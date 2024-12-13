Favoured utilise désormais la génération d'avatars IA de HeyGen comme pierre angulaire de sa stratégie rigoureuse de tests créatifs. « Ce que HeyGen nous a permis de faire, c'est de générer des avatars pour les publicités UGC très rapidement, ce qui nous permet finalement de tester bien plus de variantes de scripts », explique Andy. Avec HeyGen, l'agence a considérablement élargi ses capacités de test, passant de 10-15 variantes UGC différentes par mois à 50 à 100, ce qui leur permet de trouver la création gagnante plus rapidement et, en fin de compte, d'améliorer la performance de leurs campagnes grâce à une augmentation des tests et de l'optimisation.

L'équipe apprécie grandement les avatars réalistes de HeyGen. « Avec HeyGen, nous avons enregistré la même personne dans plusieurs contextes différents. Avoir la possibilité de changer de plan ou de perspective pour varier aide à établir plus de réalisme pour le consommateur, » ajoute Andy. Pour maximiser l'impact, Favoured intègre HeyGen avec d'autres outils d'IA—améliorant les voix off avec ElevenLabs, créant des images de produits avec Ideogram, et développant des séquences b-roll avec Kling.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes

HeyGen permet à Favoured de redoubler d'efforts dans ce qu'il fait de mieux : fournir des campagnes marketing axées sur la performance.

« HeyGen débloque la performance essentiellement à son niveau le plus élémentaire », explique Andy. « Plus nous pouvons tester, plus nous pouvons voir ce qui résonne avec les audiences, ce qui génère un meilleur taux de clics, ce qui réduit le coût par clic, tout cela ayant un effet d'entraînement sur les autres métriques en aval de toute campagne. »

Les gains d'efficacité ne pourraient pas être plus évidents : auparavant, il fallait 20 minutes à quelqu'un pour lire dix accroches différentes ; maintenant, Favoured peut produire 50 accroches différentes presque instantanément. Pour Favoured, la performance est la base de leur modèle d'affaires. La satisfaction du client repose sur des indicateurs clés de performance, tels que le retour sur dépenses publicitaires (ROAS) et le coût d'acquisition. Avec les avatars IA de HeyGen, ils peuvent atteindre les KPI plus rapidement, échelonner les dépenses de campagne plus efficacement et augmenter la satisfaction des clients par rapport aux méthodes traditionnelles. Dans un paysage numérique où se démarquer nécessite de faire plus, HeyGen est devenu un outil indispensable dans l'approche marketing de Favoured.