avantages concurrentiels dont disposent aujourd’hui les nouveaux agents immobiliers.
Sans cela, il dit qu’il serait encore en train de monter ses vidéos manuellement, de publier de façon irrégulière et d’avoir du mal à toucher les acheteurs en relocation en dehors de l’Arkansas.
« Je n’aurais jamais atteint un public aussi large que celui que j’ai aujourd’hui », a-t-il déclaré.
Aujourd’hui, il ne se contente plus d’utiliser HeyGen pour son propre marketing, il le recommande aussi à d’autres agents. Il se prépare à animer une session de formation pour les 24 agents de son agence, afin de leur montrer comment créer des flux de travail vidéo cohérents grâce à l’IA.
« C’est probablement le moyen le plus simple de créer une vidéo professionnelle que j’aie trouvé », a déclaré Jim.
Alors qu’il continue de développer son entreprise, Jim considère la vidéo comme le pilier du marketing immobilier moderne.
« Pour toucher les gens, en particulier le groupe plus jeune d’acheteurs, il faut le faire par la vidéo », a-t-il déclaré.
Et pour lui, HeyGen a rendu cela possible.