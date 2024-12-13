Comment les agences de marketing suivent-elles le nouveau rythme de la publicité numérique ? Pour Favoured, une agence de marketing de performance complète basée au Royaume-Uni, la réponse réside dans une stratégie audacieuse et l'utilisation de nouveaux outils pour débloquer des résultats. Avec un portefeuille de clients allant des start-ups aux marques de renom, comme teapigs, Avon et Kodak, Favoured fournit des services de marketing numérique experts avec son équipe hautement spécialisée et intégrée.
Ils se sont tournés vers HeyGen pour intensifier leurs efforts de création de contenu, ce qui a abouti à des tests créatifs plus rigoureux et à une réduction de la lassitude créative des spectateurs. Avec HeyGen, Favoured a trouvé un équilibre entre la technologie IA et la créativité humaine pour fournir des campagnes marketing de premier ordre à ses clients.
Lutter contre la fatigue créative et les ressources limitées
Avant HeyGen, Favoured était confronté à deux principaux goulets d'étranglement : la création de contenu gourmande en ressources et l'accélération de la fatigue créative. Leur processus de travail hautement personnalisé pour chaque client individuel donnait des résultats mais nécessitait d'importantes ressources humaines. Le processus traditionnel de production de contenu généré par les utilisateurs (UGC), qui impliquait la mise en place de la pré-production et l'expédition des produits, était chronophage, sans parler de la restriction sur le nombre d'acteurs qu'ils pouvaient filmer.
Pour maintenir un avantage concurrentiel, Favoured comprend la valeur stratégique de produire du contenu à grande échelle, car même les créations gagnantes sont confrontées à la lassitude de l'audience. Andy Willers, co-fondateur de Favoured, explique : "Si nous avons augmenté les dépenses sur une plateforme, il y a certaines plateformes, comme TikTok, où les créations se fatiguent simplement plus rapidement. Cela signifie que plus un utilisateur a vu une création, plus une campagne est performante." Il est donc devenu critique de rafraîchir le contenu UGC pour maintenir la performance des campagnes, créant des demandes sans fin que son processus manuel ne pouvait pas rencontrer efficacement.
« Avant HeyGen, ce processus était beaucoup plus manuel, nécessitant plus de ressources humaines pour obtenir le même résultat, » - Andy Willers, co-fondateur de Favoured
Ils s'étaient tournés vers Runway pour sa génération de vidéos, mais lorsque GG, leur créateur de contenu chez Favoured, a entendu parler de HeyGen, ils savaient que cela allait révolutionner leurs flux de travail. Andy réitère, "Nous avions utilisé d'autres outils pour essayer de faire des choses similaires dans la création d'avatar, mais HeyGen semblait le faire le mieux."
Plus on est de fous, plus on rit avec la solution d'avatar HeyGen
Favoured utilise désormais la génération d'avatars IA de HeyGen comme pierre angulaire de sa stratégie rigoureuse de tests créatifs. « Ce que HeyGen nous a permis de faire, c'est de générer des avatars pour les publicités UGC très rapidement, ce qui nous permet finalement de tester bien plus de variantes de scripts », explique Andy. Avec HeyGen, l'agence a considérablement élargi ses capacités de test, passant de 10-15 variantes UGC différentes par mois à 50 à 100, ce qui leur permet de trouver la création gagnante plus rapidement et, en fin de compte, d'améliorer la performance de leurs campagnes grâce à une augmentation des tests et de l'optimisation.
L'équipe apprécie grandement les avatars réalistes de HeyGen. « Avec HeyGen, nous avons enregistré la même personne dans plusieurs contextes différents. Avoir la possibilité de changer de plan ou de perspective pour varier aide à établir plus de réalisme pour le consommateur, » ajoute Andy. Pour maximiser l'impact, Favoured intègre HeyGen avec d'autres outils d'IA—améliorant les voix off avec ElevenLabs, créant des images de produits avec Ideogram, et développant des séquences b-roll avec Kling.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes
HeyGen permet à Favoured de redoubler d'efforts dans ce qu'il fait de mieux : fournir des campagnes marketing axées sur la performance.
« HeyGen débloque la performance essentiellement à son niveau le plus élémentaire », explique Andy. « Plus nous pouvons tester, plus nous pouvons voir ce qui résonne avec les audiences, ce qui génère un meilleur taux de clics, ce qui réduit le coût par clic, tout cela ayant un effet d'entraînement sur les autres métriques en aval de toute campagne. »
Les gains d'efficacité ne pourraient pas être plus évidents : auparavant, il fallait 20 minutes à quelqu'un pour lire dix accroches différentes ; maintenant, Favoured peut produire 50 accroches différentes presque instantanément. Pour Favoured, la performance est la base de leur modèle d'affaires. La satisfaction du client repose sur des indicateurs clés de performance, tels que le retour sur dépenses publicitaires (ROAS) et le coût d'acquisition. Avec les avatars IA de HeyGen, ils peuvent atteindre les KPI plus rapidement, échelonner les dépenses de campagne plus efficacement et augmenter la satisfaction des clients par rapport aux méthodes traditionnelles. Dans un paysage numérique où se démarquer nécessite de faire plus, HeyGen est devenu un outil indispensable dans l'approche marketing de Favoured.